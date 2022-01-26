Блинкен: Наши ответы РФ скоординированы с Украиной, союзниками и партнерами

Американская сторона передала России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Госдепартаменте.

Он рассказал, что Россия ранее передала в письменном виде США свои предложения. «На прошлой неделе я сказал министру иностранных дел (России Сергею) Лаврову, что Соединенные Штаты сделают то же самое. Сегодня посол (США в Москве Джон) Салливан в Москве передал письменный ответ (российской стороне)», – цитирует его ТАСС.

Он также рассказал, что США не будут публиковать ответы на предложения России по безопасности и ждут того же от Москвы.

«Мы не публикуем этот документ, поскольку считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы создадим условия для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия будет придерживаться такой же точки зрения и серьезно отнесется к нашему предложению», – рассказал Блинкен.

Кроме того, США надеются, что предназначенные для отправки в Европу силы не придется задействовать. Блинкен подчеркнул, что Вашингтон считает, что дальнейшее развитие событий вокруг Украины будет зависеть от России.

Блинкен заявил, что ответ США на предложения России в сфере безопасности отражает озвученные позиции и предложения по областям, где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения. По его словам, США и Россия могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями.

По его словам, переданные России ответы США на предложения по безопасности были подготовлены в тесной координации с Украиной и американскими союзниками в Европе.

«Наши ответы были полностью скоординированы с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами, с которыми мы непрерывно консультируемся на протяжении нескольких недель», – сказал он.

Блинкен рассказал, что администрация США передала американскому Конгрессу направленные Вашингтоном Москве письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее в МИД России подтвердили, что США передали письменный ответ по гарантиям безопасности.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет публиковать ответ США по гарантиям безопасности, если со стороны Вашингтона поступит такая просьба, однако суть реакции американцев будет донесена до общественности.

До этого официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что у Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.