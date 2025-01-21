Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.6 комментариев
Путин и Си Цзиньпин говорили по видеосвязи 95 минут
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили международные вопросы за 1 час 35 минут
Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, продолжавшуюся 1 час 35 минут, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения и международные вопросы.
Как передает ТАСС, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, которая длилась 1 час 35 минут. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча прошла в дружеской атмосфере и была весьма обстоятельной.
Ушаков отметил, что в ходе беседы лидеры детально обсудили как двусторонние вопросы, так и международные проблемы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин заявлял о важных соглашениях между Россией и Китаем в 2024 году, а президент Владимир Путин подтверждал активную работу над созданием справедливого многополярного мирового порядка и обеспечением неделимой безопасности в евразийском регионе.