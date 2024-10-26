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ЦИК: Правящая партия Грузии набрала 53% голосов
ЦИК Грузии сообщил о победе правящей партии с 53% голосов на выборах
Правящая партия Грузии получила 53% голосов на парламентских выборах по итогам подсчета данных с 70% избирательных участков, явка составила 58,94% после закрытия избирательных участков, сообщил ЦИК Грузии.
Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что правящая партия получила 53% голосов на парламентских выборах. Согласно подсчетам голосов с 70% избирательных участков, правящая партия опередила своих оппонентов по количеству поддержавших ее избирателей, передает ТАСС.
По данным ЦИК Грузии, четыре оппозиционные партии преодолели порог в 5% и прошли в парламент. Однако суммарно оппозиционные партии набрали меньше голосов, чем правящая партия.
Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что выборы прошли в спокойной и безопасной обстановке. По ее словам, явка составила 58,94%.
Всего проголосовало более 2,06 млн человек, однако данные по явке не окончательные из-за отсутствия информации с пяти участков в высокогорных регионах.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.