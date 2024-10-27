Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов

Оппозиционная «Коалиция за перемены» объявила о протестах в Грузии с воскресенья

Tекст: Антон Антонов

Хоштария утверждает, что выборы «украдены», партия «с этим не смирится». «Мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», – сказала она. По ее словам, «протест будет на улицах» с воскресенья, передает ТАСС.

Тем временем ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. После пересчета данных с 34,3% избирательных участков «Грузинская мечта» набирает более 61% голосов, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов.



