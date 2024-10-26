Партия Саакашвили отказалась признавать результаты выборов в Грузии

Tекст: Антон Антонов

«Мы результаты украденных, похищенных выборов не принимаем. Мы не собираемся признавать результаты этих украденных выборов», – приводит ее слова ТАСС.

Еще один из лидеров партии Георгий Вашадзе заявил, что оппозиция якобы победила на парламентских выборах. По его версии, «абсолютно все данные указывают на это» – и exit poll, и «данные с участков», передает РИА «Новости».

«Очень важно в эти минуты защитить свои голоса. Никто не будет спать, чтобы затем праздновать эту победу», – заявил Вашадзе, не пояснив, о каких данных с участков говорил.

Оппозиционная «Коалиция за перемены» назвала результаты выборов в Грузии конституционным переворотом. Лидер партии Ника Гварамия также заявил, что «выборы украдены». По его словам, «произошла узурпация власти».

Напомним, после подсчета данных с более чем 97% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» набирала 52,99% голосов, партия заявила о победе на выборах.