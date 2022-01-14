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Лавров: Россия ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности
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Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», – передает ТАСС его слова.
Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США. «Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс», – подчеркнул министр.
Он добавил, что хочет «видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию».
По его мнению, страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал. «Ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами», – передает РИА «Новости» его слова.
По его словам, тех, кто не присоединяется к «междусобойчиками» и «коалициям передовиков», диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Рябков не исключил действий ВМФ России в случае провокаций США
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Российская сторона в случае провокаций с американской стороны может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков в интервью RTVI ответил на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе, он заявил, что не намерен ничего подтверждать или исключать, передает ТАСС.
«В американской стилистике опциональность политики внешней, военной – это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег. Президент России [Владимир Путин] многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского ВМФ, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США», – добавил замминистра.
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва не желает подобного развития событий, по этой причине дипломаты двух стран должны договориться.
Рябков также заявлял, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
Он отмечал, что в Конгрессе США сейчас царит «тотальная антироссийская истерия», там не поддерживаются начинания, касающиеся налаживания отношений с Москвой.
США обещали отреагировать в случае развертывания сил России в Латинской Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность развертывания российских сил в Латинской Америке.
Салливан заявил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении». По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.
Напомним, в Женеве прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман. Рябков заявлял СМИ, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
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«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
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Лукашевич предупредил о действиях России, если не будет ответа по гарантиям безопасности
Россия будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Если мы не услышим конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», – цитирует Лукашевич РИА «Новости».
По словам политика, любые попытки задерживать переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или доведение его до степени бессмысленного обмена позициями чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств.
Напомним, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
МИД России в конце 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Эксперт: Россия может пресечь провокации США с помощью «ядерного меча»
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«Наша ядерная торпеда «Посейдон» способна спокойно дойти до побережья США и вернуться. Можно специально дать американской разведке заметить, как она плавает вдоль их берегов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российские дипломаты допустили, что флот России может принять меры в случае новых военных провокаций Вашингтона.
«У нас есть и другие методы для адекватного ответа американцам. Например, в случае новых вооруженных провокаций у наших берегов можно задействовать морскую авиацию. Наши истребители способны на перехват, сопровождение и – в конце концов – на уничтожение провокаторов», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме этого, продолжил он, можно подумать о более жестком ответе: к примеру, развертывании наших ракетных баз на Кубе и в Венесуэле. «Это уже наболевшая для Штатов тема, и, естественно, они будут этому отчаянно сопротивляться», – уверен собеседник. «Еще один сильный ответ – создание новых военно-политических блоков. Думаю, не за горами переход наших отношений с Китаем из чисто экономических к военно-политическим. Это будет мощный военный симбиоз: мы будем «ядерным мечом», а Китай – «фабрикой» для этого «меча», – предположил эксперт.
Также, по его мнению, Москва могла бы начать тесное военное сотрудничество с Ираном и КНДР. «Тогда можно ставить вопрос о совместном применении российских боеголовок «Авангард» и северо-корейских ядерных межконтинентальных ракет», – пояснил эксперт. «Для американцев это будет катастрофа, ведь они панически боятся Ким Чен Ына и вообще корейских ребят. Появление у них оружия, неуязвимого для американских систем ПРО, станет шоком для Вашингтона, а помешать развертыванию «Авангардов» на ракетах КНДР он не сможет. Мы можем дать свои боеголовки в совместное использование и иранцам на их ракеты среднего радиуса действия», – допустил Сивков.
Помимо прочего, оказать воздействие на Запад можно и просто словами, сообщив им, например, о создании опасных образцов вооружений. «Так мы вынудим их сесть за стол переговоров, а потом поставим условие: прекратим разработку этого оружия в обмен на отвод натовских войск за определенный рубеж», – сказал собеседник. «Если они начинают «вилять хвостом» и шуметь о том, что у них есть право кого угодно принимать в НАТО, мы ответим, что у нас тогда есть право разрабатывать любое оружие. Воспрепятствовать этому не получится, – подчеркнул Сивков.
В четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может провести «мероприятия» силами Военно-морского флота, если Вашингтон «будет усиливать военный нажим». По его словам, это «зависит от действий американских коллег», а о том, как Россия может ответить, «многократно высказывался президент».
Накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
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Лавров назвал предложение США ввести новые санкции против России нервным срывом
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Предложение сенаторов США ввести новые санкции против России являются нервным срывом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая Игра» на Первом канале.
«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», – передает его слова РИА «Новости».
«И я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в Конгрессе, и такого рода шаги не делают чести абсолютно», – добавил Лавров.
Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не собирается отвечать на санкции и надеется, что все угрозы являются лишь «бряцанием».
Песков заявил о неудачах первых переговоров с США и НАТО
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По принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Если НАТО хочет диктовать нам, как и куда нам перемещать наши вооруженные силы на российской территории, вряд ли это возможно, ведь мы говорим о российской территории. Россия не перемещает свои вооруженные силы по территории других государств. Это принципиальный момент», – передает его слова ТАСС.
Представитель Кремля усомнился в том, что в нынешних условиях угрозы расширения НАТО шаги по деэскалации должна предпринимать Россия.
«Мы слышим заявления американских представителей, которые зазывают в НАТО новые страны, я имею в виду Финляндию и Швецию. Мы слышим заявления некоторых стран НАТО, требующих увеличить количество контингента у себя на территории, я имею в виду некоторые прибалтийские государства. Нам что нужно деэскалировать на этом фоне?» – добавил Песков.
Он отметил, что по итогам переговоров России с США и НАТО в Женеве и Брюсселе зафиксированы разногласия.
«Переговоры были инициированы для того, чтобы получить конкретные ответы на конкретно поставленные принципиальные вопросы. И по этим принципиальным вопросам зафиксированы разногласия. Это плохо, это можно только зачесть в минус состоявшихся двух раундов», – сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что у России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров с США.
«В России никогда не было дефицита политической воли к продолжению переговоров [с США]. Наоборот, мы неоднократно наталкивались на нежелание наших контрагентов эти переговоры вести. Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании – по принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ», – сказал пресс-секретарь главы государства.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
США собрались рассказать о «российском сценарии для обвинения Украины»
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В ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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Рябков: США хотят «выпустить пар» из инициативы России по безопасности
США хотят «выпустить пар» из инициативы Москвы по безопасности, но при этом стремятся приблизить военную инфраструктуру НАТО к российским границам, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.
«Американцы хотят запустить диалог с нами по каким-то фрагментам ситуации в сфере безопасности и тем самым, грубо говоря, выпустить пар из российской позиции, сбросить давление, снять напряжение. А при этом, прикрываясь вот этим диалогом по фрагментам, продолжать тот же самый процесс геополитического, военного освоения все новых и новых территорий, приближаясь к Москве», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом дипломат предостерег западные страны и Украину от попыток военного решения конфликта в Донбассе. Он подчеркнул, что Россия постоянно испытывает военный прессинг. «Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твердо последовательно отстаивать собственные интересы», – сказал Рябков.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Польшу предостерегли от судьбы Украины
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«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. Это особенно важно на фоне переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее колумнист Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska рассказал о «дьявольском плане» США и НАТО против России.
«В этой статье мы видим точку зрения отдельного польского журналиста, который не доверяет США. Смех подчеркивает, что в интересах Вашингтона создать конфликтную зону на Украине. Естественно, такой сценарий будет угрожать непосредственно и Польше, потому что туда в первую очередь ринутся беженцы. Более того, если Украина станет «черной дырой», где перманентно идет вооруженный конфликт, это станет угрозой и для ЕС в целом», – считает полонист Станислав Стремидловский.
Однако не стоит впадать в пессимизм. «У России есть очень хорошие аргументы политического и военного характера, которые могут помочь убедить американских партнеров в том, что никакой выгоды от эскалации украинского конфликта они не получат. Вряд ли кто-то всерьез рассматривает сценарий большой войны», – полагает он.
В то же время Стремидловский заметил, что за последние полгода Польша несколько отрезвилась от русофобии. В частности, он отметил важность для Варшавы председательства в ОБСЕ, где проходит часть переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности.
«Кроме того, Варшава начала заранее готовиться к этой роли. Ей важно зарекомендовать себя ответственным игроком в таком международно-дипломатическом формате, потому что любая ее попытка как-то политически вмешаться или сыграть на американской стороне, приведет к тому, что ее полномочия как нейтрального посредника Москва могла бы легко оспорить», – подчеркнул собеседник.
«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. И вопреки устоявшемуся, в том числе и в Европе, мнению о польской русофобии, это не совсем так. А заявления отдельных публицистов вроде Сикорского не определяют политику страны», – заключил эксперт.
В четверг польский журналист Адам Смех в колонке для газеты Mysl Polska заявил, что американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости». «Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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МИД заявил о неготовности США и НАТО идти навстречу России в переговорах по безопасности
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США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью RTVI, что «главная проблема – США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам (...) не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год», передает ТАСС.
«И, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», – добавил замминистра.
Отвечая на просьбу охарактеризовать одной фразой реакцию западных дипломатов на российские предложения по безопасности, Рябков обрисовал ее так: «Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад».
«Нет» не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном», – подчеркнул замглавы МИД России.
Он также выразил мнение, что нет оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности «без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы.
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Генсек НАТО пообещал очень быстро принять в альянс Швецию и Финляндию
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Если Швеция и Финляндия сами захотят вступить в НАТО, то альянс примет их очень быстро, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
«Финляндия и Швеция очень близки к НАТО во многих аспектах, поэтому этот процесс [вступления] может произойти очень быстро, если они решат присоединиться. Но должно быть политическое решение самих Швеции и Финляндии, о том, хотят ли они присоединиться, и должно быть политическое решение 30 стран НАТО», – передает его слова ТАСС.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное вступление Финляндии и Швеции в альянс, заявил, что любое расширение НАТО представляет угрозу для России, потому что это элемент конфронтации, а не развития.
Экс-советник Кеннеди и Никсона счел Путина умнее большинства политиков США и мира
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Президент России Владимир Путин умнее, чем большинство политиков как в США, так и в других странах, заявил Харальд Мальмгрен, экс-советник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона.
Мальмгрен в публикации для Unherd, озаглавленной «Что Запад неправильно понимает в Путине», сообщил, что познакомился с Путиным в 1992 году. Тогда Путин был «под крылом» Евгения Примакова, занимавшего пост главы Службы внешней разведки, заявил Мальмгрен. Примаков познакомил Путина с американским дипломатом Генри Киссинджером. По мнению Мальмгрена, «тот факт, что они оба, Примаков и Киссинджер, нашли время, чтобы обучать Путина геополитике, было явной демонстрацией того, что они увидели в нем черты сильного лидера».
Мальмгрен рассказал, что в 1992 году во время обсуждения проблем урегулирования деловых споров Путин заявил, что в России в отличии от США они разрешаются с помощью здравого смысла, так как стороны присылают на встречу вооруженных людей. Мальмгрен считает, что этот принцип Путин использовал в контексте споров между странами, передает РИА «Новости».
«Впечатление о Путине, которое у меня осталось: это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира», – заявил экс-советник Кеннеди и Никсона.
Напомним, старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.
Лавров: Запад зарвался
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Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах Севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане – они строят базу на Азовском море – нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано (для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности – прим. ВЗГЛЯД), просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», – передает его слова ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их.
Лавров пообещал ответ на новые санкции США на основе конкретной ситуации
Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы Первого канала «Большая игра».
«Мы, конечно же, будем реагировать [на новые санкции США], и президент [РФ Владимир] Путин в ходе телефонного разговора с президентом [США Джо] Байденом, когда состоялся последний разговор, сказал, что, если вы (США – прим. ВЗГЛЯД) пойдете по этому пути, то вы будете разрушать наши отношения. Как это будет выглядеть? Мы не хотим никого пугать, мы будем принимать наше решение на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий США и их западных союзников», – передает его слова ТАСС.
Лавров добавил, что если США все же введут санкции, Росси не будет никогда «махать дубиной» и «требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить.
«Мы будем реагировать на реальное развитие событий», – объяснил министр.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не собирается отвечать на санкции и надеется, что все угрозы являются лишь «бряцанием».