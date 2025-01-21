Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.2 комментария
Путин отметил общие взгляды России и Китая на отношения между крупными державами
На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин подчеркнул общность подходов России и Китая к международным отношениям, включая вопросы безопасности и сотрудничества.
В ходе обсуждения Путин подчеркнул, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина лежит широкий спектр национальных интересов и совпадение взглядов на международную политику, сообщает ТАСС.
«Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами», – отметил Путин.
Переговоры посвящены обсуждению ключевых вопросов безопасности и сотрудничества на Евразийском континенте и в мире в целом.
Оба лидера подтвердили стремление своих стран к укреплению неделимой безопасности на международной арене, что является одной из важнейших задач в их внешнеполитической стратегии.
Напомним, Путин и Си Цзиньпин проводят встречу по видеосвязи.