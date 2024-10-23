Спикер парламента Грузии рассказал об уговорах вступить в войну с Россией в 2022 году

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Война тогда только началась, российские войска были около Киева, и лично мне в разговоре сказали: «Не бойтесь, артиллерия из Цхинвальского региона (Южной Осетии) не достанет Тбилиси», – сказал он.

Председатель парламента не уточнил, кто именно это предложил, сообщив, что в те дни регулярно проводил встречи с иностранными акторами, которые говорили о возможной роли Грузии в начавшихся военных действиях.

«Я спросил, а видели ли вы фото войны 2008 года о падении «Искандера» в Гори? – вспомнил Шалва Папуашвили. – Мне ответили, что видели».

По его словам, в течение всего первого года после начала вооруженного конфликта на Украине официальные лица Грузии все время объясняли на открытых и закрытых переговорах, почему не может Грузия ввести прямые санкции против России, при этом присоединившись ко всем международным рестрикциям.

«Наш отказ ввести прямые санкции против России является причиной противостояния с нами некоторых европейских политиков», – заявил он.

«Об этом говорили нам в кабинетах, не публично. Понимая, что это (введение санкций против России) станет шагом к уничтожению Грузии», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

Ранее основатель и почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили заявил о предложениях открыть «второй фронт» и партизанскую войну против России.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Запад готовил Грузии судьбу Украины.