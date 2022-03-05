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5 марта, суббота | Последнее обновление — 05:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО
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Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины.
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И что, в те страшные годы весь мир сплотился против агрессора? На Америку были наложены беспрецедентные санкции? Иностранные активы американцев и американского государства были заблокированы, арестованы и конфискованы?
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Худшее, что может сделать Россия за время санкций, это потерять накопленный потенциал пилотируемой космонавтики. Всеми силами надо стараться не допустить этого.
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Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Президент Финляндии предложил начать обсуждение вступления страны в НАТО
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Правительство Финляндии открыто к обсуждению вступления страны в НАТО, заявил президент страны Саули Ниинисте в интервью телеканалу Fox News.
«Ситуация у нас поменялась как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за [вступление в НАТО], так что мы открыты к обсуждению этого с парламентом», – приводит слова Ниинисте ТАСС.
«Мы стараемся определить все последствия, риски и преимущества, сделать это эффективно и как можно скорее», – добавил финский президент, который в настоящее время находится в Вашингтоне и ранее провел встречу с президентом США Джо Байденом.
Согласно данным опроса, проведенного в конце февраля по заказу телекомпании «Юле», большинство жителей Финляндии хотели бы, чтобы страна стала членом Североатлантического альянса. За присоединение к блоку высказались 53% респондентов, против – 28%. Еще 19% не смогли определиться с ответом. Как отметила телекомпания, с 2017 года, когда был проведен аналогичный опрос, поддержка НАТО выросла на 34%.
Напомним, в конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
Напомним, 11 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО. Двумя днями позже генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал очень быстро принять Швецию и Финляндию в альянс, если они сами захотят вступить в НАТО. Вопреки этому глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна не планирует присоединяться к НАТО. В свою очередь премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила об отсутствии у Хельсинки планов вступления в НАТО, однако не исключила возможности такого шага в будущем. Глава МИД России Сергей Лавров обвинил зазывающих Финляндию и Швецию в НАТО в отсутствии уважения к суверенитету этих стран.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на присоединение. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
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Нефть подорожала из-за новостей об Иране
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут после снижения днем ранее более чем на 2% из-за новостей по Ирану, рынки продолжают оценивать перспективы поставок, следует из данных торгов.
Так, по состоянию на 8.18 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,93%, до 112,59 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI – на 2,29%, до 110,14 доллара, пишет РИА «Новости».
По мнению аналитиков CBA, которых цитирует Wall Street Journal, «есть надежды, что восстановление ядерного соглашения 2015 года с Ираном близко, что может вернуть 1-1,3 млн баррелей нефти в день через шесть месяцев.
Эксперты также отметили, что рост стоимости нефти на опасениях по поставкам из России должен более чем скомпенсировать любое снижение цен на возможном возвращении иранской нефти.
Кроме того, в пятницу рынки ожидают ежемесячную статистику по числу нефтегазовых буровых установок в мире, а также еженедельную – по количеству действующих нефтяных буровых установок в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.
Днем ранее мировые цены на нефть выросли на 4% из-за опасений перебоев в поставках из-за ситуации вокруг России и Украины.
В среду утром мировые цены на нефть подскочили на 5%, стоимость нефти Brent доходила до 110 долларов за баррель впервые с июля 2014 года, цена WTI приближалась к 110 долларам.
Альянс ОПЕК+ заявил в среду, что в апреле продолжится плановое увеличение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание организации запланировано на 31 марта.
В Госдуме заявили о бегстве Зеленского в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну, сейчас он находится в Польше, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Зеленский покинул Украину. Депутаты Верховной рады рассказали, что не могут попасть к нему во Львове. Теперь он – в Польше», – написал Володин в Telegram-канале.
До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уехал из Киева во Львов, находится под охраной неонацистов, а все видео, которые публикует в соцсетях, записаны заранее.
В недавнем своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что «нужно немедленное усиление санкций против страны-ядерного террориста, нужно немедленное закрытие неба над Украиной».
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Германия начала закупки газа в обход России
Германия продолжает получать российские газ, уголь и нефть, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. При этом он сообщил, что германские власти начали закупки газа в обход России.
В интервью телеканалу ZDF Шольц рассказал, что Германия заранее готовилась к последствиям антироссийских санкций, введенных из-за военной операции Россиии на Украине. По словам канцлера, Берлин готов к тому, что «могут возникнуть трудности» с поставками из России.
«Так как мы не наивны, мы... очень рано подготовились (к последствиям санкций)... Мы подготовились к тому, чтобы мы покупали бы газ еще где-нибудь, это мы сделали и делаем это дальше», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Ранее Шольц назвал операцию на Украине «вопиющим нарушением» международного права. Он также приостановил сертификацию проекта «Северный поток – 2» в ответ на признание Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Украинские войска нанесли удар из «Точки-У» по штабу «Азова» в Мариуполе
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Украинские войска нанесли удар из тактического ракетного комплекса «Точки-У» по штабу спецотряда «Азова» в Мариуполе, более 20 боевиков уничтожены, заявила народная милиция ДНР.
Причиной удара стали противоречия между командованием украинских войск и националистических подразделений, в частности полный отказ группы «Азов» подчиняться и согласовывать свои действия с командованием украинских войск. Ранее в результате столкновения между украинскими военными и батальоном «Азов» был тяжело ранен командующий ОТГ «Восток» генерал-лейтенант Содоль. По машине Содоля открыли огонь на одном из украинских блокпостов. Генерал в срочном порядке был эвакуирован из Мариуполя на вертолете.
«По месту расположения штаба отдельного отряда специального назначения «Азов» на юго-западе Мариуполя вооруженными силами Украины был нанесен удар ОТР «Точка-У». В результате удара были уничтожены более 20 боевиков и 10 единиц техники», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией. Минобороны России сообщало, что взяты под контроль Бердянск и Энергодар, установлен контроль над территориями вокруг Запорожской АЭС.
Приднестровье потребовало от Молдавии признать независимость республики
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Власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость непризнанной республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.
«Подача РМ заявки на вступление в ЕC в условиях многолетнего неурегулированного конфликта между Приднестровьем и Молдавией, без учета мнения и вне рамок консультаций с приднестровской стороной, при полном игнорировании обсуждения данного вопроса в существующих переговорных форматах, включая международную площадку «Постоянного совещания…», ставит окончательную точку в процессе урегулирования, требующую срочного международно-правового оформления», – говорится в заявлении на сайте МИД Приднестровья.
В ведомстве сочли, что молдавские власти готовы передать суверенитет страны нацорганам в Брюсселе и разрешить окончательное освоение Западом территории.
«Заявка о членстве в ЕС свидетельствует об отказе Молдавии от диалога с Приднестровьем по параметрам совместного сосуществования, что подтверждается текущим кризисным состоянием переговорного процесса, параличом формата «5+2», отказом от встреч на высшем уровне, неисполнением обязательств по пакету «Берлин плюс», усилением блокадно-ограничительных мер против Приднестровья», – заявили в МИД Приднестровья.
В ведомстве напомнили, что приднестровский народ цивилизованным и демократическим способом определил свою судьбу 2 сентября 1990 года, пресек военную агрессию Молдавии в 1991–1992 годах, отстояв свою свободу и независимость, подтвердил незыблемость курса на международное признание суверенитета и независимости Приднестровской Молдавской Республики на всенародном референдуме 17 сентября 2006 года.
«В сложившихся новых обстоятельствах, в том числе созданных действиями руководства Молдавии, призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств путем подписания всеобъемлющего межгосударственного договора», – говорится в сообщении.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна готова подать заявку на вступление в Евросоюз, что «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны».
Напомним, в 2022 году исполняется 30 лет с начала российской миротворческой операции в Приднестровье. Приднестровье добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Сейчас в Молдавии вновь заговорили об объединении с Румынией.
В Армении назвали основания для задержания российского самолета
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Авиационные власти Армении пояснили причину задержания в аэропорту Еревана самолета российской авиакомпании S7, в результате которого было приостановлено разрешение на его полеты, сообщили в Комитете гражданской авиации республики.
Ранее сообщалось, что компания S7 Airlines решила отменить все международные рейсы на самолетах Airbus после того, как ее борт был арестован в Ереване, передает РИА «Новости».
Позже в министерстве территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение о задержании опровергли.
«Самолет не арестован, временно приостановлено разрешение на его полеты», – говорится на странице комитета в соцсетях.
Отмечается, что эксплуатация самолета будет продолжена после решения вопросов, связанных с документацией по срокам летной годности лайнера.
Напомним, Евросоюз на прошлой неделе закрыл воздушное пространство над своими странами. Отмечалось, что санкции ЕС распространяются в том числе на действующие контракты с европейскими лизингодателями.
Власти России предложили западным компаниям три сценария развития отношений
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Правительство подготовило три сценария развития отношений с иностранными партнерами на фоне сегодняшней экономической ситуации и санкционной политики ряда стран, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов по итогам встреч с представителями РСПП и «Деловой России».
«Сегодня могут появиться предприятия, акционеры которых принимают решение уйти с российского рынка. В этой связи возникает три варианта. Первый – компания продолжает полноценную работу в России. При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками», – передает сообщение ТАСС пресс-служба кабмина.
По словам первого вице-премьера, вторым вариантом является передача доли иностранных акционеров в управление российским партнерам с последующей возможностью возвращения на рынок России.
Третьим рассматривается сценарий, при котором, компания уходит с российского рынка, закрывая предприятие и увольняя сотрудников, рассматривается правительством фактически как умышленное банкротство.
По словам Белоусова, правительство России при этом готовится принять необходимые меры для поддержки занятости в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка.
Между тем созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР)приостанавливает новые транзакции в России. «В свете нарастающей неопределенности и ограничений НБР приостановил новые транзакции в России», – говорится в сообщении на сайте финансового учреждения.
Сатановский: Россия не простит Германии отправки оружия на Украину
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«Германии никто никогда не забудет поставки оружия на Украину. Поэтому то, что сейчас говорит Шольц, не имеет никакого значения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня.
«Они могут принимать в НАТО кого угодно. Это уже совершенно неважно сейчас. Чтобы отправлять оружие на Украину или боевиков ЧВК, Германии ничего не мешает», – считает политолог Евгений Сатановский.
«И если Шольц думает, что кто-нибудь в России когда-нибудь забудет Германии оружие на Украине, то он глубоко ошибается», – подчеркнул собеседник.
«Сейчас совершенно неважно, что говорят и кто говорит в НАТО. Неважно даже то, что говорят американцы. Военная операция началась, ее надо заканчивать. Если она не закончится на Украине, то ее надо заканчивать там, где заставят военные обстоятельства», – полагает эксперт.
«Но вести операцию надо до того момента, пока безопасность России не будет установлена ее собственными вооруженными силами. А все, что будет этому препятствовать, надо уничтожать», – заключил Сатановский.
В четверг канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», – передает РИА «Новости» слова Шольца в интервью телеканалу ZDF.
Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины – не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине. Кроме того, Германия одобрила поставку 2700 зенитных ракет типа «Стрела» Украине. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что на Украину из ФРГ уже прибыло 500 ракет Stinger и 1000 гранатометов Panzerfaust.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Румынии заявила, что государства Евросоюза обсудят запрос Украины, касающийся членства в ЕС, но главное сейчас – завершить конфликт.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью «денацификации и демилитаризации» Украины. Страны Запада осудили это решение, потребовали отвода войск и ввели санкции против российских компаний и банков. Олаф Шольц говорил, что военное вмешательство НАТО в ситуацию было бы ошибкой. На фоне военной операции Украина подала заявку на вступление в Евросоюз, позднее ее примеру последовали Грузия и Молдавия.
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Минобороны заявило о «чудовищной провокации Киева» на Запорожской АЭС
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Киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«28 февраля Вооруженными силами России был взят под контроль город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии еще до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении», – передает его слова РИА «Новости».
Российские военнослужащие взяли под охрану объекты станции и прилегающую территорию. В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме.
«Однако прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около двух часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы», – сказал Конашенков.
«Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия», – добавил представитель Минобороны.
Он пояснил, что огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия. Конашенков заявил, что при побеге из здания украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса.
Прибывшие на АЭС пожарные потушили возгорание, станция работает в штатном режиме. «Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было. В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», – сказал представитель оборонного ведомства.
Целью Киева было обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Все это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате [президентом Украины Владимиром] Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников», – добавил он
На брифинге Конашенков рассказал о продолжении наступления войск ЛНР и ДНР.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Ямполь – Приволье. Продолжается наступление в направлении на Краматорск», – сказал он.
«Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия и за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Группировка войск ДНР продолжила сужать кольцо окружения города Мариуполя и взяла под контроль завод имени Ленина», – добавили в МО.
По данным ведомства, ВС России уничтожили более 1800 военных объектов Украины с начала военной спецоперации.
«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины. Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций», – сказал генерал.
Кроме того, российские войска уничтожили 49 самолетов ВСУ на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата.
Ранее сообщалось, что российские военные заняли площадку Запорожской АЭС.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла сообщения о пожаре на Запорожской АЭС в городе Энергодар. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.
Президент США Джо Байден поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к России «прекратить военные действия» в районе станции и разрешить пожарным и аварийным службам доступ к месту. Британский премьер Борис Джонсон экстренно созвал СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Тем временем Украина обратилась в МАГАТЭ из-за «серьезной ситуации» на Запорожской АЭС. Белый дом и Минэнерго США привлекли к оценке ситуации на Запорожской АЭС Пентагон.
США назвали условие отмены новых санкций против России
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Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», передает ТАСС.
В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».
Она ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.
«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол (переговоров по безопасности в Европе), обо всем (...) предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении (числа и масштабов) военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», – напомнила дипломат.
Однако Вашингтон не собирался «говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, и мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».
Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке».
«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», – заявила замгоссекретаря.
Кроме того, по ее словам, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.
Нуланд добавила, что «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».
«Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», – сказала она.
Заместитель госсекретаря не стала комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.
При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». По ее мнению, Москва «с самого начала» этого хотела – «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть Россию к «какой-то советской фантазии 1979 года».
Нуланд также заявила, что США не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины: «России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины».
Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – пять государств, 35 воздержались.
По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине: «Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности – в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
«Яндекс» предупредил о риске дефолта
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«Яндекс» предупреждает о риске дефолта в случае, если держатели ее облигаций воспользуются правом потребовать погашения бумаг на сумму 1,25 млрд долларов, сообщили в компании.
Держатели облигаций с погашением до 2025 года могут прибегнуть к соответствующему праву, если торги акциями компании приостанавливаются более чем на пять торговых дней. «Согласно условиям наших 0,75% конвертируемых облигаций со сроком погашения до 2025 года, в случае приостановки торгов нашими акциями класса А на Nasdaq более чем на пять торговых дней, держатели этих облигаций имеют право потребовать от нас выкупить облигации по номиналу плюс начисленные проценты», – передает ТАСС заявление компании.
При этом в «Яндексе» отметили, что в настоящее время группа в целом не располагает достаточными ресурсами для полного погашения облигаций. Кроме того, в случае невозможности распределения дополнительные средства от российских дочерних компаний голландской материнской компании, у группы не будет достаточных ресурсов для погашения большей части облигаций.
Ранее министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины ввело режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с Россией.
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала условие отмены новых санкций против России.
Минобороны показало пораженную технику ВСУ и брошенные «Джавелины»
Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
В ролике демонстрируются подбитый танк Т-80, у которого полностью слетела и размоталась по дороге правая гусеница. Эжектор на дуле танка замотан голубой изолентой, по всей видимости, для идентификации своей техники, пишет РИА «Новости».
Также на трассе у поселка Лебидинский показаны два брошенных украинскими военными ПТРК «Джавелин». Демонстрируются позиции украинских войск – мощные блиндажи, в том числе укрепленные бетонными брусами.
Ранее официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
Российский беспилотник уничтожил пункт «Айдара» в ДНР
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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили командно-наблюдательный пункт украинского батальона «Айдар» в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
Пункт был уничтожен с помощью расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Иноходец» («Орион»), передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
В ролике запечатлен полет беспилотника с камеры самого аппарата, работа системы наведения и последовавший авиаудар.
«Орион» («Иноходец») – российский средневысотный БПЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух – земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки БПЛА – до 250 кг.
Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что киевский режим минувшей ночью предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС, взятой под контроль ВС России.
На прилегающей к АЭС территории украинские диверсанты напали на мобильный патруль Росгвардии. Из окон тренировочного центра по военнослужащим был открыт шквальный огонь. При побеге из здания диверсанты устроили пожар. После нападения возгорание ликвидировали, радиационный фон на станции нормальный.
Также войска ДНР за ночь продвинулись до восьми километров. Взяты под контроль населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка, продолжено сужение кольца окружения под Мариуполем, взят под контроль завод имени Ленина.
Премьера Болгарии освистали в Шипке за антироссийскую позицию
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Во время празднования Дня независимости Болгарии у мемориала «Шипка» толпа требовала отставки премьера страны Кирилла Петкова за антироссийскую политику. Собравшиеся скандировали «НАТО вон!» и «Россия».
Местные пророссийские активисты пришли на мероприятие с российскими флагами и активно поддерживали операцию российских вооруженных сил по денацификации Украины. Присутствующие на шествии «Признательная Болгария» болгары у подножья памятника Шипка освистали премьера Петкова и спикера парламента Николу Минчева за поддержку русофобской политики ЕС и НАТО.
«Помимо болгарского флага, в толпе собравшихся на праздник оказалось невероятное количество флагов Российской Федерации», – цитирует «Ридус» издание болгарский информационный портал News.bg. По информации СМИ, толпа заглушила поздравления Петкова и Минчева.
Слова же Минчева о том, что в нескольких сотнях километров от Болгарии идет война, были встречены громкими криками. В ответ на заявление премьера Петкова о том, что Болгарии пора объединяться, толпа начала скандировать «Россия, Россия!».
3 марта в более чем 150 городах Болгарии прошло традиционное мероприятие – национальный праздник День святой свободы, очередная годовщина освобождения страны от османского ига. Количество присутствующих на шествии – до 1 тыс. человек, у памятника Шипка – несколько сотен. Более 1000 человек прошли к памятнику Царю-Освободителю, а затем к памятнику Болгарскому ополченцу. К обоим памятникам были возложены венки и цветы.
Несмотря на официальную позицию Софии в отношении действий российских вооруженных сил на Украине, болгарское общество в целом поддерживает Россию на данном направлении.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
США приняли решение ввести санкции против нефтяного сектора России
В Вашингтоне ввели санкции против нефтяного сектора России и Урала в частности. Контроль экспорта будет распространяться еще на 91 организацию нефтяного сектора, заявил министерство торговли США.
«США расширяют меры экспортного контроля в отношении 91 организации нефтяного сектора», – ссылается на заявление минторга США РИА «Новости».
Расширение контроля скажется на ограничении доступа российских компаний к американским технологиям и ПО.
Напомним, спецоперация Вооруженных Сил России по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля.
Западные страны продолжают вводить санкции против России. Уже были введены санкции против банковского сектора.
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