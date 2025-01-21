Си Цзиньпин заявил о важных соглашениях между Россией и Китаем в 2024 году

Си Цзиньпин: Россия и Китай договорились по ключевым вопросам на встречах лидеров в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

Председатель КНР заявил о достижении ряда важных договоренностей между Россией и Китаем по итогам встреч с президентом России в 2024 году, передает ТАСС.

Си Цзиньпин отметил, что в 2024 году лидеры встретились трижды – в Пекине, Астане и Казани. В результате этих встреч были достигнуты важные соглашения, которые укрепляют двусторонние отношения и способствуют развитию сотрудничества в международных организациях.

В ходе видеоконференции Си Цзиньпин также подчеркнул, что сотрудничество Китая и России в многосторонних форматах, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, помогает реформированию и совершенствованию системы глобального управления. Он отметил, что такие контакты приносят «больше позитивной энергии» в мировую политику.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.