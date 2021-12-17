|
|
МИД: Предложения России по безопасности нельзя рассматривать как меню
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе. Разные аспекты тревожной ситуации в Европе, Евроатлантике и Евразии в каждом из этих документов отрабатываются по-своему», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы в пятницу на сайте МИД.
Также, по словам Рябкова, Россия призывает США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
|
|
«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.
«На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.
«То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американский аналитик объяснил, почему Украину нельзя брать в НАТО
|
|
Американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал власти США переосмыслить идею расширения НАТО на восток. Он считает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как вступление этих стран в НАТО.
«Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет USA Today.
Автор статьи – американский военный эксперт и политолог Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Брукинского института, одного из ведущих американских аналитических центров, расположенного в Вашингтоне. Президентом института является Строуб Тэлботт, бывший заместитель государственного секретаря США.
Как считает эксперт, кризис в американско-российских отношениях из-за Украины возник в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский не просит, а уже требует принять Украину в НАТО – и не понимает, почему в Брюсселе этого до сих пор не сделали. По словам О'Хэнлона, сейчас для НАТО принимать Украину в свой состав – значит обрекать ее на роль жертвенного агнца для России. В 2008 году, пригласив Украину и Грузию в НАТО, администрация Джорджа Буша, по словам Майкла О'Хэнлона, уже нарисовала Киеву и Тбилиси «мишени на спине», в которые будет целиться Россия, если Украина и Грузия вдруг будут приняты в НАТО.
«Разве присоединение Украины и Грузии к НАТО остановит Россию от агрессии? Россия слишком много заботится об этих странах, так тесно переплетенных с ее историей, ее людьми, ее географией – и, следовательно, ее безопасностью», – пишет военный эксперт. Он напоминает: если ставшая вдруг членом НАТО Украина запросит у штаб-квартиры НАТО военной помощи против России, то Устав НАТО потребует посылать на Украину и американский военный контингент.
В таком случае, говорит военный эксперт, неминуема война США с Россией, которая однозначно будет мировой и, возможно, ядерной. «Украина, Грузия и другие постсоветские государства – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», – пишет О'Хэнлон.
Он отмечает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы». Также, по его словам, новое соглашение о безопасности должно предъявлять требования к Москве «прекратить разжигать сепаратизм на востоке Украины (и в северной Грузии), признать полный суверенитет и права этих стран на вступление в другие международные организации, такие как Европейский союз».
В заключение журналист призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудить вместе с другими лидерами НАТО на саммите, который они сейчас планируют, тему новой системы безопасности для Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
СМИ: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры
|
|
Перемещение Россией военных по собственной территории вызвало на Западе панику и стало причиной начала переговоров американского и российского президентов Джо Байдена и Владимира Путина, сообщил словацкий портал Aktuality.
«Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды, и Байден снова согласился на переговоры. Для Путина это ощутимый результат. Уже понятно, что никаких санкций против газопровода «Северный поток – 2» не будет», – считает военный аналитик Михаил Самус, передает РИА «Новости».
Также эксперт отметил, что важной дипломатической проблемой для Москвы стал сам факт переговоров с Вашингтоном о вступлении Украины в НАТО.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На границе США с Мексикой задержали машины с мигрантами из России
|
|
Американские пограничники открыли огонь, чтобы остановить две машины, на которых из Мексики пытались въехать, предположительно, 18 нелегальных мигрантов из России, сообщили в пограничном ведомстве США.
«Джип «Форд», за которым следовал седан «Мерседес»... на большой скорости подъехали к зоне первичного досмотра на пункте въезда из Мексики «Сан-Исидро», штат Калифорния. Офицер таможенно-пограничной службы... выпустил примерно четыре пули, попавших в седан «Мерседес». Седан «Мерседес» врезался в джип «Форд», который резко остановился», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, что в обеих машинах оказалось 18 «незадокументированных мигрантов, все они являются гражданами России». В составе группы было семеро детей. С ними ехали 11 взрослых в возрасте от 21 до 53 лет.
Пограничники добавили, что в результате столкновения двое людей, находившихся в седане «Мерседес», получили легкие контузии, однако в результате стрельбы никто не пострадал.
В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией
|
|
Страны НАТО готовы начать работу над мерами по укреплению доверия с Россией, но если Москва будет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в заявлении альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной.
«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», – передает РИА «Новости» заявление организации.
В НАТО добавили, что знают о предложении России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и заботы альянса. В документе отмечено, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности.
В альянсе считают, что «такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Дискуссию нужно вести при консультациях с европейскими партнерами альянса.
Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», – прописано в документе.
В альянсе отметили, что любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия. В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Президент России, в частности, отметил, что «красные линии» – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Политолог: Россия и США могут договориться о введении миротворцев ООН на Украину
|
|
Москва и Вашингтон могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе. Не исключено и появление буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя публикации в прессе США о возможных условиях гипотетической сделки Москвы и Вашингтона о нерасширении НАТО на восток.
«Первый пакет возможных мер по компромиссу России и НАТО касается не столько статуса Донбасса, сколько мер по укреплению доверия. Например, Россия и США договариваются о том, что останутся в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя юридически он уже утратил силу. То есть обе стороны могут воздержаться от размещения в Европе нового поколения ракет средней и меньшей дальности», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Кроме того, Россия и НАТО могли бы договориться о создании буферной зоны с особым режимом военной деятельности – с большей прозрачностью за перемещением вооружений и дополнительными ограничениями на проведение учений, полагает эксперт. Это снизит риски возникновения случайных инцидентов на линии соприкосновения армий России и НАТО. «Также можно было бы договориться о постоянных контактах между военными, например, возродить Совет Россия – НАТО», – добавил эксперт.
«После того, как снизится риск вооруженного конфликта в центре Европы, на втором этапе можно обсудить и Украину. Начать с первых трех пунктов Минских соглашений, которые предполагают отвод войск, тяжелых вооружений, более жесткий контроль за прекращением огня и, может быть, усилить миссию наблюдателей ОБСЕ. Такие меры можно принять довольно быстро, не идя на какие-то уступки друг другу», – подчеркнул собеседник.
Также на этом втором этапе следовало бы договориться о прекращении инцидентов в Черном море, ведь «инциденты, подобные тому, что произошел летом с британским эсминцем Defender, несут в себе большие риски», предупреждает эксперт. Кстати, ранее сторонам удалось добиться аналогичной цели в Прибалтике, – на Балтийском море количество опасных инцидентов резко снизилось.
На третьем этапе можно будет начать разговор о более принципиальных вещах, предполагает Кортунов, – скажем, о гарантиях безопасности для Украины в обмен на гарантии того, что Киев не предпримет попыток силового решения проблемы Донбасса. «Может, это будет сделано в форме одностороннего меморандума НАТО о моратории на расширение в восточном направлении. Но я не очень верю в то, что НАТО даст Москве юридические гарантии отказа от своего расширения, поскольку это потребует изменения Североатлантического договора от 1949 года. Представить такое в нынешней обстановке невозможно. Понадобится согласие всех членов альянса, включая страны, которые не хотят вести диалог с Россией», – пояснил Кортунов.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков передал советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по гарантиям безопасности. «Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов – договора и соглашения – по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов».
Представитель МИДа Мария Захарова добавила о том, что Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки.
Также в четверг американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал Вашингтон «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как принятием этих стран в НАТО. «Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет он на страницах газеты USA Today.
О'Хэнлон не считает республики, вроде Украины или Грузии стратегически важными территориями, для защиты которых НАТО должно «отправлять умирать своих солдат и рисковать Третьей мировой войной». При этом Москву необходимо сдерживать, пишет американский аналитик, – и обязать ее отказаться от дестабилизации Донбасса и признать право Украины и Грузии на вступление в международные организации, типа Евросоюза.
Комментируя тезисы автора USA Today, Кортунов соглашается с тем, что для Вашингтона эти территории не входят в зону жизненно важных. «Тем более, что основное внимание Белого дома теперь сосредоточено на Китае, на Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, в этих условиях навязывать американскому обществу в качестве членов НАТО Украину или Грузию было бы нелогично, тем более на фоне вывода американских войск из Афганистана», – предположил собеседник.
При этом Вашингтон все же заинтересован в гарантиях безопасности для Украины. «Но в какой форме предоставить такие гарантии? Большой вопрос. Возможны разные пути, например, усиление роли ОБСЕ, создание других механизмом по безопасности в Европе. Могут быть предприняты шаги со стороны ООН. В свое время обсуждалась идея ввести на Украину миротворческий контингент ООН, который защищал бы наблюдателей ОБСЕ. Такой сценарий возможен. Нужна лишь политическая воля, желание сторон. Если диалог пойдет, то конкретные форматы можно будет нащупать», – предрекает Кортунов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия сократила вложения в госдолг США
В октябре Россия располагала американскими государственными ценными бумагами на 3,720 млрд долларов, сообщил минфин США.
На долгосрочные облигации пришлось 554 млн долларов, на краткосрочные – 3,1 млрд. В сентябре объем вложений России в американские государственные ценные бумаги составлял 3,918 млрд долларов, передает ТАСС.
Напомним, резко сокращать вложения в американский госдолг Россия начала в 2018 году. До этого с 2007 года Россия наращивала в своих резервах трежерис. Пик пришелся на 2010 год – тогда Россия одолжила американцам более 175 млрд долларов.
Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной
|
|
Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости».
Напмоним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Лавров обвинил США в имперском мышлении
|
|
США демонстрируют имперское мышление, когда говорят о недопустимости военного присутствия России в Африке, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как заявил министр, «это имперское мышление, отсутствие какого-либо уважения к другим странам характерно для США и того, как они действуют в мире не только по отношению к России, Китаю и другим государствам, которых они называют своими соперниками и противниками». По его мнению, страны Африки и Ближнего Востока являются «достаточно зрелыми», чтобы «понимать всю бессмысленность» желания США единолично управлять целыми континентами.
Лавров указал, что «чувства собственного превосходства над всеми другими испытывают не только американцы». Так, «Франция при каждом возможном случае заявляет, что Россия «не смеет» оказывать содействие в виде военной помощи» Мали, хотя власти Мали «выразили озабоченность, что перед лицом не уменьшающейся, а нарастающей террористической угрозы французское руководство решило сократить операцию «Бархан», передает РИА «Новости» со ссылкой на египетский канал «ТеН ТВ».
Глава МИДа при этом заявил, что несмотря на серьезные противоречия, различия в подходах, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой, о чем свидетельствует прошедший саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Москва считает, что кризис в Западной Сахаре должен решаться на основе выполнения резолюций СБ ООН и возобновления прямого диалога между Марокко и Народным фронтом освобождения Западной Сахары (Полисарио). По его словам, «если оставлять ситуацию, как она есть сейчас, то террористы могут попытаться воспользоваться отчаянным положением западносахарского населения для того, чтобы и туда распространить свои «щупальца». Лавров также рассказал, что Россия поставляет оружие Сахаро-Сахельской «пятерке» (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад) для борьбы с терроризмом.
Действия Запада в Ливии стали причиной кризиса, который наблюдается многие годы в Сахаро-Сахельском регионе, заявил Лавров. По его словам, «после того, как Запад разбомбил ливийскую государственность, на месте этой страны появилась «черная дыра», Запад «вооружал против Муаммара Каддафи бандитов и экстремистов», которые «пошли на юг».
Лавров считает, что нынешнее состояние отношений России с арабским миром характеризуется тем, что у Москвы оно взаимоуважительное со всеми без исключения арабскими государствами, свободное от идеологических предрассудков, тогда как во времена СССР дипломатические отношения были не со всеми арабскими странами.
Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали.
Пользователи Reddit рассказали американцу о русском прошлом Аляски
|
|
Пользователи Reddit рассказали американцу о бывших русских землях в Северной Америке.
Автор поста с удивлением для себя узнал, что Аляска когда-то принадлежала России, а ползователи форума поделились с ним своими представлениями об истории этих территорий.
«По какой-то причине мои учителя истории твердили об испанской, французской и британской колонизации Америки, но я никогда не слышал о русской колонизации», – отметил один из пользователей.
Другой комментатор поста рассказал свое видение истории с Аляской, где утверждает, что «у США были прекрасные отношения с имперской Россией до того, как коммуняки свергли монархию. Екатерина Великая была одной из первых, кто предложил материальную помощь США во время нашей революции 1700-х годов».
«Не будем забывать, что у русских была не только Аляска в качестве колонии, но и большая часть современной Калифорнии, - объясняет Luke90210. - США находились в зачаточном состоянии, в то время как великие империи - Российская и Британская - вели большую геополитическую борьбу. Естественно, Россия была настроена дружелюбно к США и была счастлива продать США Аляску и поддержала их независимость от Британии».
А вот jackson71 заявил о ядовитых публикациях прессы доамериканского периода Аляски: «Тогда пресса была такой же токсичной и политизированной, как и сейчас. Пресса была против покупки Аляски. Называется он «Холодильник Сьюарда», «Безумие Сьюарда». Оказалось, что это земля, богатая множеством ценных ресурсов. Всего по 2 цента за акр».
А пользователь moodpecker и вовсе написал, что в свое время восточное побережье делили Британия и Испания.
«Все хуже, чем я думаю. Похоже, большинство американцев проспало школу с 5 по 12 классы. "Я сегоддня узнал, что Аляска была частью России". А еще Канада не часть США!», - шутит lourudy.
«Я австралиец и я понятия не имел об этом, мы не изучаем американскую историю. Поэтому всегда интересно узнать о продажах земель между разными странами», - написал Mobbles1. «Вероятно, это не очень актуально для людей за пределами Северной Америки. Я сомневаюсь, что в российском образовании об этом тоже много говорится. Как и американцы, наверняка, мало знают о значении 1066 года для Англии», - ответил ему cwalton505.
«Ух ты, завтра ты сможешь опубликовать в рубрике "сегодня у узнал", что Техас раньше принадлежал Мексике», - написал fatDaddy21.
«Я был в музее на Аляске в Ситке - это столица русской Аляски. Там есть рукописные заметки Петра Великого. Рядом со мной какие-то старушки жаловались, что «у него плохой почерк, и они не могут распознать ни одного слова». Мне не хотелось говорить им, что это не английский», - рассказал KingOfZero.
«Сделку провел госсекретарь Билл Сьюард во времнена президента Эндрю Джонсона в 1867 году, он организовал покупку за 7 миллионов долларов. Члены Конгресса его высмеяли и назвали сделку «глупостью Сьюарда». Просто хочу показать вам, что Конгресс всегда был по-настоящему глуп», - отмечает Raa03842.
Пользователь под ником Люк90210 выдвинул предположение, что «одна из основных причин, по которой Российская империя никогда не осваивала Аляску, заключалась в том, что именно туда были сосланы проштрафившиеся российские управленцы. Москва прислала только худших».
Также пользователи соцсети рассказали, что на Аляске по-прежнему проживает много русских, сохранились православные храмы.
«Я встретил нескольких хороших русских рыбаков и даже немного выпил с ними в Кордове. Они православные и у них крепкие семейные ценности», – написал Statertater.
Ранее пользователи американской соцсети Reddit оценили необычно сваренный американцем борщ, отметив, что блюдо больше похоже на салат.
США рассекретили документы с версиями о причастности СССР к убийству Кеннеди
|
|
Обнародованные властями США архивные документы свидетельствуют, что американские спецслужбы долгие годы рассматривали теории о причастности СССР к убийству президента США Джона Кеннеди.
Так, в одном из документов ЦРУ подробно разбирает книгу Роберта Энсона 1976 года о поездке убийцы Кеннеди – Ли Харви Освальда – в Москву. Указывается, что Освальд получил визу в рекордные сроки, это сочли «подозрительным». В документе от 1978 года говорится, что вероятность помощи Освальду со стороны СССР для поездки в страну есть, но фактом ускоренной выдачи визы это не подтверждается, передает РИА «Новости».
Еще в одном документе ЦРУ сообщает о звонке посольства СССР в Мехико с соболезнованиями. Указывается, что дипломат 28 сентября разговаривал с Освальдом. Сообщается о фотографиях «мужчины, который 1 октября покидает советское посольство». Речь идет об атлетически сложенном американце 35 лет двухметрового роста. В документах говорится, что Освальд 23 ноября, «возможно, звонил в советское посольство в Мехико».
Как следует из документов, за год до убийства был сделан анонимный звонок в американское посольство, в ходе которого некий мужчина утверждал, что «страны за железным занавесом» готовили покушение на американского лидера. Мужчина утверждал, что является «польским водителем в советском посольстве в Канберре». Он заявил о том, что ему известно о «заговоре, в рамках которого планируется заплатить 100 тыс. долларов за убийство президента Кеннеди». Мужчина позвонил повторно через два дня после убийства. Австралийские спецслужбы, с которыми американцы обсуждали этот инцидент, сочли звонившего сумасшедшим. Указывается, что они «не смогли выявить ни одного сотрудника-поляка в советском посольстве», передает ТАСС.
Информацию о коммунистах 1940–1950-х власти США также считают относящейся к убийству Кеннеди. В опубликованных материалах самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. Есть среди документов и другие, датированные 1940–1950-ми годами.
Напомним, власти США обнародовали сотни ранее закрытых документов, которые связаны с расследованием убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году, подборка отсканированных материалов появилась на сайте национальных архивов США.
Американский президент Джон Кеннеди был застрелен в Далласе 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. На протяжении более, чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.
Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток
Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также президент России призвал Макрона с понимаем отнестись к озабоченности Россией гарантиями безопасности. Владимир Путин пригласил главу Франции принять участие в обсуждении этого вопроса.
Напомним, ранее во время встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на украинской границе, вопрос усиления НАТО и гарантии безопасности, которых требует Москва. Разговор длился два часа.
Россия поставила в США рекордное количество патронов
|
|
Несмотря на введенные санкции, в 2021 году Россия поставила в США патронов для стрелкового оружия на рекордную сумму в 157,9 млн долларов.
По данным Бюро переписей США, это почти на 40 млн долларов больше, чем в прошлом году. Тогда Россия поставила за океан патронов на сумму 120 млн долларов, сообщает РБК.
Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком сбыта российских патронов как для гражданского, так и для спортивного оружия. Ситуация осложнились в сентябре 2021 года после введения новых санкций против нашей страны, в результате которых импорт патронов из РФ был запрещен.
При этом, как сообщает источник, американские импортеры нашли выход, оформив новые разрешения на ввоз патронов из России в промежуток между объявлением санкций (20 августа) и их вступлением в силу (7 сентября). К тому же, текущие контракты, подписанные до ввода новых ограничений, все еще продолжают действовать.
Ранее официальная таможенная статистика России зафиксировала резкий рост экспорта товаров скрытых категорий (код SSSS, отражающий поставки оружия, самолетов, ядерных материалов и т.д.) в ряд государств блока НАТО, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). В первую десятку импортеров такой продукции из России вошли США, Чехия, Великобритания.
МИД осудил заявления США об отправке военных в Европу
|
|
Высказывания администрации США о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Дипломат подчеркнул, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об изучении вопроса отправки американских военнослужащих в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине прежде всего нацелены на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми», передает РИА «Новости».
Ранее Псаки сообщила, что Белый дом изучает возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Напомним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».