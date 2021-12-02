Как России принудить НАТО к миру

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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 15:21  |  vz.ru
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Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США

ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию Антон Денисов/РИА Новости
Российская авиастроительная корпорация ОАК объединится с важными для отечественной авиации компаниями «Сухой» и «МиГ». Планы их слияния в одну структуру появились давно и могут быть реализованы уже в следующем году. К чему приведет объединение предприятий и как это скажется на конкуренции в сфере авиапромышленности в России и за рубежом? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Как этот казус объясняют в Казани и Москве? И есть ли в случившемся политическая подоплека? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности. Подробности...

Охота в том числе и про гуманизм

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гуманные и зеленые экологи не знают или не хотят знать, что охотники, кроме всего прочего, регулируют численность опасных зверей, не давая им расплодиться до такой степени, когда они угрожают жителям селений и даже больших городов. Подробности...

Хайповыми видосами зло не победить

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Дело даже не в том, что они «режим шатают» – пусть хоть обшатаются. Главная беда в том, что они в принципе обесценивают такую важную и действенную вещь, как видеосвидетельство. И в целом – общественную активность. Подробности...
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Британская империя опять сократилась

Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Как России принудить НАТО к миру

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		2 декабря 2021, 15:00

    Выступая перед послами иностранных государств, президент России заявил, что Москва приглашает США и их союзников к переговорам по поводу отношений, «исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение (угрожающих нам) систем оружия в непосредственной близости к территории России». Это заявление стало продолжением уже высказанного несколько дней назад желания получить от Запада юридические гарантии безопасности российских границ.

    Именно на то, чтобы сдвинуть отношения с Западом с мертвой точки, направлены усилия России в области военного строительства и демонстрация оборонной мощи вокруг украинской территории. Инициатива президента Путина обозначает идеальную цель общеевропейского характера, поскольку только в праве есть истинная справедливость в отношениях между народами. Но двигаться к этой цели можно долго и разными путями.

    Вряд ли мы можем идти в наших ожиданиях настолько далеко, чтобы верить в готовность США и их союзников сейчас предоставить России какие-то формальные гарантии своего правильного поведения. Тем более, что для них возможность максимально занять зону жизненных интересов Москвы – это самое важное достижение по итогам холодной войны. Все остальное – Парижская хартия для новой Европы 1990 года, Акт Россия – НАТО от 1997-го и прочие документы – символическое оформление того факта, что Москва была слабее, а Запад – сильнее на протяжении весьма продолжительного времени. Достаточного для того, чтобы захватить столько территории, сколько это было возможно, и на последнем этапе даже вторгнуться в непосредственную зону безопасности России на Украине. Вся совокупность действий, документов и даже соглашений после холодной войны была не обустройством международного порядка в Европе, а фиксацией увеличения односторонних преимуществ США и их союзников.

    Инициированный Западом в феврале 2014 года переворот в Киеве стал водоразделом. После того, как это случилось, наивно думать, что Россией могут двигать опасения ухудшить отношения еще больше – США и союзники сделали это сами. «Красная черта» была пересечена именно тогда, и все последующие события – только результат принятых тогда Вашингтоном решений. Даже если американцы не всегда могут контролировать поведение своих марионеток в Киеве, это не меняет сути проблемы – Украина в целом управляется с точки зрения не выживания этой страны, а нанесения максимального ущерба России. 

    После событий 2014 года масштабы и интенсивность мер давления Запада в отношении России – это вопрос не вероятности, а времени. Управление этим конфликтом для Москвы имеет смысл только в плане подготовки встречных мер, способов смягчить для национальной экономики последствия и создать внутри условия, при которых даже самые массированные санкции не нанесут непоправимого ущерба. При этом половинчатостью своих агрессивных действий Запад даже помогает России лучше подготовиться к каждому следующему удару. То, что он последует, не может вызывать никаких сомнений. Поэтому пытаться предотвратить очередные санкции хорошим поведением – уникальная по степени наивности задача.     

    Фото: REUTERS/Ints Kalnins

    Сейчас к мерам экономического и политического воздействия прибавляется возрастающая военная активность сторон в регионе их соприкосновения. Непосредственная причина – поддержка Западом политики саботажа в отношении Минских договоренностей от февраля 2015 года, которую проводят киевские власти. Одновременно со стороны Киева наращивается военное давление на самопровозглашенные республики Востока Украины, а Россия принимает меры по их сближению с российской экономикой. Второй раз в 2021 году Россия демонстративно усиливает свою военную группировку в западных регионах страны и предупреждает Киев, что авантюристические действия приведут к печальным последствиям для украинского государства и режима.

    Россия не скрывает, что демонстрация силы у украинской границы направлена на создание напряжения. Это – именно то, чего явно не хватало нашим партнерам на Западе на протяжении долгих лет после холодной войны. Поэтому сейчас они суетятся. Сами, или голосом Киева, пугают весь мир вероятной большой войной, результатом которой станет исчезновение той Украины, которую мы знаем. Можно предположить, что на Западе сами больше всего и хотели бы масштабного военного сценария, поскольку он позволяет избежать пугающей их перспективы длительного противостояния.

    Такое решение украинской проблемы рискует оказаться тактической победой, но стратегическим поражением России поскольку приведет к жесткой фиксации разделительных линий в Европе и лишит Москву инструментов воздействия на страны НАТО. Постоянная напряженность вокруг Украины, Прибалтики или белорусско-польской границы лучше, чем комфортное размещение там вооруженных сил и технических систем Запада, угрожающих Москве или Санкт-Петербургу. Тем более, что сейчас нельзя сказать о полной готовности стран Запада к длительному противостоянию. Социальные системы и экономики находятся там в состоянии не меньшего стресса, чем в России. Но при этом масштабы обязательств, которые гарантируют власть правящей элиты, там намного серьезнее.   

    В середине прошлого века выдающийся французский теоретик внешней политики Раймон Арон писал, что «международные отношения разворачиваются в тени войны». Планомерное восстановление справедливости в европейской международной политике будет сопровождаться постоянной угрозой серьезного столкновения, множеством локальных военных эпизодов и переговоров. Однако альтернативной этому является вытеснение России за пределы Европы и ее неспособность влиять на ситуацию в непосредственной близости от той части страны, где расположены важнейшие административные и экономические центры, проживает и будет проживать подавляющее большинство населения. Даже если экономические интересы России будут постепенно смещаться на Восток, она не может самоустраниться из Европы – таково ее геополитическое положение.

    В мире, где единственным ограничителем силы одного государства является сила другого, гарантии – это не бумажки под названием «международные соглашения», а понимание того, что переход «красной линии» будет означать принятие на себя очень серьезных последствий. Эти последствия могут быть взрывными и катастрофическими, а могут – растянутым во времени, образующими хаос и неопределенность, при которых спокойное развитие и решение других задач становится невозможным. Оснований для первого сценария сейчас не много, а второй внушает гораздо больший оптимизм, чем может показаться на первый взгляд.

    Невозможно поспорить с тем, что сейчас перед Россией стоит масштабная задача – исправлять здание европейской безопасности не революционным, т.е. военным, а эволюционным способом. Но нельзя сказать, чтобы для этого не было никаких предпосылок. Самая могущественная из них – отсутствие у США и основных стран Запада жизненно важных интересов, связанных с Восточной Европой. Конфронтация с Россией здесь остается для них не необходимостью, а выбором, от которого можно отказаться под воздействием более могущественных обстоятельств. В этом состоит базовое отличие ситуации вокруг украинского вопроса от положения, которое предшествовало возникновению двух мировых войн в 20 веке.

    Однако необходимость постоянно отвечать на силовое давление с российской стороны может уже в среднесрочной перспективе привести к ослаблению США там, где у них действительно есть жизненные интересы – в отношениях с Китаем. Только закат глобального могущества США может открыть путь к миру в Европе и, пусть пока чисто теоретически, обретению американцами способности договариваться. Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности.

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