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    В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    @ Михаил Егиков/ТАСС

    29 ноября 2024, 11:00 Мнение

    В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан

    Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    В Грузии очередная попытка раскочегарить евромайдан. После того, как премьер Кобахидзе объявил вчера о приостановке на четыре года переговоров о вступлении Грузии в ЕС, прогрессивная общественность вновь пошла на абордаж.

    «Грузинская мечта» ведет себя дерзко, трудно вспомнить, чтобы кто-то из государств в орбите Евросоюза позволял себе столь резко отвечать на попытки европейского давления. Все всегда оправдывались, но в Тбилиси, попробовав, пришли к выводу, что это бессмысленно. Правильно пришли.

    Теперь для Европы дело чести дестабилизировать ситуацию в Грузии, это уже вопрос престижа и дееспособности объединения. У грузинских властей, соответственно, задача этого не допустить, не перегнув палку. Часть основополагающего политического мифа современной Грузии – жестокий разгон митингов весной 1989 года, это тогда взвинтило обстановку, предвосхитив еще более суровые события следующих трех лет. Кстати, те события имели электризующий эффект и за пределами Грузии, став вехой демонтажа СССР. 

    Примечательно, как небольшая и не особенно центральная в общем потоке происходящего страна становится точкой схождения важных импульсов.

    Противостояние там принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет, учет геополитических реалий, уклонение от обязательного присоединения к противостоящим блокам, чреватого риском быть затянутой в воронку. России сейчас это объективно выгодно, главное – слишком явно это не демонстрировать. А Европейский союз должен продавить собственное право мобилизовать заинтересованные в сотрудничестве страны на свои войны: хотите в наш клуб – ведите себя, как тут принято. Отказ Тбилиси от переговоров о вступлении – аннулирование этого аргумента. ЕС же нужно доказать, что правительство – узурпаторы, люди хотят в прекрасный сад. Исход будет показательным.

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