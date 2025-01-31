Трамп отказался обсуждать контакты с лидерами России и Китая

Трамп отказался комментировать возможные контакты с Путиным и Си Цзиньпином

Tекст: Денис Тельманов

Президент США Дональд Трамп отказался обсуждать возможные контакты с лидерами России и Китая, передает ТАСС. В беседе с журналистами в Белом доме он отметил, что дела по обоим направлениям идут хорошо. Это произошло после того, как у него спросили о последних контактах с Владимиром Путиным и реакцией Си Цзиньпина на просьбу США о помощи в урегулировании кризиса на границе.



Трамп заявил: «Я не буду комментировать ни одно, ни другое. Но дела у нас идут очень хорошо по обоим [направлениям]». Ранее он отметил, что не говорил с Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, но намекнул на контакт по другим вопросам.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к контактам с США на президентском уровне, но запросов из Вашингтона не получала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о контактах с президентом России Владимиром Путиным по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, среди жертв которой были россияне; российская сторона готова вести диалог с американской по стратегической стабильности, по словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова; председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США имеют обширные общие интересы и могут стать партнерами.

