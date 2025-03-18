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    Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    @ Штукина Екатерина/ТАСС

    18 марта 2025, 22:41 Мнение

    Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов

    главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»

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    Ажитация вокруг «звонка» Путина и Трампа, как и можно было предположить, осталась искусственным нагнетанием. Попытки представить второй разговор судьбоносным и решающим не сработали, процесс продолжается – и его временные перспективы пока не ясны. Это, однако, не умаляет значимости данного шага. Можно сделать несколько предварительных выводов.

    Во-первых, всё идет скорее по российскому сценарию. В Москве не приветствовали идею немедленного перемирия, заявив о необходимости тщательной проработки его условий, по сути, подготовки контуров долгосрочного решения. Перемирия и не случилось. Россия отвела такую схему весьма, надо сказать, элегантно, поддержав предложение, которое до этого выдвигал Зеленский, но потом отказался под давлением Вашингтона – о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и мерах безопасности на Черном море. Будет или нет этот мораторий, еще неизвестно. Но даже его введение в действие не изменит напрямую ситуацию на поле боя, где инициатива принадлежит российской стороне.

    Кремль сбил напор Белого дома, порожденный переговорами в Джидде, и перевел обсуждение в тягучую форму. Москва полагает, что сейчас это выгодно именно ей.

    Во-вторых. Условие перемирия/мира – прекращение милитаризации Украины как через поставки, так и посредством мобилизации населения. Можно сказать, что произошло возвращение к изначальной цели СВО – демилитаризация. В повестку тема включена, хотя ее доведение до нужного результата не очевидно. Возникает коллизия между США (они уже показывали, что могут и остановить помощь) и Европой (которая только ужесточает приверженность военной помощи Киеву). Что бы ни было дальше, тема военного потенциала выходит на передний план. В отличие от территориальной, которая если и обсуждалась, пока в тени.

    В-третьих, как и настаивала с самого начала Россия, украинский вопрос, видимо, обсуждается в общем контексте отношений. Отсюда аккомпанемент об огромных перспективах экономического сотрудничества, может быть, ритуальный, но показательный.

    Особое внимание обращает на себя упоминание в американском изложении, что стороны подробно обсудили Ближний Восток, в частности вопрос безопасности Израиля. Подтверждение, что эта тема (видимо, широкий круг вопросов от Ирана – Израиля до Сирии и монархий Персидского залива) является первоочередной для Трампа. Не Украина. Для России наоборот – Украина в очереди приоритетов заведомо опережает всё остальное. Возникает теоретическая возможность для увязок – не самое главное для одной стороны разменивается на самое главное для нее, но менее принципиальное для другой. Успех совершенно не гарантирован, но это относительно рациональная схема.

    Киеву и Европе хороших новостей разговор не принес. В том числе и потому, что их игнорирование довольно вопиюще. Урегулирование обсуждают две великие державы, мало обращая внимание на остальных. Должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал. Иными словами, состоится ли матч КХЛ – НХЛ или до него так и не дойдет.

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