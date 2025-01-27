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    Иван Тимофеев Иван Тимофеев Пять вопросов к архитектуре евразийской безопасности

    У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Для либерализма исчезновение человека – это не трагедия

    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

    3 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    13 комментариев
    27 января 2025, 12:48 • Новости дня

    Песков: Путин и Трамп обсудят возможность встречи

    Песков: Президенты России и США обсудят возможность личной встречи в будущем

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят возможность и место проведения их будущей личной встречи, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Это станет возможным, когда лидеры двух стран сочтут целесообразным организовать переговоры, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение такого рода вопросов обычно происходит между самими главами государств. Пока что Россия остается открытой к контактам с США на уровне президентов, однако соответствующих запросов из Вашингтона не поступало. Песков подчеркнул, что «пока мы не получали от американцев никаких сигналов».

    Тем не менее, согласно словам Пескова, готовность к взаимодействию сохраняется с обеих сторон, и требуется определенное время для организации таких встреч. Представитель Кремля подчеркнул, что работы ведутся по установленному графику, и готовность обсуждать подобные вопросы сохраняется как со стороны России, так и со стороны США.

    Ранее Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Кремль ожидает сигнала от США для начала переговоров.

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что заявления Трампа фиксируются, но важны реальные шаги для урегулирования отношений с Россией и по украинскому вопросу.

    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    26 января 2025, 12:15 • Новости дня
    Маск предложил переименовать Ла-Манш

    Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в канал Вашингтона

    Маск предложил переименовать Ла-Манш
    @ TOLGA AKMEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Илон Маск предложил переименовать пролив Ла-Манш в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США.

    Американский предприниматель Илон Маск предложил новое название для пролива Ла-Манш, который разделяет Британию и Францию. Об этом бизнесмен написал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В частности, Маск предложил назвать пролив именем первого президента США Джорджа Вашингтона и сопроводил текст картинкой, где Ла-Манш указан с новым названием.

    Напомним, в Америке продолжается процесс переименования географических объектов, инициированный президентом Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил о переименовании Мексиканского залива в залив Америки и самой высокой горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли. Изменения внесут в официальную систему географических названий США (GNIS) после завершения всех процедур.

    Трамп также заявил, что Канада из-за зависимости от США не может быть суверенной страной, и подчеркнул, что без американской поддержки она бы не существовала.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    Коментарии (3)
    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    24 января 2025, 22:03 • Новости дня
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

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    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    26 января 2025, 11:05 • Новости дня
    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа

    Кнайсль: До рукопожатия Путина и Трампа необходимо проделать много другой работы

    Кнайсль рассказала, что необходимо сделать до рукопожатия Путина и Трампа
    @ The Kremlin Moscow/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Восстановление контактов между Россией и США должно начаться до рукопожатия президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а не после их встречи. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

    Перед встречей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа необходимо провести значительную дипломатическую работу, считает Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета и бывший глава МИД Австрии, передает РИА Новости.

    По ее мнению, рукопожатие между лидерами двух стран станет лишь результатом такой работы. Кнайсль подчеркнула, что для начала нужно увеличить дипломатический персонал и возобновить технические контакты в сферах культуры и спорта, так как в последние четыре-пять лет штат дипломатического персонала был сокращен с обеих сторон.

    Кнайсль отметила, что начало контактов не должно происходить с рукопожатия, а затем решения бюрократических вопросов. Она считает, что процесс должен происходить «снизу вверх». Важно не только создать атмосферу доверия, но и обеспечить условия, при которых встреча и ее сопровождающие мероприятия будут основаны на хорошо подготовленной базе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил желание обсудить с Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки, а Джон Болтон отмечал, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу.

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    25 января 2025, 18:08 • Новости дня
    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине

    Unherd: Запад может разморозить 300 млрд долларов активов России для переговоров

    Unherd: Разморозка российских активов может стать условием переговоров по Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам потребуется разморозить активы России на сумму около 300 млрд долларов для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил колумнист Unherd Вольфганг Мюнхау.

    Мюнхау заявил, что для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине Западу, вероятно, придется разморозить российские активы. Он отметил, что о таком шаге политики и журналисты говорят редко, несмотря на то что санкции становятся все менее эффективными, передает ТАСС.

    «Москва и Запад более не зависят друг от друга, и союзники Украины должны понять, что их санкции с течением времени теряют эффективность», – написал Мюнхау.

    Он также обратил внимание на недавние угрозы президента США Дональда Трампа использовать санкции и тарифы против России. По мнению Мюнхау, Кремль «отмахнулся» от этих угроз, подчеркивая их банальность. Колумнист считает, что новые санкции не окажут значительного влияния, а у Трампа отсутствует внятная стратегия по отношению к России.

    После начала специальной военной операции Москвы западные страны, включая Евросоюз, Канаду, США и Японию, заморозили российские активы на сумму около 300 млрд долларов. Большая часть из этих средств находится в Европе, в частности, на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 млрд долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что Москва предпримет ответные шаги в случае конфискации своих активов.

    Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог обсуждал возможность использования замороженных российских активов для финансирования поставок оружия Украине.

    Президент Дональд Трамп также заявил о намерении добиваться снижения цен на нефть от Саудовской Аравии и ОПЕК, полагая, что это усилит давление на Россию.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, так как они не связаны между собой.

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    25 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту

    Tекст: Максим Попов

    Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, который перевозил нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США, сообщил телеканал CNN.

    По невыясненным причинам Мексика отказала в посадке американскому военному самолёту C-17, на борту которого находились мигранты. Это, по крайней мере на некоторое время, нарушило планы президента Трампа по депортации нелегалов из США, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что американская администрация отправила два рейса C-17 с 160 мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, используя военно-транспортные самолеты для их перевозки. Вместе с ними должен был вылететь самолет в Мексику, однако он так и не поднялся в воздух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов из США проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

    Коментарии (15)
    26 января 2025, 01:29 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном увеличении территории США

    Трамп предсказал значительное расширение территории США в ближайшем будущем

    Трамп заявил о возможном увеличении территории США
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил уверенность, что территория США может значительно увеличиться в ближайшем будущем, однако не уточнил, за счет чего это может произойти.

    Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о возможном значительном увеличении территории США в ближайшем будущем, передает ТАСС. Выступая в Лас-Вегасе, Трамп подчеркнул: «В недалеком будущем наша страна может очень значительно увеличиться». Он добавил, что это может произойти «довольно скоро», однако не уточнил, каким образом.

    Ранее Трамп неоднократно высказывал идею о вступлении Канады в состав США, обещая ей военные и экономические преимущества. Однако власти Канады неизменно отвергали такую возможность. Также Трамп подчеркивал необходимость присоединения Гренландии к США, угрожая Дании высокими торговыми пошлинами в случае отказа от острова. Уже в первый президентский срок он предлагал купить Гренландию, но это предложение было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен требовал продать Гренландию. Также Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения. Арктика становится ключевым геополитическим регионом, и Россия должна усилить свои позиции, чтобы защитить национальные интересы, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.


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    26 января 2025, 05:25 • Новости дня
    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19

    ЦРУ изменило позицию по вопросу о происхождении COVID-19

    ЦРУ изменило мнение о причинах возникновения COVID-19
    @ Kevin Wolf/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    ЦРУ пересмотрело свою позицию и теперь считает вероятным происхождение COVID-19 из лаборатории в Ухане, основываясь на анализе условий в этих лабораториях до пандемии.

    ЦРУ изменило свою позицию по происхождению COVID-19 и теперь поддерживает теорию о случайной утечке вируса из лаборатории в китайском Ухане, сообщает New York Times. Согласно изданию, несмотря на отсутствие новых разведывательных данных, агентство опубликовало новую оценку, в которой отдает предпочтение лабораторной теории.

    Источники издания пояснили, что последняя оценка ЦРУ частично опирается на более детальное изучение условий в лабораториях провинции Ухань, предшествовавших распространению пандемии. Также сообщается, что ранее американские конгрессмены, завершившие двухлетнее расследование, заявили о лабораторном происхождении вируса, что укрепляет эту версию.

    В прошлом США инициировали расследование, касающееся источников коронавируса, что привлекло внимание к Уханьскому институту вирусологии. Американское правительство обвинило институт в отказе от сотрудничества и предоставления необходимой документации. Разведывательные службы США рассматривали две версии: утечку из китайской лаборатории и естественное заражение от животного.

    В то же время, в марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором специалисты назвали утечку из лаборатории «крайне маловероятной», считая, что вирус вероятнее всего передался от летучих мышей через другое животное, а также рассмотрели возможную передачу через охлажденные продукты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доказательства лабораторного происхождения коронавируса на данный момент отсутствуют, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В начале пандемии Россия и США обменивались медицинским оборудованием, включая аппараты ИВЛ и тесты на коронавирус, для взаимопомощи в борьбе с COVID-19, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что штаммы COVID-19 продолжают циркулировать по всему миру без сезонного характера.

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    26 января 2025, 06:32 • Новости дня
    Американка установила рекорд с пересаженной свиной почкой

    Жительница Алабамы прожила 61 день после трансплантации свиной почки и побила рекорд

    Tекст: Денис Тельманов

    Американка Тована Луни из Алабамы прожила 61 день после трансплантации свиной почки и установила рекорд по продолжительности жизни с органом от животного, чувствует себя хорошо и полна энергии.

    Американка из Алабамы, Тована Луни, которой была трансплантирована свиная почка, прожила с ней 61 день, установив тем самым новый рекорд, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Как отметило агентство, Луни стала самой долгоживущей женщиной с подобным пересаженным органом, чувствуя себя хорошо и оставаясь полной энергии.

    Это достигнутое Луни достижение является значительным, особенно в контексте предыдущих случаев трансплантации свиных органов в США. До нее только четыре американца получали экспериментальные трансплантации свиных органов, включая два сердца и две почки, однако никто из них не смог прожить дольше двух месяцев.

    Врачи, наблюдающие за состоянием Луни, выразили оптимизм в отношении ее дальнейшего состояния и здоровья. Они отметили, что ее организм хорошо адаптируется к новому органу, что позволяет надеяться на дальнейшее успешное течение послеоперационного периода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США 62-летний мужчина, который стал первым в мире пациентом, получившим генно-модифицированную почку свиньи, был выписан из больницы спустя две недели после операции; сообщалось, что он умер в возрасте 62 лет, и подчеркивалось отсутствие признаков того, что смерть была вызвана трансплантацией; второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, скончался спустя примерно шесть недель после трансплантации.

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