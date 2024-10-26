ЦИК: Правящая партия Грузии набрала 53% голосов

ЦИК Грузии сообщил о победе правящей партии с 53% голосов на выборах

Tекст: Вера Басилая

Центральная избирательная комиссия Грузии объявила, что правящая партия получила 53% голосов на парламентских выборах. Согласно подсчетам голосов с 70% избирательных участков, правящая партия опередила своих оппонентов по количеству поддержавших ее избирателей, передает ТАСС.

По данным ЦИК Грузии, четыре оппозиционные партии преодолели порог в 5% и прошли в парламент. Однако суммарно оппозиционные партии набрали меньше голосов, чем правящая партия.

Пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани заявила, что выборы прошли в спокойной и безопасной обстановке. По ее словам, явка составила 58,94%.

Всего проголосовало более 2,06 млн человек, однако данные по явке не окончательные из-за отсутствия информации с пяти участков в высокогорных регионах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе за два часа до закрытия участков на выборах парламента заявил, что «Грузинская мечта» «убедительно побеждает» с «большим преимуществом».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая оппозицию на выборах в парламент 26 октября, пожаловалась, что не может дозвониться до руководящего состава МВД страны и высказаться по ряду инцидентов на участках.