Лавров допустил контакты по гарантиям безопасности в ближайшие дни

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что ближайшие дни могут пройти контакты по гарантиям безопасности, Москва рассчитывает получить обещанные ей ответы на проекты документов, которые были переданы США и НАТО.

«Мы твердо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», – цитирует его РИА «Новости».

На вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, Лавров подчеркнул, что «мы нашу политику не выстраиваем по принципу «что будет, если». Это скорее манера наших западных коллег, которые по поводу и без повода грозятся санкциями в отношении России практически ежедневно».

Он добавил, что Москва твердо рассчитывает на ответы от США и НАТО по проектам документов о гарантиях безопасности. Лавров отметил, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.

«Хочу вас в очередной раз заверить, что российское руководство в состоянии надежно защитить свои интересы как с точки зрения безопасности, так и в плане обеспечения прав российских граждан», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой.

Кроме того, глава МИД России заявил, что Россия и КНР не дружат «против Запада».

«Что касается наших отношений с Китайской Народной Республикой, они не подвержены какой-либо конъюнктуре и развиваются независимо от того, что по этому поводу думают наши западные коллеги. Мы не дружим с Китаем против кого бы то ни было», – указал он.

Напомним, посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.

В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.

В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли «российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе» и выступили за «сильный, четкий и единый трансатлантический союз».

В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.