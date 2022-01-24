В МИД заявили об отсутствии просьбы США не публиковать их ответ по гарантиям безопасности

У Министерства иностранных дел нет информации о том, что США якобы попросили Россию не публиковать их ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Нет. Я знаю, что они не были рады тому, что мы опубликовали изначальные материалы, они об этом и говорили публично. Мы свою позицию объяснили, почему это было сделано – чтобы все понимали в чем состоит наш подход, чтобы не было манипуляций, искажения», – передает ее слова в эфире «Эхо Москвы» РИА «Новости».

Захарова добавила, что в ближайшее время в России ожидают письменные ответы от США по гарантиям безопасности.

«Мы давно уже ждем. Мы ждем в ближайшее время, об этом говорилось неоднократно и партнерам, и публично. Мы исходим из того, что все уточняющие ответы на их уточняющие вопросы были даны. Можно уже выработать позицию, положить ее на бумагу и ответить попутно», – указала дипломат.

«Сейчас необходимо ответить письменно на те предложения, которые Россия передала своим партнерам. Дальше мы будем изучать их ответ. Все остальное будет вырабатываться, приниматься решение, анализироваться по итогам получения их материала. Не думаю, что сейчас нужно гадать и что-то придумывать, нужно дождаться от США письменного материала», – сказала она.

По словам Захаровой, позиция России о том, что предложения к США и НАТО по юридически обязывающим гарантиям безопасности составлены «не по принципу меню» и должны рассматриваться комплексно, неизменна.

«Это наша изначальная позиция. Эта позиция не меняется. <...> Это та позиция, которая у нас была, есть и будет», – подчеркнула представитель МИДа.

Глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

Он заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Лавров также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности.