В Грузии начинается самое интересное. Диспозиция хорошо знакома из времён «цветных революций». Правящая партия объявляет о победе на выборах, оппозиция, опирающаяся на морально-политическую (как минимум) поддержку Запада, результат не признаёт. Предпринимается попытка скорректировать итог голосования посредством протестных действий и провоцирования применения силы.

Есть два условия для успеха такой тактики. Первое – активная позиция внешнего патрона, который разными способами оказывает давление на власти. Второе – восприятие властями этого патрона как настолько значимого, что пойти на существенное осложнение отношений с ним опасно и недопустимо. Проще говоря – готовность внешних сил серьёзно вовлекаться в ситуацию и уверенность правящих кругов, что сопротивляться можно только до какого-то предела, дальше нужно идти на попятную. Схема, конечно, сильно упрощённая, но сейчас, вообще-то, сложность не в чести, все предпочитают действовать напролом.

Есть сомнения, что два эти условия выполнимы в Грузии.

ЕС и США критически высказываются о «Грузинской мечте» и демонстрируют глубокое разочарование её курсом. Принимаются символические меры, вроде декларативных санкций и приостановки процесса вступления в Евросоюз (который фактически не идёт). В евроатлантической медиасреде грузинская коллизия описывается в категориях «пророссийский – прозападный», что отражает её восприятие исключительно сквозь призму геополитического соперничества (состояние дел в Грузии, естественно, никого не волнует). В принципе, предпосылки для инициирования бузы вполне годные.

Однако, в общем, понятно, что у Европы и США сейчас есть дела, мягко говоря, поважнее. Не чувствуется настоящего азарта, который присутствовал в нулевые и начале десятых годов в отношении разных стран – постсоветских и не только. Вдохновение на трансформацию мира путём экспорта набора приёмов и установок закончилось, а без вдохновения такие сложные вещи не работают.

Что касается позиции грузинского правительства, то там тоже не заметно благоговейного страха перед старшими партнёрами, который заставлял бы ограничивать собственные инстинкты и намерения. Политика Тбилиси с 2022 года в отношении Запада не только независимая, но местами и довольно дерзкая. Иванишвили и его соратники, судя по всему, понимают, что у Запада не только другие приоритеты, но уже и несколько другие возможности.

«Мечта» уверена, что основная часть населения, не столь шумная, как сторонники оппозиции, её действительно поддерживает. В Грузии, в отличие от ряда других стран бывшего СССР, присутствует политическая конкуренция, хотя власти всегда и везде, конечно, имеют фору.

В сухом остатке: попытка силового пересмотра может быть предпринята, тем более что главным оппозиционером является пока ещё действующий президент. Однако предпосылки для успеха не слишком благоприятны. Впрочем, в жизни, как говорили в СССР, всегда есть место подвигу.

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