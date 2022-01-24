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24 января, понедельник | Последнее обновление — 12:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: НАТО объявило об усилении присутствия в Восточной Европе
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В Берлине прекрасно понимают, что можно, конечно, долго спорить о том, является ли «Северный поток – 2» политическим проектом или нет, но при этом и сам газопровод, и вся энергетика в целом – это вопрос не ценностей и принципов, а прежде всего интересов, причем не только немецких.
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В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В МИД заявили об отсутствии просьбы США не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
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У Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Нет. Я знаю, что они не были рады тому, что мы опубликовали изначальные материалы, они об этом и говорили публично. Мы свою позицию объяснили, почему это было сделано – чтобы все понимали в чем состоит наш подход, чтобы не было манипуляций, искажения», – передает ее слова в эфире «Эхо Москвы» РИА «Новости».
Захарова добавила, что в ближайшее время в России ожидают письменные ответы от США по гарантиям безопасности.
«Мы давно уже ждем. Мы ждем в ближайшее время, об этом говорилось неоднократно и партнерам, и публично. Мы исходим из того, что все уточняющие ответы на их уточняющие вопросы были даны. Можно уже выработать позицию, положить ее на бумагу и ответить попутно», – указала дипломат.
«Сейчас необходимо ответить письменно на те предложения, которые Россия передала своим партнерам. Дальше мы будем изучать их ответ. Все остальное будет вырабатываться, приниматься решение, анализироваться по итогам получения их материала. Не думаю, что сейчас нужно гадать и что-то придумывать, нужно дождаться от США письменного материала», – сказала она.
По словам Захаровой, позиция России о том, что предложения к США и НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности составлены «не по принципу меню» и должны рассматриваться комплексно, неизменна.
«Это наша изначальная позиция. Эта позиция не меняется. <...> Это та позиция, которая у нас была, есть и будет», – подчеркнула представитель МИДа.
Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.
Эксперт объяснил просьбу США не публиковать письменный ответ на требования России
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Американцы не намерены предавать огласке свой ответ на требования Москвы по гарантиям безопасности, взаимопонимания по этому вопросу не будет, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, объясняя соответствующую просьбу Вашингтона к МИД РФ.
«По всей видимости, комментировать дальнейшие ответы США на российские предложения по гарантиям безопасности будут пресс-службы и официальные представители Вашингтона. И мы поймем, что они понимают наши предложения по-разному. Я не жду никакого прорыва. Взаимопонимание здесь невозможно», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции. Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
Дробницкий напомнил, что ранее произошло «опубличивание» российской позиции, что «не является характерным для дипломатии». «Это было беспрецедентное событие, правда, это решение было принято в беспрецедентных условиях. Но в целом обычно такого рода корреспонденция не публикуется», – подчеркнул эксперт.
По мнению политолога, предположения американцев о предстоящем обнародовании их письменного ответа на предложения Москвы возникли после беседы Лаврова с журналистами по итогам встречи с Блинкеном. По словам Лаврова, правильнее было бы обнародовать письменный ответ Вашингтона. С этой просьбой он обращался к Блинкену. «Американцы услышали эти слова Лаврова и сочли, что русские будут публиковать этот ответ. Но они решили, что публикации быть не должно, это дипломатическая переписка, а не конечный текст договора», – предположил Дробницкий.
Кроме того, как напомнил эксперт, американцы изначально заявляли о том, что начавшемуся переговорному процессу по поводу гарантий Москве не поможет его публичность. «Позиция США понятна, они вообще не любят публичности. Документы публикуются через несколько лет и то не всегда. Потом, когда с них снят гриф секретности, их находят в архивах историки», – напомнил собеседник.
В середине декабря МИД России опубликовал проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора – с США и членами альянса – предполагают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений.
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США раскрыли «план» на случай решения России перекрыть газопровод в Европу
Вряд ли Россия решит перекрыть газопровод в Европу в ответ на возможные санкции, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд спросили, есть ли у США план на случай решения России перекрыть газопровод в Европу. Как заявила постпред, «план состоит в том, чтобы тесно сотрудничать» с союзниками США «в целях их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий русских в отношении трубопровода». При этом Томас-Гринфилд «считает, что это в равной степени навредило бы и России, поэтому было бы не в их интересах перекрывать доступ европейцев к газопроводу», передает РИА «Новости» со ссылкой на RAI.
Напомним, отвечая на вопрос о том, «принимаются ли во внимание военные контрмеры» со стороны Вашингтона в случае «вторжения» России на Украину, Томас-Гринфилд заявила: «Абсолютно». По ее словам, США «ничего не исключают в плане ответа».
В США призвали Польшу и Литву «нейтрализовать» военный фактор Калининграда
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Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive призвала Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Как отметила обозреватель, российский полуэксклав, граничащий с Польшей и Литвой, может доставить НАТО «много головной боли». Она напомнила, что регион прекрасно вооружен: он обладает высокоточными комплексами «Искандер – М», истребителями с крылатыми ракетами, а также служит местом базирования внушительного российского ВМФ, передает РИА «Новости».
По мнению автора материала, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области, Варшава и Вильнюс должны как можно скорее принять меры. Уайт убеждена, что покупка американских зенитных комплексов (ЗРК) «Пэтриот» (Patriot), самолетов пятого поколения F-35 Lightning II и танков M1 Abrams была бы «эффективным» ответом на выстроенную Россией систему обороны в этом регионе. Хотя Литва и не может себе позволить такие дорогостоящие вооружения, ей все равно необходимо поставить как минимум системы противоракетной обороны, считает колумнист.
Ранее в январе в администрации Соединенных Штатов допустили возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе при условии аналогичных шагов России и при выполнении Москвой определенных условий, в том числе заблаговременного уведомления о передвижении сил и российских ракет «Искандер» в Калининградской области.
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В Кремле подчеркнули, что Россия ни с кем не будет обсуждать возможность вывода вооружений из Калининградской области, поскольку регион является территорией России.
Напомним, в июле 2021 года в США допустили «осаду и физическую оккупацию» Калининграда. Кроме того, в мае стало известно о секретном плане нападения США на Калининград. Помимо этого, в октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) Ричард Хукер в своем докладе предложил НАТО рассмотреть перспективу захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения с Россией в Прибалтике. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «план захвата Калининградской области» странами НАТО «американской глупостью» и обратил внимание, что публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО выгодны военно-промышленному комплексу НАТО. Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал сценарий «захвата» Калининграда идиотизмом. В Совфеде рекомендовали «любителям бредовых сценариев» успокоиться.
В сентябре 2019 года командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что у Пентагона есть план по прорыву ПВО Калининграда. В российском внешнеполитическом ведомстве расценили заявление Харригана как угрозу. В Кремле и Минобороны заверили в надежной защищенности Калининградской области от агрессивных планов американских генералов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему НАТО угрожает напасть на Калининград.
Сенатор Алексей Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда тем, что «США и НАТО необходимо постоянно держать эту тему, чтобы обосновать насыщение Прибалтики, Польши и Балтийского моря своими вооруженными силами; подтягивать к военным маневрам НАТО Финляндию, а также подталкивать Швецию, где есть значительные проатлантические силы, к вступлению в альянс вопреки ее нейтральному статусу».
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В США нашли новое объяснение отсрочки вторжения России на Украину
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Россия не вторгается на Украину якобы из-за просьбы председателя КНР Си Цзиньпина к Владимиру Путину не омрачать глобальным кризисом безопасности Олимпиаду в Пекине, сообщает Bloomberg.
В этой связи журналисты напомнили о призыве МИД Китая соблюдать традиционную резолюцию ООН об «олимпийском» перемирии, действие которой начнется за семь дней до соревнований и закончится спустя неделю после Паралимпийских игр.
Быстрому «вторжению российских войск» также якобы помешает оттепель на Украине, которая начнется вскоре после этого, пишет Bloomberg.
Другие источники заявили агентству, что в этот период Россия может прибегнуть к «ограниченному вторжению», смысл которого заключается в кибератаках и других попытках дестабилизировать Украину.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш выразил уверенность, что военного «вторжения» России на Украину не произойдет.
Напомним, Киев и страны Запада утверждают, что Россия якобы готовит вооруженное нападение на Украину. В Москве эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.
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Конгрессу США предложили вторую «мать всех санкций» против России
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Председатель международного комитета Палаты представителей США Грегори Микс внес проект закона о санкциях против России, повторяющий инициативу главы международного комитета Сената США Роберта Менендеса, сообщила пресс-служба комитета Палаты представителей.
В сообщении говорится, что «Микс внес проект закона о дальнейшем наказании экономики и других последствиях для России на случай дальнейшего вторжения или подрыва украинского суверенитета», передает РИА «Новости».
Законопроект предложен параллельно с инициативой Менендеса. Таким образом законодатели добиваются объединения усилий и ускоренного продвижения своих инициатив. Новый проект предусматривает санкции в отношении «Северного потока – 2», российской добывающей индустрии, госдолга России, а также властей страны, включая президента Владимира Путина.
Напомним, как заявлял Менендес, если Россия «вторгнется» на Украину, США введут «разрушительные экономические санкции, подобных которым никогда не видели прежде». По словам Менендеса, «то, что обсуждается – на максимальном конце спектра, мать всех санкций». Однако. как сообщают СМИ, рассмотрение «матери всех санкций» не вписалось в график Сената США.
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США заявили о планах России по свержению правительства Украины
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Россия может предпринять разные действия, чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, одно из них – свержение украинского правительства, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
«Некоторые из (этих планов – прим. ВЗГЛЯД) не включают в себя применение военной силы для дестабилизации Украины. Один из них – план свергнуть правительство», – заявил дипломат изданию Reuters, передает «Лента.ру».
Одним из сценариев, по мнению Блинкена, является вариант свержения украинского правительства. Якобы у России есть планы по применению для дестабилизации Украины военных, административных и дипломатических средств.
Также госсекретарь напомнил об учениях, которые вооруженные силы сейчас проводят в Белоруссии. По словам Блинкена, крупное скопление российских войск превращает территорию северного соседа Украины в новый плацдарм для вторжения.
«Это дало бы Кремлю возможность напасть на Украину с юга, с востока, с севера, если президент Путин того пожелает», – считает политик.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Блинкеном подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину и никому не угрожает.
В США заявили о признаках потепления в отношениях с Россией
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Отсутствие ультиматумов и примирительный тон на переговорах госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова могут являться признаками потепления отношений Вашингтона и Москвы, сообщает New York Times.
«Обе стороны пытаются сдержать напряженность и дать дипломатии время на то, чтобы сыграть свою роль. А более длительные сроки переговоров контрастировали с комментариями Байдена, который двумя днями ранее заявил, что, по его мнению, [президент России Владимир] Путин готов применить военную силу», – отмечается в статье NYT.
Также журналисты издания назвали обещание США предоставить России письменный ответ на требования по гарантиям безопасности самым четким итогом минувших переговоров. В статье опубликованы мнения американских политиков, которые считают, что Москва запросила письменный ответ специально для Путина, который хочет увидеть позицию США своими глазами.
Авторы статьи увидели некий оптимизм у Блинкена. По словам сотрудника Госдепартамента, во время поездки госсекретарь США увидел на Женевском озере высокие волны и выразил надежду, что встреча с Лавровым «успокоит воду».
Между тем, советники лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция) обсуждают встречу в Париже уже на будущей неделе, чтобы обсудить урегулирование конфликта на востоке Украины, пишет «Коммерсант».
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым пообещал представить предложения по безопасности на следующей неделе и в письменной форме. Как пишет Washington Post, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может опубликовать документ.
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Лавров о встрече в Женеве: У США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров после завершения переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве заявил, что эта встреча была «промежуточной».
По словам министра, у США и некоторых стран НАТО «плоховато» с выполнением обещаний. Он объяснил, что бумаги, которые подготовил Госдеп, читать невозможно. Ответная реакция Москвы уже последовала, передает РИА «Новости».
Лавров уточнил, что его американский коллега обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на российские предложения по безопасности.
«Мы услышали сегодня от США некоторое повторение аргументов о свободе выбора альянсов», – добавил глава МИД России.
Лавров отметил, что за полтора часа Россия услышала от США «предварительную устную реакцию» на предложения по гарантиям безопасности.
«Мы ждем ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД), и давайте не будем забегать вперед. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров», – передает слова главы МИД РИА «Новости».
Напомним, в Женеве завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, переговоры длились полтора часа.
Во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике
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Корреспондент французского издания Le Figaro Николя Барот опубликовал репортаж с места учений Североатлантического альянса в Прибалтике, где НАТО усиливает военное присутствие, готовясь к «конфликту» с Россией.
В маневрах на территории стран Прибалтики участвуют французские и британские танки, бронеавтомобили, БМП, противотанковые снаряды и ракеты. В публикации отмечается, что в России осуждают учения в регионе, НАТО же все реже заверяет Москву в оборонительном назначении альянса, передает РИА «Новости».
В Эстонии дислоцированы около 1 тыс. военных из Франции и Британии. В марте на место британцев прибудут датчане с подкреплением в виде фрегата. Часть учений проходит в Латвии: войска НАТО разместили в военном городке Адажи. Страны Прибалтики работают над вопросами обороной в связке. «На этой обширной местности также можно проводить учебные стрельбы из танков боевыми зарядами, а в Европе таких «природных» полигонов просто нет», – добавил автор.
Среди целей маневров в Прибалтике – проверка «оперативной совместимости» натовских армий. При этом отмечается, что сложностей немало: от языкового барьера до разного уровня подготовки вооруженных сил входящих в альянс стран.
В Латвии дислоцированы силы десяти государств под командованием канадцев, в Литве «рамочная нация» – Германия, помимо немцев в республике размещены военные из еще шести стран. В Польше силами альянса командуют американцы, кроме них также присутствуют британские, румынские и хорватские военные.
«Эти четыре группы (в Эстонии, Латвии, Литве и Польше) «усиленного передового присутствия» призваны успокоить и защитить страны Балтии», – утверждает автор.
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Задача этих подразделений – сдержать наступление противника, пока НАТО не подготовит военный ответ. В статье отмечается, что в последние годы блок усилил присутствие в регионе, и, по всей вероятности, процесс продолжится и в следующем году.
Кроме того, в публикации рассказывается о наличии крупных русских общин в Прибалтике. В некоторых странах они составляют до четверти населения. В то же время они не претендуют на особую идентичность, но все равно находятся под вниманием местных спецслужб, подчеркнул автор.
Накануне в США призвали Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.
Напомним, в декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Британии назвали Россию «крепким орешком»
Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком, выразил мнение главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон.
Обозреватель The Daily Telegraph Джереми Уорнер выразил уверенность, что новые антироссийские санкции, если Соединенные Штаты их решатся ввести, не станут для экономики России «экзистенциальными». Ограничения способны осложнить жизнь России, но не нанесут по ней смертельного удара, отметил автор материала, передает РИА «Новости».
Схожее мнение высказал главный экономист лондонского фонда Renaissance Capital Чарли Робертсон. «У России довольно высокий болевой порог. Устойчивая внешняя и фискальная позиция, богатые резервы, процесс замещения доллара в международных расчетах и хорошо укомплектованный набор инструментов для контрсанкций делают Россию крепким орешком», – сказал эксперт.
Чтобы оказать реальное влияние, Западу придется сделать то же самое, что он сделал с Ираном, запретив экспорт нефти и газа и исключив Россию из международной платежной системы SWIFT, заявил Уорнер. «Ни одно из этих действий не выглядит реалистичным, – констатировал он.
В пятницу вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек назвал возможность отключения России от SWIFT «крайней экономической санкцией», отказавшись строить догадки относительно реальности такого развития событий. Днем ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозил запретить России операции с долларом.
В понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщало, что Евросоюз и США больше не рассматривают в качестве санкций отключение российских банков от системы международных платежей SWIFT. Вместо этого разрабатываются экономические штрафы против банков России. Вопреки этому в администрации США не исключили возможности отключения российских банков от системы SWIFT. В Кремле сочли разговоры об угрозе введения санкций против российских банков преждевременными.
В минувшее воскресенье будущий председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сравнил ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT с «атомной бомбой» для рынков капитала, товаров и услуг.
В декабре 2021 года в ЦБ указали на отсутствие заявлений SWIFT о возможности отключения России. В том же месяце глава Минфина Антон Силуанов отметил, что отключение России от SWIFT никому не выгодно, иначе Европе пришлось бы отказаться от российских товаров.
В конце мая 2021 года в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверяло ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. В МИДе подчеркивали, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля 2021 года Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В Совфеде предупреждали, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призывал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспортно-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предлагал отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем обернется отключение России от SWIFT.
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В США призвали отложить принятие Украины в НАТО на десятки лет
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Соединенным Штатам следует отложить идею принятия Украины в НАТО на несколько десятков лет, выразил мнение высказал в статье для The New York Times американский политический обозреватель Росс Даутат.
Автор материала выразил уверенность, что «попытка увести Украину из орбиты России, приоткрыв дверь для украинцев, предпочитавших ориентированные на Запад союзы, была глупым чрезмерным обязательством, даже когда американское могущество было на пике», передает РИА «Новости».
По его словам, Украина разобщена и экономически слаба, поэтому не готова в полной мере стать частью Запада. Отказ Киеву в приеме в НАТО, как считает Даутат, посеет сомнения относительно серьезности намерений Вашингтона и в других направлениях. «И если мы не можем сразу отказаться от этой идеи, идея отказаться от нее на какой-то длительный период – например, 25 лет <…> кажется очень разумной», – добавил он.
В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям России касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на Восток.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В прошлую субботу Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В прошлую пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
В прошлый вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
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7 января госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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США попросили Россию не публиковать их письменный ответ на требования Москвы
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США не боятся того, что Россия может использовать письменный ответ Вашингтона для дискредитации их переговорной позиции, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. При этом СМИ пишут, что США попросили Россию не публиковать документ.
Псаки сообщила, что США выразят «серьезную озабоченность в связи с действиями России, а также идеи о том, как можно реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем». С Москвой обсуждаются «повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями, укрепление доверия», сказала она.
Ее спросили, не боятся ли США того, что Россия может использовать письменные ответы Вашингтона «для подрыва и дискредитации переговорной позиции» американцев. Псаки заверила, что участвующие в переговорах представители Белого дома «не воспринимают ситуацию в этом ключе», как и союзники США, передает ТАСС.
Она пояснила, что «это не просто письменные ответы, как будто заполняют анкету», США «собираются рассказать о том», что их «беспокоит, и повторить ряд решительных заявлений». По ее словам, «это просто часть дипломатического процесса и дипломатических переговоров, и это является стандартной составляющей процесса».
Псаки спросили, не считает ли она, что согласие США передать России свои письменные ответы на российские предложения следует рассматривать как уступки Москве. Псаки предложила для начала «посмотреть, что будет сказано». «Мы очень четко говорили, о чем мы не будем вести переговоры: это суверенитет Украины, вопрос, который постоянно поднимается, о праве Украины стремиться к вступлению в НАТО – страны НАТО должны принимать это решение», – сказала она, отметив, что «переговоры могут принимать разные формы».
Как пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники, «должностные лица США попросили коллег из России сохранить документ в секрете». При этом в Госдепе считают, что Москва может принять решение опубликовать документ. Washington Post пишет, что ответ Вашингтона не будет соответствовать требованиям России, но администрация США считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, «имеет смысл». Источник заявил, что ответ США может позволить «лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве пообещал российскому коллеге на следующей неделе представить предложения по безопасности в более развернутом виде и в письменной форме. Лавров после завершения переговоров заявил, что эта встреча была «промежуточной».
Рябков: Россия примет политические решения, если ответ США будет разочаровывающим
Россия будет принимать серьезные политические решения, если ответ США на предложения Москвы о гарантиях безопасности окажется разочаровывающим, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
«Пока формального, письменного ответа со стороны США и НАТО на наши предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придется принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны», – передает ТАСС его слова.
При этом Рябков уточнил, что «роль дипломатии в любом случае центральная. «Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, никому не угрожаем. Мы хотим надежно обеспечить наши интересы», – сказал он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Женеве выразил надежду, что госдепартамент США был занят не только тем, чтобы составлять доклады о якобы дезинформации со стороны России, но и сконцентрировался на сути российских предложений по гарантиям безопасности.
Госдеп опубликовал примеры российской «дезинформации». Так, представитель Госдепа высокого ранга, попросивший не называть его имени, в ходе телефонного брифинга заявил, что ФСБ якобы «напрямую дает указания и оказывает влияние на прокси-СМИ с целью публикации контента, порочащего и ложно обвиняющего Украину».
Лавров ранее заявил, что не ждет прорывов от встречи с госсекретарем США, однако Москва ожидает ответы американской стороны по гарантиям безопасности.
Напомним, по мнению экспертов, дипломаты США разучились обсуждать серьезные вопросы на профессиональном уровне и «торпедируют» переговоры между Москвой и Вашингтоном по гарантиям безопасности.
Политику Запада в отношении России назвали «самоубийством»
Соединенные Штаты гибнут сами и тянут другие страны Запада к неотвратимой гибели, при этом «самоубийственной» является и их антироссийская политика, заявил доктор политических наук, бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки Эрик Денесе.
Комментируя ситуацию вокруг Украины, он заявил, что с самого начала в этом кризисе виноваты западные страны, позволившие силой свергнуть демократически избранного президента Виктора Януковича. «А Запад поощрял и поддерживал этот госпереворот, попирая ценности и правила, которые сам отстаивает по всему миру. Тогда обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза», – передает РИА «Новости» слова экс-разведчика, сказанные им в беседе с изданием Atlantico.
Как отметил бывший высокопоставленный сотрудник французской разведки, все указывает на то, что «атлантистская русофобия» стала непременным способом существования для США и НАТО, при этом Запад только усиливает напряженность. Так, Вашингтон никогда не отнесся бы спокойно к регулярным полетам российских самолетов у берегов США или дислокации российских войск в Мексике.
Вместе с тем твердая позиция России по украинскому вопросу вынудила американцев и НАТО вернуться за стол переговоров, сказал Денесе. «Похоже, они с опозданием поняли, что не смогут заставить Москву отступить и что они понесут ответственность за конфликт, из которого они не смогут выйти победителям», – предположил он.
Как указал экс-разведчик, Вашингтон стремится максимально оттолкнуть Европу от России и нанести ущерб экономическим ресурсам Москвы, пример таких действий – ситуация вокруг газопровода «Северный поток – 2». По мнению доктора наук, США делают все, что в их силах, чтобы удержать европейцев под своим влиянием и не допустить никакого инакомыслия в западном лагере, чтобы никто не ставил под сомнение целесообразность действий Вашингтона.
«Все наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого», - предупредил Денесе.
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Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Пентагон захотел разместить ВС США в Прибалтике и Восточной Европе
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Президент США Джо Байден рассматривает предложения Пентагона по переброске сухопутных сил, авиации и флота Соединенных Штатов в страны Прибалтики и Восточной Европы, сообщили осведомленные источники The New York Times в американской администрации.
Как сообщает издание, представители Пентагона в минувшую субботу представили Байдену несколько вариантов переброски сил США как можно ближе к российским границам. В рамках одного из таких вариантов специалисты оборонного ведомства США предложили направить в страны Восточной Европы от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих с возможным увеличением их численности в случае эскалации напряженности в регионе. По словам источников, решение о размещении войск может быть принято в течение недели, передает ТАСС.
Накануне во Франции заявили о подготовке НАТО к «войне» с Россией в Прибалтике. В тот же день заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась обратил внимание, что военная активность стран НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности в регионе.
В прошлый понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активность альянса превысила таковую на момент окончания холодной войны. «Сейчас в Европе больше американских солдат, чем семь лет назад. На самом деле вместе мы делаем сейчас в Северной Америке и Европе больше, чем за многие десятилетия», – признался генсек.
Ранее в Кремле выразили обеспокоенность итогами переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения. Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о последствиях провала переговоров, подчеркнул, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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