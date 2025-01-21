Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.4 комментария
Си Цзиньпин заявил о важных соглашениях между Россией и Китаем в 2024 году
Си Цзиньпин: Россия и Китай договорились по ключевым вопросам на встречах лидеров в 2024 году
В 2024 году Россия и Китай достигли ряда важных соглашений благодаря трем встречам лидеров в Пекине, Астане и Казани, содействуя реформированию глобальной системы управления через взаимодействие в ООН, БРИКС и других организациях, заявил китайский лидер Си Цзиньпин.
Председатель КНР заявил о достижении ряда важных договоренностей между Россией и Китаем по итогам встреч с президентом России в 2024 году, передает ТАСС.
Си Цзиньпин отметил, что в 2024 году лидеры встретились трижды – в Пекине, Астане и Казани. В результате этих встреч были достигнуты важные соглашения, которые укрепляют двусторонние отношения и способствуют развитию сотрудничества в международных организациях.
В ходе видеоконференции Си Цзиньпин также подчеркнул, что сотрудничество Китая и России в многосторонних форматах, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, помогает реформированию и совершенствованию системы глобального управления. Он отметил, что такие контакты приносят «больше позитивной энергии» в мировую политику.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находился в пекинском Доме народных собраний. Си Цзиньпин объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.