В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Оппозиция Грузии объявила о массовых протестах против результатов выборов
Оппозиционная «Коалиция за перемены» объявила о протестах в Грузии с воскресенья
Оппозиционная «Коалиция за перемены», отказавшаяся признавать результаты парламентских выборов в Грузии, собирается начать акции протеста с 27 октября, сообщила один из лидеров партии Элене Хоштария.
Хоштария утверждает, что выборы «украдены», партия «с этим не смирится». «Мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», – сказала она. По ее словам, «протест будет на улицах» с воскресенья, передает ТАСС.
Тем временем ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса – посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы. После пересчета данных с 34,3% избирательных участков «Грузинская мечта» набирает более 61% голосов, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, генсекретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе объявил о победе своей партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных. Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов.