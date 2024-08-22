Если уж Россия становится пристанищем для изгоев западной цивилизации, в том числе имеющих слабое представление о нашей стране, не настало ли время закрепить безусловное право на гражданство за теми, кто по рождению принадлежит к русскому народу и другим коренным народам России?0 комментариев
«Грузинская мечта» объявила о завершении эпохи внешнего управления страной
Правящая «Грузинская мечта» в преддверии выборов в парламент 26 октября объявила о завершении эпохи внешнего управления страной, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Весь мир должен увидеть, что управлять грузинами-патриотами извне невозможно, при этом внешние акторы должны уважать тех, кого изберет народ Грузии, и сотрудничать с ними», – заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе.
По его словам, «грузины многое могут отдать, но не свободу и независимость».
«Грузия должна выжить физически и морально и продолжить достойный путь к Европе – с миром и благосостоянием, сохранив грузинскую идентичность, национальный дух и веру», – заявил Мамука Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что «те, кто продают свою родину, при первой возможности продадут и хозяина, поэтому (для иностранных акторов) лучше иметь дело не с наемными агентами, а с принципиальными друзьями».
«Грузинская мечта» хочет по итогам выборов получить конституционное большинство – не менее 113 мандатов из 150, чтобы, в частности, устроить «Нюрнбергский процесс» над саакашвилевским «Единым национальным движением» и закрепить в Основном законе запрет пропаганды ЛГБТ. Оппозиция рассчитывает на свою победу и не верит высокому рейтингу правящей партии.