  • Новость часаПартия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Грузии начинается самое интересное

    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    27 октября 2024, 00:47 Мнение

    В Грузии начинается самое интересное

    В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

    В США провозгласили конец Британской империи
    Эксперт: Главную роль в побеге из липецкой ИК сыграли большие деньги
    В МИД рассказали о противоречивом решении генсека ООН по разговору с Путиным
    Вучич назвал Набиуллину гением

    В Грузии начинается самое интересное. Диспозиция хорошо знакома из времён «цветных революций». Правящая партия объявляет о победе на выборах, оппозиция, опирающаяся на морально-политическую (как минимум) поддержку Запада, результат не признаёт. Предпринимается попытка скорректировать итог голосования посредством протестных действий и провоцирования применения силы.

    Есть два условия для успеха такой тактики. Первое – активная позиция внешнего патрона, который разными способами оказывает давление на власти. Второе – восприятие властями этого патрона как настолько значимого, что пойти на существенное осложнение отношений с ним опасно и недопустимо. Проще говоря – готовность внешних сил серьёзно вовлекаться в ситуацию и уверенность правящих кругов, что сопротивляться можно только до какого-то предела, дальше нужно идти на попятную. Схема, конечно, сильно упрощённая, но сейчас, вообще-то, сложность не в чести, все предпочитают действовать напролом.

    Есть сомнения, что два эти условия выполнимы в Грузии.

    ЕС и США критически высказываются о «Грузинской мечте» и демонстрируют глубокое разочарование её курсом. Принимаются символические меры, вроде декларативных санкций и приостановки процесса вступления в Евросоюз (который фактически не идёт). В евроатлантической медиасреде грузинская коллизия описывается в категориях «пророссийский – прозападный», что отражает её восприятие исключительно сквозь призму геополитического соперничества (состояние дел в Грузии, естественно, никого не волнует). В принципе, предпосылки для инициирования бузы вполне годные.

    Однако, в общем, понятно, что у Европы и США сейчас есть дела, мягко говоря, поважнее. Не чувствуется настоящего азарта, который присутствовал в нулевые и начале десятых годов в отношении разных стран – постсоветских и не только. Вдохновение на трансформацию мира путём экспорта набора приёмов и установок закончилось, а без вдохновения такие сложные вещи не работают. 

    Что касается позиции грузинского правительства, то там тоже не заметно благоговейного страха перед старшими партнёрами, который заставлял бы ограничивать собственные инстинкты и намерения. Политика Тбилиси с 2022 года в отношении Запада не только независимая, но местами и довольно дерзкая. Иванишвили и его соратники, судя по всему, понимают, что у Запада не только другие приоритеты, но уже и несколько другие возможности.

    «Мечта» уверена, что основная часть населения, не столь шумная, как сторонники оппозиции, её действительно поддерживает. В Грузии, в отличие от ряда других стран бывшего СССР, присутствует политическая конкуренция, хотя власти всегда и везде, конечно, имеют фору.

    В сухом остатке: попытка силового пересмотра может быть предпринята, тем более что главным оппозиционером является пока ещё действующий президент. Однако предпосылки для успеха не слишком благоприятны. Впрочем, в жизни, как говорили в СССР, всегда есть место подвигу.

    Другие материалы автора

    Источник

    Главное
    «Грузинская мечта» заявила о победе на выборах
    Захарова заявила о решительном ответе на схему ЕС по передаче российских активов
    Депутат Парфенов отказался комментировать видео с эскортницей в кабинете
    Медведев пообещал «российский салют» на заводе Rheinmetall на Украине
    Три российских бойца десять дней проводили операции в тылу ВСУ у Часова Яра
    Стримершу задержали за плевок в изображение монумента «Родина-мать зовет!»
    Эксперт указал на «странности» в побеге заключенных из липецкой колонии

    Почему Банк России делает деньги такими дорогими

    Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию

    Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности

    Перейти в раздел

    В США провозгласили конец Британской империи

    Очередной саммит британского Содружества, которые проводятся раз в два года, впервые стал для Лондона настолько позорным. Мероприятие проиграло конкурентную борьбу саммиту БРИКС в Казани, но принесло промежуточную победу тем, кто хочет дальнейшего разорения Великобритании. То, что дела союзников плохи, уже признали в США. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............