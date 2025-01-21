Кремль: Путин и Си Цзиньпин начали встречу по видеосвязи

Tекст: Елизавета Шишкова

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Беседа продолжается в настоящий момент», – сказал он, передает ТАСС.

Также появились кадры видеовстречи двух лидеров.

Центральное телевидение Китая подтвердило, что Си Цзиньпин вышел на связь из пекинского Дома народных собраний.

Путин в разговоре заявил, что совместная работа Москвы и Пекина во внешней политике имеет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Путин отметил, что Россия и Китай координируют свои шаги на таких многосторонних площадках, как Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, Шанхайская организация сотрудничества, Группа двадцати и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.

Президент России акцентировал внимание на поддержке китайской стороной российского председательства в БРИКС и добавил: «Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом».

Глава государства подчеркнул, что внешнеполитическая связь и сотрудничество России и Китая объективно играют важную стабилизирующую роль в международных делах, особенно в контексте развития многополярного мира.

Путин и Си Цзиньпин последний раз общались в октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани. В мае 2024 года президент России посетил Китай с государственным визитом.