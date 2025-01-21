Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Си Цзиньпин пообещал вывести отношения с Россией на новую высоту
Си Цзиньпин заявил о планах КНР вывести отношения с Россией на новый уровень
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным объявил о намерении КНР улучшить российско-китайские отношения в 2025 году.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайские власти готовы в 2025 году вывести отношения с Россией на новый, более высокий уровень, передает ТАСС.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что связи России и Китая самодостаточны и не зависят от мировой конъюнктуры или внутриполитических факторов.
«Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры. Их всестороннее укрепление в полной мере отвечает задаче комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран», – отметил Путин.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, во время которой китайский лидер находится в пекинском Доме народных собраний.
Владимир Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами.