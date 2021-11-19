В МИД резко отреагировали на возможное размещение ядерного оружия в Восточной Европе

Заявление НАТО о возможном размещении ядерного оружия восточнее территории Германии говорит о том, что для нее основополагающего акта с Россией больше нет, сообщили в МИД России.

Речь идет о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что в Брюсселе «окончательно потеряли связь с реальностью».

Ранее Столтенберг сказал, что в случае отказа Германии от размещения ядерного оружия, оно появится в странах к востоку от ФРГ.

«Вместо того, чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны», – цитирует Гаврилова РИА «Новости».

Дипломат отметил, что Россия вынуждена принимать меры по защите из-за сложившейся обстановки в Европе.

Ранее и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель перед переговорами с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом выступила за сохранение диалога альянса с Россией, несмотря на изменившиеся отношения.