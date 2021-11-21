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Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Не меньшее опасение им внушает российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, и почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции до середины века? Подробности...
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    Чем финская АЭС угрожает России

    АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года
    		   21 ноября 2021, 21:06
    Фото: fortum.com
    Текст: Михаил Мошкин

    Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Не меньшее опасение им внушает российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, и почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции до середины века?

    Несколько отечественных экологических организаций, в том числе – «Гринпис России», Социально-экологический союз, «Друзья Балтики», – а также общественный совет Южного берега Финского залива (Сосновый бор, Ленинградская область) выпустили совместное обращение к правительству Финляндии и к финскому энергетическому госконцерну Fortum.

    Защитники окружающей среды и общественники призывают не продлевать срок эксплуатации АЭС в городе Ловииса – это решение, по мнению авторов обращение, представляет серьезную угрозу. «Энергоблоки должны были вывести из эксплуатации в 2007 и 2010 годах соответственно. Но этого не случилось. Вместо того, чтобы заняться выводом из эксплуатации, собственник АЭС, финская энергетическая компания Fortum, продолжила эксплуатацию ядерно и радиационно опасных энергоблоков сверх установленных разработчиками сроков», – цитирует обращение финское издание Yle.

    Первая из построенных в Финляндии атомных станций – АЭС «Ловииса» расположена на прибрежном острове в Финском заливе в 15 километрах от города Ловииса, и примерно в 230 километрах от Петербурга. На последнее обстоятельство указывают российские экологи. «АЭС расположена на берегу Балтийского моря, при авариях неизбежно загрязнение акватории. При наиболее тяжелых авариях загрязнению может подвергнуться территория России, в частности Санкт-Петербурга... Это подтверждается, в частности, расчетами, проведенными в рамках австрийского проекта FlexRisk», – говорится в их заявлении.

    «Российские экологические организации также выступают за скорейшее закрытие по крайней мере первого и второго энергоблоков российской Кольской АЭС, построенной по тому же проекту, что и АЭС «Ловииса», – сказал газете ВЗГЛЯД один из авторов обращения к финскому правительству и Fortum, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский.

    Собеседник отметил – Кольская АЭС была введена в эксплуатацию раньше «Ловиисы» (советская станция – в 1973, финская – на четыре года поже), а ее реакторы относятся к тому же, что и на «Ловиисе», типу ВВЭР-440, но предыдущего поколения. «Первые два реактора Кольской АЭС относятся – по неофициальным стандартам – к первому поколению энергоблоков в мире, и они крайне опасны. Они создавались до того, как стали понятны многие из угроз атомной энергетики», – подчеркивает Ожаровский.

    «Одно из главных отличий Кольской атомной станции от «Ловиисы» – то, что в ней полностью отсутствует контейнмент, то есть защитная оболочка реактора. Реактор находится в помещении, больше похожем на цех какого-нибудь завода», – подчеркнул эколог. По его словам, на наших вновь возводимых станциях реакторы стали закрывать контейнментами лишь после того, как финны заказали у СССР постройку АЭС  в Ловиисе. «Они поставили условие – построить защитную оболочку», – отметил Ожаровский.

    Действительно, станция была введена в эксплуатацию в 1977 году (к слову, одновременно с Чернобыльской АЭС) в рамках активного сотрудничества Финляндии и СССР. Проект «Ловиисы» разработало ленинградское отделение «Атомэнергопроекта», координацию строительства вел «Атомэнергоэкспорт», реакторы обоих энергоблоков изготовлены на Ижорском заводе в Колпино, а турбины – на Харьковском турбинном заводе. При этом в проекте участвовали американская Westinghouse и западногерманская Siemens, а финская сторона следила за соблюдением повышенных требований атомной безопасности.

    Сроки эксплуатации обоих энергоблоков станции, в самом деле, продлевались. Так, в 2018 году Fortum объявила, что благодаря совместной работе с британской Rolls Royce – поставившей оборудование для обеспечения безопасности АЭС – даты закрытия энергоблоков удалось сдвинуть, соответственно до 2027 и 2030 годов. «В настоящее время компания Fortum объявила о намерении снова продлить сроки эксплуатации энергоблоков АЭС Ловииса до 2047 и 2050 года соответственно», – отмечается в заявлении экологов. Они уверены – «изменение срока эксплуатации на 70 лет против проектных 30 лет представляет очень серьезную угрозу безопасности всего региона Балтийского моря».

    «Если финское правительство и его уполномоченный регулирующий орган приняли решение продлить срок эксплуатации, это значит, что они уверены в технической безопасности станции. Финский регулирующий орган STUK («Центр радиационной и ядерной безопасности») – один из самых квалифицированных и жестко настроенных регуляторов в Европе, да пожалуй, и во всем мире. Получить разрешение у STUK очень непросто, это как «Знак качества». Значит, претензий к техническому состоянию «Ловиисы» на данный момент нет», – отметил директор АНО «АтомИнфо – центр» Александр Уваров.

    Сейчас такие долгие сроки эксплуатации АЭС – совершенно не новость,

    указал эксперт по атомной энергетике. «Например, в США целый ряд энергоблоков получили разрешение сроком до 60 лет, так что «Ловииса» – далеко не первый пример. В тех же Соединенных Штатах спокойно идут разговоры о продлении до 80 лет», – рассказал Уваров.

    Логика финских властей, решивших не закрывать «Ловиису» до 2047-50 годов, вполне понятна, отметил собеседник. В целом, промышленные реакторы двух финских АЭС – «Ловииса» и «Олкилуото» (эта станция построена шведской компанией ABB и сдана в 1978 году) дают около 34% электроэнергии Финляндии, сообщил Уваров. На долю «Ловиисы» приходится 10%. «Закрытие станции будет означать, что финнам придется чем-то заместить эти 10%. И это «что-то» должно быть экологически чистым, безуглеродным. Но с солнцем в Финляндии сложно. На дрова придется переходить?», – заметил собеседник.

    «Надо добавить, что строительство «Ловиисы» было очень хорошим опытом для советских атомщиков, – добавил Уваров. – Тогда они действительно столкнулись с очень высокими финскими требованиями безопасности. С одной стороны, это обеспечило очень высокую степень надежности этой станции, а с другой стороны это в свое время подтолкнуло развитие отечественной атомной энергетики», – отметил Уваров. В том числе, после работы на «Ловиисе» на наших станциях шел процесс модернизации, повышения уровня безопасности.

    «Та же Кольская АЭС на момент постройки и Кольская АЭС сегодня – это, по сути, разные станции с существенно более высоким уровнем безопасности. Я бы не стал беспокоиться. Это притом, что мы, люди имеющие отношение к отрасли, живущие около АЭС, более всего обеспокоены проблемами атомной безопасности», – подчеркнул директор «АтомИнфо – центра».

    Что касается обращения российских экологов к финским властям, то это «проявление рутинной деятельности экологических организаций – это их стезя», заметил Уваров.

    В свою очередь, замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает – появление обращения «Гринпис России» и других «зеленых» организаций совпало по времени со вполне определенным политическим моментом. «Удивляет, что авторы петиции обратились не в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) – которое призвано подтверждать или не подтверждать дальнейшую эксплуатацию станций – а к финскому правительству, – отметил Фролов. – При этом никто из подписантов не имеет отношения ни к Росатому, ни к атомной отрасли. Это «Гринпис» и организации людей, привыкших выражать свою обеспокоенность».

    «И – возможно, что не более чем чисто хронологически – эта экологическая обеспокоенность финскими, российскими и прочими атомными электростанциями совпала с началом масштабных споров в Евросоюзе о придании юридического статуса безуглеродной энергетике», – указал собеседник. Чисто физически, атомная энергетика – также безуглеродная, ведь на АЭС ничего не сжигается, и ничто не выбрасывает CO2 в атмосферу, заметил Фролов.

    Совсем недавно, в октябре, Франция и еще 9 европейских стран подписали коллективное письмо о признании безуглеродного статуса АЭС, напомнил эксперт.

    «На недавней климатической конференции в Глазго представители Росатома высказывались в пользу «зеленого квадрата» –

    речь идет об ускоренном развитии четырех видов безуглеродной энергетики – гидроэнергетики, использовании ветровой и солнечной энергии, и, наконец, атомной отрасли», – напомнил замглавы Интереса института национальной энергетики.

    «И по удивительному совпадению, как раз тогда, когда идет дискуссия о придании атомной энергетике статуса «зеленой», экологические группы – которые никто никогда не ловил ни на каких манипуляциях и на обслуживании чьих-то бизнес-интересов – выпускают такое замечательное воззвание. Повторяю, это просто случайное хронологическое совпадение», – отметил Фролов. В противном случае, добавил он, пришлось бы признать, что «зеленые» активисты выступают на стороне определенных финансово-промышленных групп.

    «Эти группы финансистов и промышленников не заинтересованы в том, чтобы денежные потоки, которые сейчас крутятся вокруг солнечной, ветровой и прочей «зеленой» энергетики, перераспределялись бы в пользу атомной энергетики. В этой «зеленой» отрасли кружится порядка 300 млрд долларов в год. Но повторюсь, выступление экологов против АЭС на фоне указанных процессов – это чистое совпадение. Ничего более», – сыронизировал Фролов.

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