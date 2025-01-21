Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.6 комментариев
Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
Ушаков: Си Цзиньпин рассказал Путину о разговоре с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин поделился с президентом России Владимиром Путиным основными деталями своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Председатель Си Цзиньпин в общих чертах проинформировал о содержании состоявшегося у него 17 января телефонного разговора с президентом Трампом», – отметил Ушаков в ходе брифинга, передает ТАСС.
Напомним, на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин и избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Позже Трамп назвал разговор с Си Цзиньпином очень хорошим.