Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

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17 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 15:38  |  vz.ru
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Старт «Северного потока – 2» затянули на три года

Изначально Газпром планировал запуск нового газопровода в 2019 году Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Назван новый срок запуска «Северного потока – 2». Решения о выдаче сертификата оператору газопровода Nord Stream 2 AG не будет даже в первом полугодии 2022 года, заявил немецкий регулятор. Хотя еще летом у экспертов была надежда на запуск проекта в начале или в середине зимы. Теперь официально сроки перенесены на лето–осень 2022 года. Как и кому удалось задержать «Северный проект – 2» почти на три года?  Подробности...
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Новый канцлер Германии начал портить отношения с Россией

Новому канцлеру Германии предстоит выяснить, как дружить с Россией, не ругаясь с Западом Wolfgang Kumm/Global Look Press
Олаф Шольц стал канцлером Германии около недели назад, но за это время Берлин трижды оскандалился в отношениях с Россией. В среду из ФРГ выслали российских дипломатов, связав это с делом грузино-чеченского боевика Хангошвили. А в четверг YouTube по требованию Берлина заблокировал новый канал RT DE на немецком языке. Затем стало известно об остановке сертификации «Северного потока – 2» минимум на полгода. Кто заставляет Шольца ухудшать отношения с Россией? Подробности...
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Как самые странные русские броненосцы спасли Одессу от Турции

Так выглядели эти легендарные корабли Михаил Озерский/РИА Новости
Ровно 150 лет назад, 17 декабря 1871 года, в Санкт-Петербурге состоялась закладка самого странного корабля в истории военного судостроения – броненосца «Новгород». Он был сделан абсолютно круглым. Зачем автор этого проекта, знаменитый «беспокойный адмирал» Андрей Александрович Попов, принял такое решение – и почему оно стало спасительным для Одессы?  Подробности...
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Антиваксеры раскачивают политическую стабильность Прибалтики

Алдис Гобземс активно отыгрывает антиваксерскую повестку Saeima/flickr.com
Русское население Латвии в восторге от нового для страны политика – а все потому, что он требует отменить обязательную вакцинацию и проводит массовые митинги по этому поводу. Звучат слова «он хочет перемен... горит за вас и ваших детей... Красиво, ярко, незабываемо». Кто такой Алдис Гобземс, почему он против вакцин – и есть ли у него и его единомышленников шансы возглавить Латвию? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Подробности...

Турки всерьез воюют с российским оружием

Юрий Мавашев
Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Успеху турецких дронов, в том числе и на постсоветском пространстве, способствует и «рекламная война». И ведется она уже вполне открыто против «российских конкурентов». Подробности...

Рекордная преступность влияет на американскую рождаемость

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В числе причин вымирания населения самой богатой страны мира называют не только ужасающий рост преступности, но и экономический кризис, пандемию и климатические угрозы. Американцы не хотят иметь детей по простой причине – они боятся за них. Подробности...
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Роль СССР в убийстве Кеннеди

Ухудшение отношений России и Германии

Когда развалится Евросоюз

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Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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Выбрана новая «Мисс Вселенная»

В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

    Федор Лукьянов
    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
    		17 декабря 2021, 14:48

    Два документа, переданные Соединенным Штатам в качестве предложения о долгосрочных гарантиях безопасности (договоры с США и НАТО), выдержаны в стилистике, которая приближается к ультимативной.

    Прямое требование к США: «Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик». Также по сути исключается любое двустороннее военное сотрудничество с государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора».

    В документе, предполагаемом к подписанию с НАТО, предусмотрены обязательства исключить дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины, а также других государств, отказ от ведения «любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

    Отдельно указывается на необходимость ограничения деятельности, которая может быть воспринята как угрожающая безопасности: «Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон». Последняя оговорка означает, что НАТО не может производить военную активность вблизи российских границ, в то время как Россия на своей территории вблизи границ НАТО имеет право делать то, что считает нужным.

    Всё изложенное отражает позицию и претензии России, которые высказывались давно, но особенно интенсивно в последние несколько недель. Вопрос в целеполагании: зачем предложен такой документ. Невозможно представить себе не только принятие его западными визави, но даже начало какого-то диалога на этой основе.

    Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

    С точки зрения США и НАТО, это означало бы капитуляцию перед Москвой, что политически неприемлемо, да и не вполне ясно, почему вдруг – в Вашингтоне и европейских столицах не видят острой причины идти на такие революционные изменения по пересмотру сложившейся после холодной войны системы европейской безопасности.

    Проще говоря, нет достаточной угрозы. В Москве это, надо полагать, понимают. Может быть и другая цель – получить отказ, чтобы сослаться на то, что «мы предлагали, а теперь извините». Иными словами, развязать руки для действий по пересмотру существующей системы отношений, которые в Кремле считают целесообразными. В таком случае следует ожидать дальнейших шагов, призванных продемонстрировать решимость России все-таки изменить нынешнюю ситуацию и без согласия собеседников на Западе. Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Так что теперь наиболее интересно, какого рода действия планируется предпринять в случае негативного ответа адресатов.

    Сергей Рябков усилил эффект, отдельно заметив, что изложенные в документах идеи не должны рассматриваться в качестве «меню», из которого возможно выбирать, а действуют только в комплексе. То есть принимать можно или всё, или ничего.

    Источник: Телеграм-канал Фёдора Лукьянова

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