Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

Умер Сильвио Берлускони, один из самых ярких и зажигательных европейских политиков конца ХХ – начала XXI веков. Неутомимый и даже одержимый бонвиван, чрезвычайно энергичный предприниматель, способный пробивать стены как в бизнесе, так и в политике, император публичного пространства, очень рано понявший неоценимую важность контроля над информацией и образами. Берлускони восторгались и ненавидели, всеми силами пытались устранить, но тщетно, он восставал как Феникс.

Дорогу в политику ему открыла операция «Чистые руки» по разрушению прежней незыблемой политической системы, построенной на коррупции несменяемых партий и связях с мафией. Парадоксально, что главным выгодоприобретателем от этой революции стал именно он, которого многие считали как раз символом коррумпированности и мафиозности. Отчасти это было правдой, учитывая его бизнес-прошлое. Но отчасти совсем нет, в отличие от великих, но насквозь лицемерных и системно коррумпированных титанов послевоенной итальянской политики, наподобие Андреотти или Кракси, Берлускони выглядел простодушнее и как бы даже честнее. Бизнесмен, ставший государственным деятелем, по определению коррумпирован меньше, чем государственный деятель, погружающийся в бизнес-отношения.

Хотя Сильвио до последнего дня оставался в игре, его время прошло уже давно. Неизбывный меркантилизм Берлускони, иногда карикатурный, а часто подразумевавший немалую долю здравого смысла при решении политических вопросов, остался не у дел в новой международной среде. В ней, с одной стороны, махерские приемы уже не могли залатать быстро растущие стратегические противоречия. С другой – ханжеский псевдоморализм современной околополитической среды уже не допускает жизнелюбивого цинизма, всегда отличавшего Берлускони.

Вопреки расхожей репутации, он был довольно эффективным премьером, сделавшим много для Италии. До последних дней он сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Его будет не хватать на фоне унылого ландшафта современной политики. R.I.P

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