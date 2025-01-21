Си Цзиньпин пообещал вывести отношения с Россией на новую высоту

Си Цзиньпин заявил о планах КНР вывести отношения с Россией на новый уровень

Tекст: Вера Басилая

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти готовы в 2025 году вывести отношения с Россией на новый, более высокий уровень, передает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что связи России и Китая самодостаточны и не зависят от мировой конъюнктуры или внутриполитических факторов.

«Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задаче комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран», – отметил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний.

Владимир Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами.