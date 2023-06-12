Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

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12 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 15:56  |  vz.ru
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Саудовская Аравия может навредить США тремя способами

Саудовская Аравия и США обменялись угрозами ZUMA Press/Global Look Press
Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными экономическими последствиями», если американский президент попытается наказать королевство за рост цен на нефть. Это произошло еще осенью. С тех пор саудиты продолжают делать то, что сильно не нравится Штатам, но они безропотно терпят выходки арабов. Чего боятся США?  Подробности...
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Почему Канада решилась на похищение российского Ан-124

Канада арестовала и решила передать Украине российский Ан-124 «Руслан» UAC/Global Look Press
Правительство Канады решило арестовать российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» спустя полтора года после задержания. До этого борт перевозил из Китая в Канаду гуманитарный груз в виде ковид-тестов. Как подобный шаг Оттавы повлияет на коммерческие авиаперевозки и какие выводы по итогам произошедшего сделают другие страны?  Подробности...
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Российские вертолетчики начали уничтожать «Леопарды» колоннами

Армейская ударная авиация получила шанс раскрыть свой потенциал Кирилл Нортон/РИА Новости
Российские ударные вертолеты начали показывать высокую эффективность в зоне СВО. В ходе одного из вылетов два вертолета уничтожили семь единиц вражеской бронетехники. Вертолеты применяются с начала спецоперации, но только сейчас начали показывать весь свой боевой потенциал, которому мог бы позавидовать артиллерийский полк. Чем ценны вертолеты с точки зрения борьбы с танками и почему они настолько успешны после начала украинского наступления? Подробности...
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Кто толкнул Макрона на наглый шантаж Ирана из-за России

Макрон продемонстрировал Раиси все свое красноречие Laurie Dieffembacq/Zumapress/
Global Look Press
Франция, активнейшим образом снабжающая Украину оружием, требует России оружие не поставлять. Столь наглое требование французский лидер Макрон предъявил своему иранскому коллеге Раиси. Могут ли угрозы Макрона подействовать на иранское руководство и чем еще Тегеран крайне раздражает Париж? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Берлускони до последних дней сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Подробности...

Жажда денег уничтожает Лигу чемпионов

Денис Миролюбов
Денис Миролюбов, Главный редактор InVoice Media
Очередная реформа должна коснуться главного футбольного турнира на континенте, да и во всем мире – Лиги чемпионов. Начиная с 2024 года ее будут проводить в новом формате, который подразумевает, что игр станет больше, а вместе с этим больше станет и гешефта. Чиновников не волнует, что любимый всеми болельщиками групповой этап канет в Лету. Подробности...

Для счастья нужна идея, а не комфорт

Марина Хакимова-Гатцемайер
Марина Хакимова-Гатцемайер, журналист
Дом халявщика – всегда мышеловка. Дом предателя – всегда тюрьма, в которой царствует унижение. Дом хатаскрайника рано или поздно будет захвачен. Культ потребления создал послушное стадо с манией величия и кучей комплексов. Подробности...
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Европейцы не верят в поражение России

Военный союз России и Китая: миф или нет

Акула в Хургаде и праздник на Украине

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МЧС России эвакуирует жителей из затопленной Голой Пристани и Алешек

В Алешках и Голой Пристани сейчас самая сложная ситуация из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища после прорыва ГЭС. Уровень Днепра здесь вырос до 12 метров. ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани, погибли два человека, в том числе беременная женщина
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Киев устроил на Днепре экологическую катастрофу

Владимир Путин поручил главе МЧС РФ Александру Куренкову организовать работу по помощи жителям Херсонской области в зоне затопления после разрушения плотины Каховской ГЭС. Тем, кто был вынужден покинуть свои дома, передают предметы первой необходимости и обещают выплачивать компенсации
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Каховская ГЭС разрушена, вода затапливает прибрежные районы

В ночь на вторник в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена плотина Каховской ГЭС на Днепре. В результате разрушены задвижки, вода неконтролируемо сбрасывается ниже по течению. Порядка 300 домов нуждаются в эвакуации
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушел в прошлое

    Жизнелюбивый цинизм Берлускони ушёл в прошлое
    Федор Лукьянов
    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
    12 июня 2023, 14:30

    Умер Сильвио Берлускони, один из самых ярких и зажигательных европейских политиков конца ХХ – начала XXI веков. Неутомимый и даже одержимый бонвиван, чрезвычайно энергичный предприниматель, способный пробивать стены как в бизнесе, так и в политике, император публичного пространства, очень рано понявший неоценимую важность контроля над информацией и образами. Берлускони восторгались и ненавидели, всеми силами пытались устранить, но тщетно, он восставал как Феникс.

    Дорогу в политику ему открыла операция «Чистые руки» по разрушению прежней незыблемой политической системы, построенной на коррупции несменяемых партий и связях с мафией. Парадоксально, что главным выгодоприобретателем от этой революции стал именно он, которого многие считали как раз символом коррумпированности и мафиозности. Отчасти это было правдой, учитывая его бизнес-прошлое. Но отчасти совсем нет, в отличие от великих, но насквозь лицемерных и системно коррумпированных титанов послевоенной итальянской политики, наподобие Андреотти или Кракси, Берлускони выглядел простодушнее и как бы даже честнее. Бизнесмен, ставший государственным деятелем, по определению коррумпирован меньше, чем государственный деятель, погружающийся в бизнес-отношения.

    Хотя Сильвио до последнего дня оставался в игре, его время прошло уже давно. Неизбывный меркантилизм Берлускони, иногда карикатурный, а часто подразумевавший немалую долю здравого смысла при решении политических вопросов, остался не у дел в новой международной среде. В ней, с одной стороны, махерские приемы уже не могли залатать быстро растущие стратегические противоречия. С другой – ханжеский псевдоморализм современной околополитической среды уже не допускает жизнелюбивого цинизма, всегда отличавшего Берлускони.

    Вопреки расхожей репутации, он был довольно эффективным премьером, сделавшим много для Италии. До последних дней он сожалел, что с Россией и его другом Путиным не договорились по понятиям – как и Трамп, он был уверен, что это возможно. На деле вряд ли. Но Берлускони в это верил и хотел хорошего для всех. Его будет не хватать на фоне унылого ландшафта современной политики. R.I.P

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