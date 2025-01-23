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    Как реагировать на выпады Трампа

    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    23 января 2025, 09:00 Мнение

    Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    В нашем публичном пространстве возникла аномалия – раздвоение восприятия Трампа. Всем нравится (кого-то просто забавит, кому-то кажется глубоко правильным), как новый президент США резко наезжает на своих контрагентов. И неважно, оппоненты они или союзники. Канада, Дания, ЕС, Мексика, Панама, Китай, далее везде. Стиль такой у него, ну и что? Молодец!

    Но почему-то считается, что мы должны находиться вне этой парадигмы, к нам такое применяться не может. И когда то же самое (надо сказать, в сравнительно мягкой, по меркам Трампа, форме) происходит в отношении России, тут же появляется возмущение в ответ на «ультиматум Трампа».

    Трампу не откажешь в целостности характера и последовательности поведения. Тем и хорош, в отличие от многих современных политиков-трансформеров по любому случаю. Когда он хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет. 

    В отличие от Китая, например, стран Северной Америки или Европы, России трепетать от угрозы новых санкций основания нет – качественно уже ничего не изменится. Трампу сейчас нужен результат – пусть предлагает. Спорить – говорить со стеной, нервничать и обижаться бессмысленно, прогибаться нельзя. И надо помнить еще одну особенность Трампа – он не может долго концентрироваться на одной теме. Если мы хотим налаживать отношения, в этом есть плюсы и минусы, но в данном случае правильное поведение – переждать накат. Там будет видно. Заодно, может, уважать будут больше.

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