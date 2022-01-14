Лавров: Россия ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности

Россия ожидает от Соединенных Штатов Америки и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но тем временем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы в случае любого развития событий», – передает ТАСС его слова.

Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США. «Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс», – подчеркнул министр.

Он добавил, что хочет «видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию».

По его мнению, страны Запада способствуют негативному развитию событий, в мире накапливается конфликтный потенциал. «Ситуация не улучшается, накапливается конфликтный потенциал. Западные коллеги в решающей степени способствуют такому негативному развитию событий, они взяли курс на подрыв архитектуры международных отношений, которая базируется на Уставе ООН, и ведут линию на подмену международного права своими правилами», – передает РИА «Новости» его слова.

По его словам, тех, кто не присоединяется к «междусобойчиками» и «коалициям передовиков», диктующим новые подходы всем остальным, объявляются ретроградами.

Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.

Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.

Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.