Си Цзиньпин заявил о возможности дружбы Китая и США

Tекст: Валерия Городецкая

В своем поздравлении он подчеркнул, что страны имеют обширные общие интересы и широкое пространство для сотрудничества, что может привести к взаимному успеху и процветанию, что принесет пользу не только двум странам, но и всему миру, передает РИА «Новости».

Глава КНР также выразил надежду на увеличение взаимодействия граждан Китая и США. По его словам, это позволит продолжить историю дружбы между народами и внесет новый вклад в развитие китайско-американских отношений.

Чуньцзе, известный как Праздник весны, наступит в ночь на 29 января. В этот день начнется год Деревянной Змеи по восточному календарю, который продлится до 16 февраля 2026 года.

Ранее делегация из штата Айова, состоящая из преподавателей и студентов, посетила Китай и совместно отправила новогоднюю открытку Си Цзиньпину. Он также отправил поздравительные открытки в честь предстоящего Праздника весны своим «друзьям из штата Айова», отметив теплый прием, оказанный ему там 40 лет назад.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, продолжавшуюся 1 час 35 минут, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и международные вопросы, а также Си Цзиньпин поделился с Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.