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    Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    @ Александр Кряжев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    24 октября 2024, 09:30 Мнение

    Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    Саммит БРИКС в Казани произвел ажиотаж, что объяснимо. Событие масштабное и по представительству, и по замыслу. Относиться каждый волен по-своему, но отмахнуться не получится.

    Если отвлечься от торжественно-светской части мероприятия, в нем стоит выделить два уровня – связанных, но не совпадающих.

    Первый – текущий и прикладной, конкретные результаты. Здесь придирчивый комментатор заметит, что деклараций больше, чем практических решений. Заявлены амбициозные направления деятельности, но именно как задачи. Достигнут базовый консенсус по обсуждаемым вопросам (что достижение, учитывая чрезвычайную разнокалиберность участников и гостей), однако местами весьма обтекаемый. Наконец, в итоговой Декларации, вопреки разговорам о БРИКС как герольде принципиально нового мироустройства, изрядное место отведено поддержке более эффективного функционирования имеющихся институтов от СБ ООН до МВФ и ВТО.  

    Второй – долгосрочный. Здесь казанский форум может претендовать на звание вехи. БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд. А именно: пространство, альтернативное тому, что организовано вокруг институтов (и интересов) Запада. В некотором смысле основная функция БРИКС – антимонопольная, обеспечение конкуренции за счет ограничения монополиста, в данном случае в мировом масштабе.

    Борьба с монополиями нигде и никогда не была легкой. Это длительный процесс, но он начался, а развивается на самом деле быстрее, чем можно было ожидать. Предпосылки накопились раньше. Так что главное в БРИКС, сколько бы проблем и странностей ни возникало внутри и вокруг этого сообщества, – оно соответствует логике развития мировой системы.

    Важность успехов этой логики для разных участников объединения разная, для кого-то это первоочередное, для других – «почему бы и нет». Но направления развития это разночтение не меняет. 

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