Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Достали. Именно таким словом можно описать реакцию российских властей на последнюю хамскую (а по-другому ее и не назовешь) высылку российских дипломатов. На этот раз пострадали представители России при НАТО – восемь человек (почти половина фактического состава миссии) были назначены руководством Альянса русскими шпионами и отправлены домой без всяких объяснений и даже без повода. После этого российский МИД заявил о приостановке работы Постоянного представительства России при НАТО и одновременно с этим попросил на выход из Москвы натовские структуры (Военную миссию связи НАТО и Информационное бюро НАТО). Обе эти структуры должны завершить свою деятельность 1 ноября.

На Западе решение России не поняли. Действующий министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал его «прискорбным» и «усложняющим ситуацию». По словам господина Мааса, Берлин стремится к диалогу с Москвой в рамках НАТО, но «Россия, по всей видимости, не готова к этому», и ее нынешний поступок, мол, лишь продлевает «ледниковый период» в российско-натовских отношениях.

У меня лишь один вопрос – а почему решение о приостановке работы принято так поздно? Ведь Альянс уже долгое время делает все возможное для того, чтобы подтолкнуть Москву к полному разрыву дипотношений. Провокации на границах, учения на территории Украины (находящейся, по ее словам, в состоянии войны с Москвой), укрепление военной инфраструктуры на границах с РФ и многие другие пакости, самой главной из которых стало назначение России главным врагом НАТО.

Причем назначение абсолютно несправедливое. Москва не собирается вводить войска в Прибалтику (хотя та и заслужила), в Польшу или позволять солдатам еще раз расписываться на Рейхстаге. Не собирается хотя бы потому, что не желает ввергать мир в горнило ядерной войны и делать Москву, Петербург, Краснодар и другие российские города похожими на Вашингтон, Бостон и Лас-Вегас из серии игр Fallout. И в НАТО прекрасно осведомлены о российской позиции. Однако проблема была в том, что Альянсу нужен враг. И не какой-то аморфный (наподобие международного терроризма) и не ограниченная по своему потенциалу региональная держава (как, например, Иран), а самый настоящий, экзистенциальный враг. Враг, наличие которого делает осмысленным существование НАТО как альянса и оправдывает необходимость делегирования странами-членами части суверенитета Штатам. Которые, в свою очередь, используют альянс и эти части суверенитета не для военных, а для политических нужд – проще говоря, контролируют внешнюю политику Европы.

На роль этого врага подходили лишь две державы – Россия и Китай. И выбор был сделан в пользу России – потому что антироссийские страхи европейскому обществу было «продать» куда проще, чем китаефобию. А особенно восточноевропейской части этого общества. Поэтому именно Россию записали в ключевых доктринах НАТО как главного врага, а Китай стал врагом опциональным. Таким образом, ледниковый период, о котором говорит Хайко Маас, был начат именно Западом. И что, Россия должна теперь его растапливать, сжигая на леднике свои национальные интересы, суверенитет и, в конце концов, самоуважение?

Более важные дела

Собственно, после этого включения (то есть не отдельных провокаций, а именно позиционирования РФ как главной угрозы) необходимость в российской миссии, а также в присутствии натовских миссий в Москве отпала.

Переговоров нет и быть не может, о каких-то совместных планах тоже речи не идет. Как абсолютно верно заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разрыв отношений с НАТО «ничем не чреват, разрывать было нечего, отношений не было». Поэтому миссии и не нужны – к тому же надо понимать, что коль натовские миссии работают на территории врага, то и деятельность их (в том числе и внутри российского гражданского общества), и до того не особо дружественная, будет исключительно враждебной и подрывной.

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При этом отсутствие миссий не означает бойкот, который нецелесообразен в отношениях между ядерным блоком и ядерной державой. «Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции», – говорится в заявлении.

Кроме того, Российская Федерация не отказывается от прямых переговоров со странами – членами Альянса. Если у Берлина или Парижа будет что обсудить с Москвой по теме безопасности (без группы поддержки в лице крикливых прибалтов, гордых поляков или же истеричного чешского руководства, на каждом углу видящего русских шпионов), то Владимир Путин всегда готов к конструктивному диалогу. Каковой мы уже ведем с отдельными странами – членами НАТО: той же Турцией. Но участвовать в коллективных камланиях с теми, кто заинтересован лишь в саботаже переговорного процесса, российское руководство не будет.

Собственно, НАТО – не первая зонтичная западная организация, с которой Москва готова прекратить диалог. До нее такой же чести удостоился Евросоюз, отношений с которым, по мнению главы российского МИДа, уже не существует (хотя до официального разрыва дело не дошло). Москве, опять же, гораздо проще решать проблемы с отдельными странами, чем помогать брюссельским бюрократам найти где-то политическую волю. А после прекрасной и показательной истории «Эрдоган и стул» еврочиновникам еще придется поискать достоинство.

Однако Россия может пойти еще дальше – разорвать отношения не только с организациями, но и с отдельными странами, которые считают себя врагом России и даже говорят о том, что якобы находятся с ней в состоянии войны. Речь, понятно, об Украине. И последствия этого разрыва для Киева (до сих пор зависящего от российской экономики) будут куда болезненнее, чем для Альянса.

Учить – так по полной. Ибо достали.

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