В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

Демонстранты и полиция в Тбилиси столкнулись у здания парламента

Tекст: Максим Попов

Как передает ТАСС, у здания парламента в Тбилиси разгорелись столкновения между демонстрантами и правоохранителями. Напряженность нарастает по обе стороны от здания законодательного органа.

Полиция пытается оттеснить протестующих, стремящихся проникнуть к служебным входам в парламент. Для разгона участников акции сотрудники правоохранительных органов вынуждены были использовать перцовый газ.

Также сообщается, что президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам и призвала к проведению новых парламентских выборов.

«Я здесь, с этим народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не добьемся новых парламентских выборов», – приводит агентство слова Зурабишвили.

Позже она переместилась на площадь Свободы, где находится спецтехника на случай необходимости разгона демонстрантов. Зурабишвили хотела поговорить со стражами порядка, однако никто с ней в диалог вступать не стал.

Ранее стало известно, что в Грузии начались протесты из-за решения не начинать переговоры с ЕС.