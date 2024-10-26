ЦИК: Партия «Грузинская мечта» получила 52,99% голосов на выборах

ЦИК: Партия «Грузинская мечта» после подсчета данных с 97% участков получила 52,99% голосов на выборах

Tекст: Мария Иванова

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» уверенно побеждает на парламентских выборах, набрав 52,99% голосов избирателей, сообщает ТАСС. Эти данные были озвучены председателем Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили после подсчета результатов с более чем 97% избирательных участков.

На втором месте оказалась оппозиционная партия «Коалиция за перемены» с 11,2% голосов. За ней следуют «Единство – Национальное движение», набравшее 9,83%, «Сильная Грузия» с 9,02% и «Гахария за Грузию», которая получила 8,22% голосов. Остальные партии не смогли преодолеть пятипроцентный избирательный барьер и, следовательно, не будут представлены в парламенте.

Эти результаты подтверждают доминирующее положение «Грузинской мечты» на политической арене Грузии.

Ранее сообщалось, что правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, при этом явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил Центральный избирательный комитет Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, открыто поддерживающая оппозицию на выборах, пожаловалась , что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны для обсуждения ряда инцидентов на участках.