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Политолог: НАТО откажется от предложений Москвы, но торговаться дальше смысла нет
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«Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя предложения Москвы о гарантиях безопасности для США и НАТО.
«На мой взгляд, Москва сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона. Это означает, что дальше торговаться нет смысла. США и НАТО ожидаемо вежливо откажутся от российского проекта, – предрекает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать».
Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, отмечает американист.
«Раньше на Западе говорили, что у России в принципе не может быть никакой сферы влияния или каких-то озабоченностей в сфере безопасности вне государственных границ. А сейчас наша страна – участница разговора о границах НАТО. Но послушают или не послушают там наши предложения – это уже другой разговор», – пояснил Дробницкий.
«Сюда же относятся наши предложения об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил собеседник. – Этот вопрос США еще могут обсудить, но переговоры длиться будут очень долго. Разумеется, говорить лучше, чем не говорить вовсе. Но подозреваю, что и здесь никаких договоренностей достигнуто не будет».
Как ожидает эксперт, нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО продержится еще какое-то время, но затем сама собой схлынет. «Все понимают, что давление на Россию не приводит к желанному эффекту. У меня есть ощущение, что напряжение закончится под предлогом какого-то события, связанного с Украиной», – полагает Дробницкий.
«Рано или поздно США откажутся от проекта «Украина»: без Крыма он совсем не интересен. Перед Украиной стояло три главных задачи: стать форпостом НАТО, обеспечить контроль за газовыми потоками в Европе и создать образцово-показательное славянское государство. Ничего из этого не получилось. В таком случае какой смысл за нее держаться?» – риторически заключил собеседник.
В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.
Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.
Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что предложения должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход. В среду на встрече с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид Рябков официально передал США два документа – проекты договора и соглашения, включающие в себя российские идеи о гарантиях безопасности. Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Путин призвал начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
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В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
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«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.
«На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.
«То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
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Американский аналитик объяснил, почему Украину нельзя брать в НАТО
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Американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал власти США переосмыслить идею расширения НАТО на восток. Он считает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как вступление этих стран в НАТО.
«Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет USA Today.
Автор статьи – американский военный эксперт и политолог Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Брукинского института, одного из ведущих американских аналитических центров, расположенного в Вашингтоне. Президентом института является Строуб Тэлботт, бывший заместитель государственного секретаря США.
Как считает эксперт, кризис в американско-российских отношениях из-за Украины возник в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский не просит, а уже требует принять Украину в НАТО – и не понимает, почему в Брюсселе этого до сих пор не сделали. По словам О'Хэнлона, сейчас для НАТО принимать Украину в свой состав – значит обрекать ее на роль жертвенного агнца для России. В 2008 году, пригласив Украину и Грузию в НАТО, администрация Джорджа Буша, по словам Майкла О'Хэнлона, уже нарисовала Киеву и Тбилиси «мишени на спине», в которые будет целиться Россия, если Украина и Грузия вдруг будут приняты в НАТО.
«Разве присоединение Украины и Грузии к НАТО остановит Россию от агрессии? Россия слишком много заботится об этих странах, так тесно переплетенных с ее историей, ее людьми, ее географией – и, следовательно, ее безопасностью», – пишет военный эксперт. Он напоминает: если ставшая вдруг членом НАТО Украина запросит у штаб-квартиры НАТО военной помощи против России, то Устав НАТО потребует посылать на Украину и американский военный контингент.
В таком случае, говорит военный эксперт, неминуема война США с Россией, которая однозначно будет мировой и, возможно, ядерной. «Украина, Грузия и другие постсоветские государства – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», – пишет О'Хэнлон.
Он отмечает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы». Также, по его словам, новое соглашение о безопасности должно предъявлять требования к Москве «прекратить разжигать сепаратизм на востоке Украины (и в северной Грузии), признать полный суверенитет и права этих стран на вступление в другие международные организации, такие как Европейский союз».
В заключение журналист призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудить вместе с другими лидерами НАТО на саммите, который они сейчас планируют, тему новой системы безопасности для Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией
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Страны НАТО готовы начать работу над мерами по укреплению доверия с Россией, но если Москва будет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в заявлении альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной.
«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», – передает РИА «Новости» заявление организации.
В НАТО добавили, что знают о предложении России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и заботы альянса. В документе отмечено, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности.
В альянсе считают, что «такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Дискуссию нужно вести при консультациях с европейскими партнерами альянса.
Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», – прописано в документе.
В альянсе отметили, что любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия. В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Президент России, в частности, отметил, что «красные линии» – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
Политолог: Россия и США могут договориться о введении миротворцев ООН на Украину
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Москва и Вашингтон могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе. Не исключено и появление буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя публикации в прессе США о возможных условиях гипотетической сделки Москвы и Вашингтона о нерасширении НАТО на восток.
«Первый пакет возможных мер по компромиссу России и НАТО касается не столько статуса Донбасса, сколько мер по укреплению доверия. Например, Россия и США договариваются о том, что останутся в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя юридически он уже утратил силу. То есть обе стороны могут воздержаться от размещения в Европе нового поколения ракет средней и меньшей дальности», – говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Кроме того, Россия и НАТО могли бы договориться о создании буферной зоны с особым режимом военной деятельности – с большей прозрачностью за перемещением вооружений и дополнительными ограничениями на проведение учений, полагает эксперт. Это снизит риски возникновения случайных инцидентов на линии соприкосновения армий России и НАТО. «Также можно было бы договориться о постоянных контактах между военными, например, возродить Совет Россия – НАТО», – добавил эксперт.
«После того, как снизится риск вооруженного конфликта в центре Европы, на втором этапе можно обсудить и Украину. Начать с первых трех пунктов Минских соглашений, которые предполагают отвод войск, тяжелых вооружений, более жесткий контроль за прекращением огня и, может быть, усилить миссию наблюдателей ОБСЕ. Такие меры можно принять довольно быстро, не идя на какие-то уступки друг другу», – подчеркнул собеседник.
Также на этом втором этапе следовало бы договориться о прекращении инцидентов в Черном море, ведь «инциденты, подобные тому, что произошел летом с британским эсминцем Defender, несут в себе большие риски», предупреждает эксперт. Кстати, ранее сторонам удалось добиться аналогичной цели в Прибалтике, – на Балтийском море количество опасных инцидентов резко снизилось.
На третьем этапе можно будет начать разговор о более принципиальных вещах, предполагает Кортунов, – скажем, о гарантиях безопасности для Украины в обмен на гарантии того, что Киев не предпримет попыток силового решения проблемы Донбасса. «Может, это будет сделано в форме одностороннего меморандума НАТО о моратории на расширение в восточном направлении. Но я не очень верю в то, что НАТО даст Москве юридические гарантии отказа от своего расширения, поскольку это потребует изменения Североатлантического договора от 1949 года. Представить такое в нынешней обстановке невозможно. Понадобится согласие всех членов альянса, включая страны, которые не хотят вести диалог с Россией», – пояснил Кортунов.
В четверг помощник президента России Юрий Ушаков передал советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану конкретные предложения, направленные на выработку юридических гарантий по гарантиям безопасности. «Ушаков дал разъяснение по проектам двух документов – договора и соглашения – по гарантиям безопасности, которые были вчера по дипканалам в МИДе переданы американской стороне, – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. – И, что очень важно, Ушаков довел до Салливана тезис о нашей готовности незамедлительно начать переговоры по проектам этих документов».
Представитель МИДа Мария Захарова добавила о том, что Москва, делая предложения по гарантиям безопасности, обозначила НАТО конкретные идеи для предотвращения дальнейшего нагнетания обстановки.
Также в четверг американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал Вашингтон «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как принятием этих стран в НАТО. «Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет он на страницах газеты USA Today.
О'Хэнлон не считает республики, вроде Украины или Грузии стратегически важными территориями, для защиты которых НАТО должно «отправлять умирать своих солдат и рисковать Третьей мировой войной». При этом Москву необходимо сдерживать, пишет американский аналитик, – и обязать ее отказаться от дестабилизации Донбасса и признать право Украины и Грузии на вступление в международные организации, типа Евросоюза.
Комментируя тезисы автора USA Today, Кортунов соглашается с тем, что для Вашингтона эти территории не входят в зону жизненно важных. «Тем более, что основное внимание Белого дома теперь сосредоточено на Китае, на Индо-Тихоокеанском регионе. Конечно, в этих условиях навязывать американскому обществу в качестве членов НАТО Украину или Грузию было бы нелогично, тем более на фоне вывода американских войск из Афганистана», – предположил собеседник.
При этом Вашингтон все же заинтересован в гарантиях безопасности для Украины. «Но в какой форме предоставить такие гарантии? Большой вопрос. Возможны разные пути, например, усиление роли ОБСЕ, создание других механизмом по безопасности в Европе. Могут быть предприняты шаги со стороны ООН. В свое время обсуждалась идея ввести на Украину миротворческий контингент ООН, который защищал бы наблюдателей ОБСЕ. Такой сценарий возможен. Нужна лишь политическая воля, желание сторон. Если диалог пойдет, то конкретные форматы можно будет нащупать», – предрекает Кортунов.
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Россия предложила Западу исключить присоединение Украины к НАТО
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Страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств, говорится в распространенном российском проекте Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Организации Североатлантического договора.
«Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД.
В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. «Стороны не используют территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения против другой Стороны, или иных действий, затрагивающих коренные интересы безопасности другой Стороны», – написано в проекте договора.
Кроме того, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру. «Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество», – говорится в документе.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. «Участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии», – говорится в проекте договора.
Помимо прочего, Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях. «Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников. Участники поддерживают диалог и осуществляют взаимодействие по совершенствованию механизмов предотвращения инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (в первую очередь на Балтике и в Черноморском регионе)», – говорится в документе.
Ранее НАТО не стало отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа: договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В МИДе назвали причины для выхода России из моратория по РСМД
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Появление американских ударных систем средней и меньшей дальности на азиатском направлении изменит позицию Москвы в контексте моратория на размещение таких ракет, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге в пятницу.
«Появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно, потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», – цитирует замминистра ТАСС.
Указано, что действующий мораторий на «размещение ударных средств средней и меньшей дальности» останется в силе, пока не появятся аналогичные системы американского производства.
Ранее сообщалось, что Россия попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Россия предложила США закрепить невозможность развязывания ядерной войны
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В проекте договора о гарантиях по безопасности России и США Москва предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны. Кроме того, Россия предложила НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
«Стремясь избежать любого военного противостояния и вооруженного конфликта между Сторонами и осознавая, что прямое военное столкновение между ними способно привести к применению ядерного оружия, что имело бы далеко идущие последствия; подтверждая, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, равно как признавая необходимость приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой войны между государствами, обладающими ядерным оружием», – цитирует документ РИА «Новости».
Стороны, принимая договор, подтверждают «свои обязательства по Соглашению о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки от 30 сентября 1971 года, Соглашению между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Соединенных Штатов Америки по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним от 25 мая 1972 года, Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о создании Центров по уменьшению ядерной опасности от 15 сентября 1987 года, а также Соглашению между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о предотвращении опасной военной деятельности от 12 июня 1989 года».
Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
«Участники в отношениях между собой обязуются мирно решать все международные споры, а также воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения каким-либо образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций», – говорится в проекте.
Помимо этого, Россия и США, согласно договору, обязуются не проводить военные учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия.
Проект договора предполагает, что Россия и НАТО будут обмениваться информацией о военных учениях и маневрах.
«Участники на регулярной добровольной основе обмениваются оценками современных угроз и вызовов безопасности, обеспечивают взаимное информирование о военных учениях и маневрах, основных положениях военной доктрины. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия», – следует из текста документа.
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«В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и участники, являющиеся государствами – членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также участников, являющихся государствами – членами Организации Североатлантического договора», – указано в проекте договора.
Также говорится, что участники соглашения «отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».
Москва предлагает НАТО создать горячие линии для поддержания экстренных контактов, говорится в проекте соглашения о гарантиях безопасности.
Также Россия предлагает США взаимодействовать на условиях равной безопасности, не наносить ущерба безопасности друг другу.
«В этих целях: не предпринимают действий и не осуществляют мероприятий, затрагивающих безопасность другой стороны, не участвуют в них и не поддерживают их; не осуществляют меры в области безопасности, принимаемые каждой стороной индивидуально либо в рамках международной организации, военного союза или коалиции, которые подрывали бы коренные интересы безопасности другой стороны», – говорится в документе.
Проект договора также содержит пункт, согласно которому стороны добиваются того, чтобы «любые международные организации, военные союзы или коалиции, в которых участвует хотя бы одна из сторон, соблюдали принципы, содержащиеся в уставе Организации Объединенных Наций».
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа: договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
МИД: Предложения России по безопасности нельзя рассматривать как меню
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе. Разные аспекты тревожной ситуации в Европе, Евроатлантике и Евразии в каждом из этих документов отрабатываются по-своему», – цитирует Рябкова РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности были опубликованы в пятницу на сайте МИД.
Также, по словам Рябкова, Россия призывает США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
Россия заявила о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности завтра
Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«Сказано о готовности начать переговоры завтра», – цитирует Пескова РИА «Новости».
МИД в пятницу опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам.
Ранее сообщалось, что Россия попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Псаки: США не будут обсуждать европейскую безопасность без своих союзников
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США видели предложения России по поводу гарантий безопасности, но не будут проводить никаких переговоров до того, как проконсультируются с европейскими союзниками, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности», – передает РИА «Новости» ее слова.
Россия распространила 16 декабря среди стран – членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО.
Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стало отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия – НАТО.
Политолог оценил главные успехи США, ЕС и России в 2021 году
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«Главная задача Байдена заключалась в преодолении внутриполитического раскола в США. Но она не решена, а ЕС находится в еще более сложном положении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«Успехи надо рассматривать на фоне приоритетов, которые озвучивались еще год назад, когда Байден только победил на президентских выборах. Главная задача его администрации заключалась не в каких-то внешнеполитических достижениях, а в преодолении глубокого внутриполитического раскола в США, который наметился еще в годы администрации Обамы и стал еще более очевиден при Трампе», – напомнил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«И вот здесь особо пока похвастаться нечем, поскольку американское общество остается расколотым по очень многим параметрам. Такой раскол препятствует последовательной стратегической внешней политике», – добавил Кортунов.
«Во внешней политике Вашингтона также были серьезные тактические просчеты, особенно то, как США выходили из Афганистана. Вряд ли это можно считать большим достижением или проявлением высокого политического искусства», – напомнил политолог.
Кортунов считает, что пока рано делать окончательные выводы о балансе достижений и неудач администрации Байдена, но отмечает, что во внешней политике Америки обнаружилось больше моментов преемственности, чем элементов изменений.
«При этом Евросоюз сейчас находится в еще более тяжелом положении. Brexit завершается с трудом, в новом правительстве Германии нет лидера уровня Ангелы Меркель, Франция приближается к президентским выборам, а у Макрона довольно шаткое электоральное положение. Все это осложняет внешнеполитическую работу ЕС», – рассуждает эксперт.
Оценку ситуации на границе Польши и Белоруссии, которую озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, политолог счел завышенной. «Потока мигрантов не было. Речь шла буквально о тысячах людей. Это совершенно не тот «поток», который можно сравнить с событиями 2015 года», – сказал Кортунов. Он также выделил три главных внешнеполитических успеха России в уходящем году.
«Во-первых, Россия смогла сбалансировать свои отношения с Индией и Китаем, что позитивно отражается на наших интересах в регионе. Во-вторых – восстановлен стратегических диалог между Россией и США. Сюда же относятся переговоры на высшем уровне. В-третьих – Россия серьезно эволюционировала в своем отношении к экологической и климатической повестке, что было заметно по саммиту в Глазго», – резюмировал политолог.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
При этом в России удивились такому «списку» успехов США и ЕС. «Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – заключил Дудаков.
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Бывшего подрядчика Пентагона заподозрили в попытке шпионажа в пользу России
Американец, осуществлявший ранее испытательную деятельность по контракту с Пентагоном, задержан по подозрению в попытке шпионажа в пользу России, сообщили в министерстве юстиции США.
Речь идет о 63-летнем Джоне Роуве-младшем, он был задержан в среду вечером в штате Южная Дакота. Мужчина был инженером-испытателем и выполнял заказы по контракту с американским оборонным ведомством, в частности, он имел доступ к секретной информации, касавшейся авиакосмических технологий ВВС США, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Роув, предположительно, является «потенциальным осведомителем», он был уволен из компании, сотрудничавшей с Пентагоном.
Его делом занялись в ФБР: агент под прикрытием вступил в переписку с американцем и провел с ним встречу, представившись представителем российских властей. В ходе общения с ним Роув якобы выразил готовность сотрудничать с Москвой и предоставил секретные данные, касавшиеся электронного оснащения американских истребителей.
Роуву предъявлены обвинения в попытке передать иностранному правительству секретные данные, касающиеся национальной безопасности США. В случае признания виновным ему грозит пожизненное заключение. Ожидается, что Роув предстанет перед судом уже в пятницу.
Ранее сотрудник посольства Британии в Берлине был задержан за шпионаж в пользу России.
В НАТО не ответили на сделанное Москвой предложение по деэскалации
НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Никаких конкретных серьезных предложений мы от НАТО не получали. Все наши ранее сделанные предложения по деэскалации остались без ответа», – приводит слова Грушко РИА «Новости».
НАТО накануне заявил, что готова работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва сделает конкретные шаги по снижению напряженности. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что альянс выступает за возобновление работы Совета Россия – НАТО, чтобы можно было обсудить ситуацию на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
В среду на встрече замглавы МИД Сергея Рябкова и помощника госсекретаря США Карен Донфрид Россия официально передала США два документа – договор и соглашение, включающие российские идеи о гарантиях безопасности.
Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
В МИД заявили о рисках для России в случае втягивания Украины в НАТО
Втягивание Украины в НАТО создает неприемлемую угрозу безопасности для России и несет риски для всех государств, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе брифинга.
«Как хорошо известно США и НАТО, гипотетическое втягивание Украины в Североатлантический альянс с перспективой появления у наших рубежей ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной России создает неприемлемую угрозу безопасности нашей страны, провоцируя тем самым серьезные риски для всех вовлеченных государств», – передает РИА «Новости» его слова.
Рябков добавил, что Россия распространила 16 декабря среди стран-членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности России и НАТО. «Шестнадцатого декабря, то есть вчера, проект соглашения с НАТО распространен нами среди стран-членов Североатлантического альянса», – сказал дипломат.
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Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Кроме того, Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. Россия предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.
Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.
Песков рассказал о разногласиях между Путиным и Байденом
Главы России и США Владимир Путин и Джо Байден расходятся по чрезвычайно важным вопросам, США не хотят признавать «красные линии», на встрече разногласия зафиксировали, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
«Одно дело – говорить уважительно, по-другому, собственно, лидеры великих государств и не могут говорить, об этом не может идти и речи, а другое – сильно не соглашаться в чем-то друг с другом. И здесь, конечно, к сожалению, можно констатировать очень серьезное расхождение в концептуальных подходах по чрезвычайно важным вопросам: это Путин говорил о наших «красных линиях», о наших национальных интересах, Байден же говорил о своей неготовности признавать «красные линии», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
При этом атмосфера между лидерами деловая и уважительная, отметил пресс-секретарь. Говоря о разногласиях, Песков отметил, что их не то чтобы стало больше, их «просто зафиксировали в том объеме, в котором они уже были».
Ранее Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможен до конца года, хотя четких договоренностей пока нет.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Напомним, в среду президент Байден рассказал журналистам, что планирует еще один разговор со своим российским коллегой.
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