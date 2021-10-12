Дорогой газ заставил Европу мечтать о новых АЭС

Десять европейских стран просят возродить атомную энергетику и приравнять ее к «зеленой» – солнечной и ветряной. Мирный атом мог бы защитить Европу от энергетических кризисов и ценовых скачков. Вот только шансы, что Брюссель признает его «зеленым», невелики: это будет означать, что ЕС распишется в собственной стратегической ошибке.

Европа делает первый шаг, чтобы вернуть атомную энергетику. После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году многие европейские страны решили отказаться от производства электроэнергии на атомных станциях. Некоторые атомные энергоблоки даже успели вывести, однако, к счастью самих европейцев, Европа недалеко в этом процессе продвинулась. Иначе энергетический кризис оказался бы еще сильней. Вывести из эксплуатации атомные энергоблоки – это более технологически сложный и долгий процесс (требуется не один год), чем закрытие угольных электростанций, что европейцы сделали на свою беду быстро.

Но кризис заставил европейцев вновь встать на защиту АЭС. Они просят Брюссель официально признать атомную энергетику «зеленой» – а значит, дать возможность ее использовать, даже когда придется отказаться от ископаемых угля, газа и нефти.

Десять стран ЕС выступили за включение атомной энергетики в разработанный Еврокомиссией список отраслей, которые способствуют уменьшению вреда окружающей среде. Об этом сообщается в опубликованной газетой Figaro статье, авторами которой выступили премьер-министры, министры энергетики и экономики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии. По их мнению, атомная энергетика безопасна, не способствует глобальному потеплению больше, чем другие зеленые виды энергии – и, в отличие от газа, защитит Европу от ценовых скачков. В настоящее время, как утверждается в статье, атомная энергетика обеспечивает почти половину производства безуглеродной электроэнергии в Европе.

Стать климатически нейтральным, то есть перейти на зеленую энергетику, ЕС хочет к 2050 году. Пока «зелеными» европейцы считают лишь солнечные и ветряные электростанции, геотермальные станции, а также малые гидроэлектростанции без использования плотин. Атомная энергетика Европе может помочь, но признать ее «зеленой» Брюсселю будет непросто. Ведь это будет означать объявление выбранного ранее пути ошибочным.

«Причина нынешнего энергокризиса в Евросоюзе – это всего лишь две недели штиля, которые серьезно просадили выработку ветряков, а их Евросоюз настроил очень много. В такой кризисной ситуации все средства хороши, в том числе атомная энергетика»,

– говорит руководитель фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов, много лет проработавший в украинской атомной энергетике.

По его словам, атомная энергия действительно позволяет частично убрать те негативные последствия, которые создали в энергосистеме ветряки и солнечные батареи. «Атомная электростанция обеспечивает базовую нагрузку, чего так не хватает солнечным и ветряным электростанциям, которые выдают непостоянную энергию. Когда светит солнце и дует ветер, себестоимость производства энергии может быть даже ниже, чем на атомной электростанции. Но солнце светит где полдня или вообще не светит зимой, а ветряные станции – вообще не прогнозируемая штука», – объясняет эксперт.

Однако даже текущий энергетический кризис, взлетевшие до небес цены на газ и электроэнергию, дают мало шансов, что Брюссель вернет мирный атом в будущую энергетику, исключив к 2050 году (по плану) все ископаемые ресурсы – уголь, газ, нефть и их производные.

Во-первых, под заявлением в Figaro признать атомную энергию «зеленой» из Западной Европы подписалась одна Франция, остальные девять стран – из Восточной Европы, а их влияние на Брюссель невелико.

«Нет подписей Испании, Бельгии, Германии, Греции, которые обладают большими традициями использования атомной энергии и которые оказывают реальное влияние на выработку решений на общеевропейском уровне. Одной Франции недостаточно. Поэтому это рано называть атомным разворотом. Скорее, это первая ласточка», – говорит заместитель руководителя экономического департамента фонда «Институт энергетики и финансов» Сергей Кондратьев.

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Признание атомной генерации «зеленой» важно, чтобы вернуть интерес инвесторов к строительству АЭС, к развитию технологий. Даже банки в этом случае будут с большей охотой и на более выгодных условиях выдавать кредиты. И признать атомную генерацию «зеленой» несложно, ведь де-факто так оно и есть.

Многих европейских политиков смущает, что при производстве урана для производства ядерного топлива допускаются большие выбросы парниковых газов. «Но в России уже реализуется возможность использовать отработанное ядерное топливо повторно в реакторах на быстрых нейтронах. Это кратно повышает эффективность использования ядерного топлива и кратно снижает выбросы при добыче урана. То есть ядерное топливо используется несколько раз», – поясняет Кондратьев.

«Если считать весь цикл жизни атомных реакторов вплоть до захоронения отработанного ядерного топлива, то атомная энергетика обладает околонулевым выбросом парниковых газов. В этом плане атомная энергетика обладает даже меньшим углеродным следом, чем солнечная и ветряная генерация. Если считать также изготовление солнечных батарей и лопастей, а это крайне энергозатратные производства», – говорит Анпилогов.

Однако вероятность того, что Брюссель признает атомную энергию «зеленой», мала, потому что еще сильно общественное мнение, выступающее против АЭС, считает эксперт ИФЭ. «Даже в Германии или Испании, где не было серьезных инцидентов на ядерных объектах, общественное мнение резко против. Чтобы создать позитивное отношение к атомной энергетике, требуется серьезная работа, которая проводится в России, в Китае и даже в Японии, где не готовы отказаться от атомной энергии. Но такой работы не проводится в Западной Европе», – говорит Кондратьев.

Проблема в том, что текущий энергокризис спровоцирован действиями самого Брюсселя. Именно ЕК реформировала рынок газа, создав биржевую торговлю вместо долгосрочных контрактов. Также ЕС настроил много ветряных и солнечных станций с неконтролируемой выработкой энергии, но стал уничтожать более понятные и прогнозируемые атомную и угольную генерации, мешать поставкам газа из России, лишив себя резервной энергии.

Еврокомиссия не сможет признать эти ошибки, ведь это станет самоубийством для органа. Наоборот, Брюссель начнет еще более рьяно защищать свои действия.

«Это идеологический консенсус политической элиты Западной Европы, что надо переходить на исключительно зеленую энергетику в ее узком понимании. На мой взгляд, этот консенсус иррациональный. Но то же самое мы наблюдали, когда Еврокомиссия реформировала рынок газа и создала нормы Третьего энергопакета. Разрешать качать газ по трубе только наполовину, даже при отсутствии второго поставщика, иррационально, но такова идеология ЕК», – указывает Кондратьев.

По его мнению,

даже если зимой в Западной Европе произойдут веерные отключения электричества, а такие риски уже не исключаются, Брюссель не изменит своей позиции. Наоборот, ЕК теперь будет еще яростнее выступать за более быстрый энергопереход, уверяя, что именно в этом энергетика Европы найдет спасение.

Последний раз перебои с энергоснабжением в Западной Европе происходили в 50-х годах прошлого века, это было тяжелое послевоенное время.

Впрочем, даже если Брюссель неожиданно прозреет и даст атомной энергетике шанс на второе рождение в ЕС, то она не станет сиюминутной панацеей от кризиса. «В атомную энергетику надо инвестировать заранее. Если сейчас европейцы начнут строить новые атомные энергоблоки, то первая энергия появится не раньше, чем через 10 лет. Проблема в том, что в Европе утратили технологии быстрого строительства атомных станций. Сейчас быстро строить АЭС умеет только Росатом – за шесть-семь лет. В Европе же стройка растягивается даже на 15 лет», – говорит Кондратьев.

Чем дольше идет строительство АЭС, тем выше становится стоимость проекта и сроки его окупаемости. В лучшем случае новая АЭС заработает через 10 лет и только начнет получать доход, но еще далеко не прибыль. Тогда как проекты газовой генерации за это время уже окупятся и будут приносить прибыль.

Возможности Росатома для работы на европейском рынке, к сожалению, ограничены по политическим причинам. «Европейские политики используют разные неэкономические методы, чтобы не допустить Россию к строительству здесь АЭС. В Болгарии и Литве это смогли продавить через референдум. Чехия на фоне политического скандала из-за якобы взорванных складов запретила Росатому участвовать в тендере в качестве наказания. В Великобритании без объяснений просто не допустили Россию к тендеру на строительство атомной станции «Хинкли-Пойнт». Франция никогда не пустит Росатом на свой рынок, потому что у них есть собственная компания Orano», – говорит Анпилогов.

Однако Россия может сохранить за собой сотрудничество с Венгрией и Финляндией, которые готовы работать с Росатомом.

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