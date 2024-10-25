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    25 октября 2024, 13:04 • Политика

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни

    Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции.

    Оба вопроса – о войне с Россией и об отречении от Запада – казалось бы, безумны, причем второй даже безумнее: уж кого-кого, а Грузию Запад никак не мог потерять. Еще вчера там упивались русофобией и убеждали себя, что Россия «оккупирует 20%» (то есть Абхазию и Южную Осетию).

    Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси отсутствуют более 15 лет, а после начала СВО в Грузии сформировалась значительная диаспора российских эмигрантов с антироссийскими взглядами. Для большей части остальной России эта кавказская республика стала навсегда отрезанным ломтем, который мало кто хотел пришивать обратно. И мало кто в России заметил, когда торговля между странами начала восстанавливаться, потому что сложно заметить каплю в море.

    В общем, в отличие от ситуации нулевых годов, нет ощущения, будто Россия серьезно конкурирует с Западом за Грузию – или что Грузия может стать антизападной страной. Там имеется всего одна заметная пророссийская партия («Альянс патриотов») с крошечным рейтингом и (есть такое подозрение) аффилированная с правительством. Все остальные партии – как власть, так и оппозиция – выступают за дружбу с США и вступление в ЕС, причем вступление в ЕС долго играло роль национальной идеи.

    Это сделало Тбилиси уязвимым для шантажа со стороны Брюсселя, на который он все-таки не поддался: не ввел санкций против России и не открыл против нее второго фронта, хотя эмиссары НАТО убеждали в этом грузинскую власть на всех уровнях. Такая принципиальность не от русофилии, но от ума: грузинские санкции для России – как слону дробина, зато ощутимы для самой Грузии.

    Что же касается уговоров вступить в войну, то неизбежный проигрыш в ней Грузии слишком очевиден, чтобы на подобное предложение можно было согласиться даже при горячем желании вернуть Абхазию и Южную Осетию. Тем не менее грузины, готовые подобное предложение принять, в стране имеются: это ведущая оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили (тем самым, который повоевать с Россией в 2008 году все-таки попробовал).

    Поэтому избирательную кампанию нынешняя власть – партия «Грузинская мечта», основанная когда-то самым богатым человеком страны Бидзиной Иванишвили для победы над Саакашвили, – фактически ведет под лозунгом «мир или война». И это, кажется, не просто лозунг – это глубокая убежденность в том, что страну нужно спасать от втягивания в кровавую авантюру.

    Спасать планируют радикальными мерами – запретом ЕНД в случае, если «Грузинской мечте» удастся получить конституционное большинство. Об этом заявил сам Иванишвили, сравнив главную партию оппозиции с раковой опухолью, которая «может распространиться, если организм ослабнет».

    «Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их, чтобы избавиться от этой напасти. В противном случае… может случиться что-то непонятное, как на улице Хорава. Общество спровоцируют, получим несчастье, они вернутся», – подчеркнул он.

    Иванишвили не занимает сейчас никаких постов, но степень его влияния на правительство оценивают как абсолютную: там сидят его политические дети, по-прежнему нуждающиеся в его деньгах. Таким образом, если Иванишвили сказал запретят – значит, запретят. Это резко повышает ставки Грузии в ее противостоянии с Западом (которого она, напомним, не хотела и не хочет).

    Дело не в том, что ЕНД – партия Саакашвили (сам по себе он уже никому не интересен). Это главный контрагент Запада в Грузии. Именно этих людей США и ЕС хотят видеть у руля страны, на что недвусмысленно указали населению, объявив действующую власть «анфан террибль».

    Нынешний лидер ЕНД и кандидат в премьеры Тина Бокучава (весьма агрессивная сторонница НАТО и противница России) даже была гостем на съезде Демократической партии США, когда там выдвигали в президенты Камалу Харрис.

    Если в субботу грузины решат, что родина им дороже Европы и совсем уж далекой Америки, агентов политического влияния Запада ждет не только клеймление, как в случае с местным аналогом закона об иноагентах, но и зачистка. Скорее всего, это обоснуют не стремлением ЕНД втянуться в войну, а его антиконституционной деятельностью. В том смысле, что там стабильно не признают результаты выборов и предпочитают тактику уличного бунта, для которого ищут поводы. Последние 15 лет в основном безуспешно, хотя и с некоторыми локальными победами. Теперь же революционный дискурс планируют задавить полностью.

    Представляется, что «Грузинская мечта» хочет не искоренить западное влияние в Грузии, а избавиться от контрагента и занять его место. Мол, если не желаете иметь дело с нами, не будете иметь дела ни с кем и полностью потеряете Грузию.

    Такая стратегия может сработать, но для этого людям Иванишвили придется не только выиграть выборы в четвертый раз подряд, но и отстоять победу под натиском с улицы.

    Пока шансы правящей партии грузинские политологи оценивают лучше, чем шансы оппозиции. Однако в ЕНД точно не признают поражения, точно попробуют организовать майдан, точно получат поддержку от Запада. Нельзя исключать и какой-нибудь кровавой провокации вроде упомянутого Иванишвили убийства на улице Хорава (в 2017 году там при странных обстоятельствах зарезали двух школьников в уличной драке).

    В том числе из-за угроз Иванишвили для ЕНД выборы и ночь после них станут дилеммой «пан или пропал»: или ты любым способом выцарапываешь власть, или тебя обнуляют.

    Запад, фраппированный грузинской неуступчивостью, тоже готов действовать жестко. Для освещения событий в ночь на воскресенье уже создана инфраструктура и заложены акценты: «продавшийся России режим устанавливает авторитаризм и уничтожает демократические организации».

    Это все еще информационная война. Станет она настоящей или нет, решать грузинам. И не только на выборах, но и после них, когда войну попытаются начать на проспекте Руставели.

    При втягивании в это большого количества недовольных (а недовольных властью по тем или иным причинам в Грузии немало), страна превратится в горячую точку за несколько этапов. Если же желающих побузить найдется немного, эти выборы могут стать для ЕНД последними. Тогда политическая система страны перезагрузится, а Тбилиси будет готов восстанавливать отношения с Востоком и Западом (на своих условиях).

    Но пока что это планы Януковича на период после победы над Майданом. Сначала нужно все-таки победить. Будем надеяться, столь резко поднявший ставки в предвыборной борьбе Иванишвили помнит об этом важном правиле.

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