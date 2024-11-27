Tекст: Евгений Крутиков

Победившая на выборах в парламент Грузии партия «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» представила кандидатуру депутата и бывшего нападающего футбольного клуба «Спартак-Алания» (ныне просто «Алания», Владикавказ) Михаила Кавелашвили на пост президента страны. В Грузии парламентская форма правления, и президент исполняет в основном церемониальные функции.

Более того, после реформы законодательства президента избирают не всеобщим голосованием, а коллегией выборщиков, состоящей на 50% из депутатов парламента, а еще половина – представители регионов. И сейчас никто не сомневается в том, что Кавелашвили будет в декабре утвержден в должности. Таким образом, прозападную Саломе Зурабишвили сменит на этом посту футболист, чемпион России.



«Рад сообщить, что в соответствии с решением политического совета партии на пост президента Грузии представляю кандидатуру Михаила Кавелашвили», – заявил на брифинге в центральном офисе партии «Грузинская мечта» основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили. Как отметил Иванишвили, еще до начала политической карьеры Кавелашвили «бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам». Что касается последних лет, когда он был депутатом парламента, кандидат в президенты, по словам Иванишвили, «внес огромный вклад в защиту интересов страны и укрепление суверенитета».

Иванишвили также выразил уверенность в том, что Кавелашвили «вернет институту президента временно отнятую честь», и после инаугурации 29 декабря уйдет в прошлое «практика предательства со стороны президента и систематические нарушения им конституции, которые нанесли большой урон институту президентства». Как отметил основатель партии, Кавелашвили будет служить не «иностранной силе, а интересам грузинского государства и народа».

Михаил Кавелашвили в качестве кандидата на пост президента появился не сегодня и не случайно. Политическую карьеру он начал в 2016 году, когда впервые избрался в парламент. Постепенно он набирал очки, и на октябрьских выборах 2024 года числился №18 в списке «Грузинской мечты». Надо понимать, что «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» – это не одна партия, а коалиция. И Кавелашвили официально состоит в партии «Сила народа», которая в эту коалицию входит. Более того, он – ее политсекретарь и один из трех лидеров.

То есть Иванишвили выдвинул на пост президента кандидатуру не подчиненного, а формально союзника. Правда, злые языки утверждают, что партия «Сила народа» («Халхис дзала») была изобретена в 2020 году для того, чтобы наиболее радикальные требования «суверенизации» (закон об иноагентах и о запрете пропаганды ЛГБТ) исходили бы не непосредственно от «Грузинской мечты», а от кого-то другого, более радикального в этих вопросах, но от кого можно было бы вовремя откреститься, если бы что-то пошло не так.

Но все прошло нормально, а «Сила народа» стала важной составной частью современной политической конструкции Грузии, несмотря на формальную ее молодость. «Сила народа» и ее лидеры (бывший омбудсмен, дьякон и участник войны в Абхазии Созар Субари, детский врач Дмитрий Хундадзе и Кавелашвили) действительно выражают позицию, более радикальную в вопросе «суверенизации», чем официальные лица «мечтателей».

Собственно термин «суверенизация» был изобретен Созаром Субари как определение политической позиции, направленной на устранение «колониальных элит», то есть выращенных и управляемых из-за рубежа. При этом лидеры «Силы народа» выступают за традиционные ценности, православие (Субари учился в семинарии в Тбилиси) и за добрососедские отношения с Россией, поскольку Запад для них – моральное зло, которое и насадило в Грузии во времена Саакашвили «колониальную элиту».

Это не всем нравится, но кто-то должен озвучивать и отстаивать эту позицию. Противники действующей власти и прозападная оппозиция утверждают, что Иванишвили просто «спустил с поводка» «консервативных радикалов», которых использует в качестве тарана там, где «мечтатели» стараются держаться во втором эшелоне. Например, в чувствительных вопросах типа иноагентов, ЛГБТ и отношений с Россией. Это же Кавелашвили пишет письма в посольство США и требует от посла «расследовать вмешательства во внутренние дела» и подстрекательства к уличным беспорядкам, а не Иванишвили или Кобахидзе. Политес соблюден. Грамотный ход опытного политтехнолога.

И сейчас Кавелашвили вполне расчетливо получит пост президента, во-первых, за заслуги «Силы народа» как тарана в последние четыре года, а во-вторых, потому что позиция президента в Грузии чисто номинальная.

На ней можно высказывать свои взгляды, но никак не получится их практически воплотить в жизнь. В этой новой политической конструкции президент Кавелашвили будет играть роль «Зурабишвили наоборот»: декларировать с высоты своего поста ярко консервативные позиции, которые затем слегка отредактированными можно будет воплощать практически уже на уровне парламента и «Грузинской мечты». Опять же грамотный политтехнологический ход.

Михаил Кавелашвили начинал свою футбольную карьеру в тбилисском «Локомотиве», затем перешел в «Динамо», а оттуда уже во владикавказский «Спартак», который тогда как раз сменил название на «Спартак-Алания». И в 1995 году Кавелашвили вместе со звездным составом владикавказской команды под руководством тренера Валерия Газзаева становится чемпионом России.

Более того, нападающий Кавелашвили забил 12 голов и стал лучшим бомбардиром команды. 12 голов в российском чемпионате – это и по нынешним временам много.

В том составе «Алании» играли представители разных национальностей и довольно много грузин (Ревишвили, Шелия, Гришикашвили и Тетрадзе – грек по национальности, но уроженец Грузии). Это традиционное явление, поскольку до Тбилиси недалеко, все друг друга знают и все следят за успешными футболистами. Таким образом, «Алания» для многих грузинских футболистов становилась путевкой в жизнь. А Кавелашвили выступил в 1995 году настолько ярко, что сразу попал в поле зрения иностранных скаутов и быстро уехал в Англию – в «Манчестер Сити».

Но это был старый «Сити», еще до прихода арабских шейхов с их миллиардами. «Горожане» тогда вылетели в первую лигу, а у Кавелашвили не было юридических прав там играть и его отдали в аренду в Швейцарию, где он и играл в разных клубах до завершения спортивной карьеры. При этом Кавелашвили в 2004 году снова на полсезона оказался в «Алании» в 2004 году, но в тот период владикавказская команда уже не блистала.

Сложно судить, насколько на молодого футболиста Михаила Кавелашвили повлияли игра за «Аланию» и жизнь в Северной Осетии (в народе есть мнение, что некоторые из ветвей фамилии Кавелашвили – осетинского происхождения, Черткоевы). У него остались хорошие отношения со многими футболистами и даже политиками того периода (Валерий Газзаев был не только тренером сборной России, но и до 2021 года депутатом Госдумы). Он хорошо говорит по-русски и понимает по-осетински – это уже большой плюс в условиях современной Грузии.

По крайней мере, он знает российские реалии и не живет в представлениях о медведях и балалайках, как большинство грузинской молодежи и прозападные политики «саакашвилевского призыва» и Саломе Зурабишвили.

Но все-таки стоит отдавать себе отчет в том, что взгляды Кавелашвили и партии «Сила народа» в целом – это взгляды грузинского националиста. Просто этот национализм «суверенный», не предусматривающий иностранного вмешательства. Эта идеология более понятна и ясна, нежели откровенно прозападные позиции, поскольку отвечает интересам в первую очередь грузинского народа, если он не хочет раствориться в «европейских ценностях».

Михаил Кавелашвили на посту президента не будет проводить даже условно «пророссийскую» политику, хотя бы просто потому, что такой политической позиции в Грузии сейчас нет и не просматривается в ближайшем будущем. Есть разные оттенки национализма, из которых тот его извод, что демонстрирует Михаил Кавелашвили, может быть более договороспособен на почве нескольких общих с нами взглядов на жизнь. Но не более того.