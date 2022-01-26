В Госдуме оценили ответ Запада на предложения России по безопасности

Ответ Запада на предложения России по гарантиям безопасности надо признать однозначно отрицательным, заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

«Ответ Запада надо признать однозначно отрицательным. Значит, скоро начнем узнавать российские ответы. Похоже, начнем с вооружения (самопровозглашенных) Донецкой и Луганской республик», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

Кроме того, первый замглавы комитета ГД по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя предложение НАТО возобновить работу представительств, отметил, что российскому представительству в НАТО много лет не давали работать, сейчас возобновлять нечего.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В МИД России подтвердили, что получили от США письменный ответ по гарантиям безопасности. При этом в Вашингтоне решили не публиковать ответы на предложения Москвы по безопасности и выразили надежду, что «Россия будет придерживаться такой же точки зрения». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не будет публиковать ответ Соединенных Штатов по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.

На ваш взгляд До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО? До разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

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В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Лавров предупреждал, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

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