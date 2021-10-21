Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

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21 октября, четверг  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Нефть может повторить взрывное подорожание газа

Трейдеры ждут нефть по 200 долларов за баррель REUTERS/Isaac Urrutia
В декабре 2021 года нефть подорожает выше 100 долларов за баррель, а в декабре 2022 года – до 200 долларов за баррель. Такие ожидания по ценам транслируют трейдеры на рынке нефтяных опционов. Учитывая, как в прошлом году нефтяная цена провалилась в отрицательную плоскость, а в этом году газовая цена ушла к заоблачным 2000 долларам за тысячу кубов, исключать уже ничего нельзя. Что будет значить для рубля и для России рекордный взлет стоимости нефти? Подробности...
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Зачем Россия ведет переговоры с «Талибаном»

Переговоры с талибами не подразумевали для Лаврова традиционной фотосессии с рукопожатиями сторон, это было общение «через стол» Сергей Бобылев/ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с делегацией движения «Талибан» – экстремистской организации, чья деятельность запрещена в РФ. Это было продиктовано, как подчеркнули в МИД, «новой реальностью» – теперь Афганистаном управляют именно талибы. У России есть к ним пять требований, три из которых можно обозначить как наши национальные интересы.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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«Монголия может укрепить отношения России и Китая»

5 ноября исполнится 100 лет с момента установления дипломатических отношений Советской России и Монголии Виктор Драчев/ТАСС
«История взаимодействия наших народов насчитывает, как известно, многие сотни лет. Но из этих сотен лет последние сто лет с точки зрения отдачи для простых людей были самыми результативными», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат парламента Монголии Дамдин Цогтбаатар, комментируя предстоящее 100-летие установления дипломатических отношений РСФСР и Монгольской народной республики. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Москвы о заморозке (а по факту разрыве) отношений с НАТО было абсолютно правильным и логичным шагом. Но теперь Кремль должен сделать второй шаг. Не менее правильный и логичный. Подробности...

Почему взорвалась «Императрица Мария»

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Севастополе точно были вражеские шпионы. Было бы им выгодно взорвать «Императрицу Марию»? Да это был едва ли не предел мечтаний. За сто с лишним лет тайну гибели самого современного русского корабля того времени никто не раскрыл. Подробности...
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ОБСЕ страусиной позицией дискредитирует саму себя

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Украинское руководство, уверенное в своей безнаказанности, творит полный произвол. А ОБСЕ вместо того, чтобы протестовать, наносит смертельный удар по и так еле дышащему Минскому процессу. Подробности...
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ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

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Цены продолжат расти

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Геворг Мирзаян

    Россия отказалась сжигать свои интересы на натовском леднике

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		21 октября 2021, 09:20

    Достали. Именно таким словом можно описать реакцию российских властей на последнюю хамскую (а по-другому ее и не назовешь) высылку российских дипломатов. На этот раз пострадали представители России при НАТО – восемь человек (почти половина фактического состава миссии) были назначены руководством Альянса русскими шпионами и отправлены домой без всяких объяснений и даже без повода. После этого российский МИД заявил о приостановке работы Постоянного представительства России при НАТО и одновременно с этим попросил на выход из Москвы натовские структуры (Военную миссию связи НАТО и Информационное бюро НАТО). Обе эти структуры должны завершить свою деятельность 1 ноября.

    На Западе решение России не поняли. Действующий министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал его «прискорбным» и «усложняющим ситуацию». По словам господина Мааса, Берлин стремится к диалогу с Москвой в рамках НАТО, но «Россия, по всей видимости, не готова к этому», и ее нынешний поступок, мол, лишь продлевает «ледниковый период» в российско-натовских отношениях.

    У меня лишь один вопрос – а почему решение о приостановке работы принято так поздно? Ведь Альянс уже долгое время делает все возможное для того, чтобы подтолкнуть Москву к полному разрыву дипотношений. Провокации на границах, учения на территории Украины (находящейся, по ее словам, в состоянии войны с Москвой), укрепление военной инфраструктуры на границах с РФ и многие другие пакости, самой главной из которых стало назначение России главным врагом НАТО.

    Причем назначение абсолютно несправедливое. Москва не собирается вводить войска в Прибалтику (хотя та и заслужила), в Польшу или позволять солдатам еще раз расписываться на Рейхстаге. Не собирается хотя бы потому, что не желает ввергать мир в горнило ядерной войны и делать Москву, Петербург, Краснодар и другие российские города похожими на Вашингтон, Бостон и Лас-Вегас из серии игр Fallout. И в НАТО прекрасно осведомлены о российской позиции. Однако проблема была в том, что Альянсу нужен враг. И не какой-то аморфный (наподобие международного терроризма) и не ограниченная по своему потенциалу региональная держава (как, например, Иран), а самый настоящий, экзистенциальный враг. Враг, наличие которого делает осмысленным существование НАТО как альянса и оправдывает необходимость делегирования странами-членами части суверенитета Штатам. Которые, в свою очередь, используют альянс и эти части суверенитета не для военных, а для политических нужд – проще говоря, контролируют внешнюю политику Европы.

    На роль этого врага подходили лишь две державы – Россия и Китай. И выбор был сделан в пользу России – потому что антироссийские страхи европейскому обществу было «продать» куда проще, чем китаефобию. А особенно восточноевропейской части этого общества. Поэтому именно Россию записали в ключевых доктринах НАТО как главного врага, а Китай стал врагом опциональным. Таким образом, ледниковый период, о котором говорит Хайко Маас, был начат именно Западом. И что, Россия должна теперь его растапливать, сжигая на леднике свои национальные интересы, суверенитет и, в конце концов, самоуважение?

    Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Более важные дела

    Собственно, после этого включения (то есть не отдельных провокаций, а именно позиционирования РФ как главной угрозы) необходимость в российской миссии, а также в присутствии натовских миссий в Москве отпала.

    Переговоров нет и быть не может, о каких-то совместных планах тоже речи не идет. Как абсолютно верно заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, разрыв отношений с НАТО «ничем не чреват, разрывать было нечего, отношений не было». Поэтому миссии и не нужны – к тому же надо понимать, что коль натовские миссии работают на территории врага, то и деятельность их (в том числе и внутри российского гражданского общества), и до того не особо дружественная, будет исключительно враждебной и подрывной.

    При этом отсутствие миссий не означает бойкот, который нецелесообразен в отношениях между ядерным блоком и ядерной державой. «Для поддержания экстренных контактов со штаб-квартирой альянса будет уполномочен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Бельгия. На усмотрение альянса один из послов стран-членов НАТО в Москве может выполнять аналогичные функции», – говорится в заявлении.

    Кроме того, Российская Федерация не отказывается от прямых переговоров со странами – членами Альянса. Если у Берлина или Парижа будет что обсудить с Москвой по теме безопасности (без группы поддержки в лице крикливых прибалтов, гордых поляков или же истеричного чешского руководства, на каждом углу видящего русских шпионов), то Владимир Путин всегда готов к конструктивному диалогу. Каковой мы уже ведем с отдельными странами – членами НАТО: той же Турцией. Но участвовать в коллективных камланиях с теми, кто заинтересован лишь в саботаже переговорного процесса, российское руководство не будет.

    Собственно, НАТО – не первая зонтичная западная организация, с которой Москва готова прекратить диалог. До нее такой же чести удостоился Евросоюз, отношений с которым, по мнению главы российского МИДа, уже не существует (хотя до официального разрыва дело не дошло). Москве, опять же, гораздо проще решать проблемы с отдельными странами, чем помогать брюссельским бюрократам найти где-то политическую волю. А после прекрасной и показательной истории «Эрдоган и стул» еврочиновникам еще придется поискать достоинство.

    Однако Россия может пойти еще дальше – разорвать отношения не только с организациями, но и с отдельными странами, которые считают себя врагом России и даже говорят о том, что якобы находятся с ней в состоянии войны. Речь, понятно, об Украине. И последствия этого разрыва для Киева (до сих пор зависящего от российской экономики) будут куда болезненнее, чем для Альянса.

    Учить – так по полной. Ибо достали.

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