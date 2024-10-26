В Грузии предпринимается попытка скорректировать итог голосования на выборах посредством протестных действий и провоцирования применения силы. Есть два условия для успеха такой тактики. Но есть сомнения, что они выполнимы в Грузии.0 комментариев
Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии
Ведущая оппозиционная партия Грузии «Единство – Национальное движение», основанное на базе созданного экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единого национального движения», не признает результаты парламентских выборов, заявила глава партии Тинатин Бокучава.
«Мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», – приводит ее слова ТАСС.
Еще один из лидеров партии Георгий Вашадзе заявил, что оппозиция якобы победила на парламентских выборах. По его версии, «абсолютно все данные указывают на это» – и exit poll, и «данные с участков», передает РИА «Новости».
«Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил Вашадзе, не пояснив, о каких данных с участков говорил.
Оппозиционная «Коалиция за перемены» назвала результаты выборов в Грузии конституционным переворотом. Лидер партии Ника Гварамия также заявил, что «выборы украдены». По его словам, «произошла узурпация власти».
Напомним, после подсчета данных с более чем 97% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набирала 52,99% голосов, партия заявила о победе на выборах.