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Антонов оценил итоги переговоров России с США и НАТО
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Дискуссии России с США и НАТО пока не дали существенного результата, принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», – говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek. Текст заявления разместило посольство России на странице дипломатической миссии в соцсети Facebook.
Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.
Он отметил, что «после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась». «Пять «волн» расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к нашим рубежам», – заявил Антонов.
«Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток – одна из главных угроз нацбезопасности России», – подчеркнул посол.
«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», – отметил Антонов.
«Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране», – подчеркнул посол.
«В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», – заявил Антонов.
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Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между Соединенными Штатами и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Американцы сравнили свои города с российскими
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Пользователи американского форума Reddit восхитились фотографиями российских городов, отметив, что они не уступают американским мегаполисам.
Фотографии Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Казани и Владивостока опубликовал один из пользователей форума, чтобы опровергнуть миф о том, что в России процветают только Москва и Санкт-Петербург, передает РИА «Новости».
«Все нормальные люди понимают, что Россия чудесна. Некоторые просто не могут (или не хотят) отделить политику от природы и жителей. Мечтаю побывать в Казани, Иркутске, Санкт-Петербурге и Владивостоке», – написал Shimmoslav.
«Я в прошлом месяце проехался по всей России из Мурманска во Владивосток (Москва, Мурманск, Питер, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Владивосток) за 25 дней. Потрясающие города, удобный транспорт, все дешево и доступно. Обожаю эту страну и людей!», – отметил Mrlikrsh.
«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России. Меня разве что языковой барьер останавливает», – признался пользователь Anbez.
«На вид всяко лучше, чем Америка», – отметил еще один пользователь.
Читатель CriticalThinker_501 заявил о том, что непременно должен побывать в Челябинске.
«Я тащусь от названия Chelyabinsk. Отпадное, должно быть, местечко», – приводит его высказывание «Царьград».
Ранее российские города вошли в число лучших студенческого рейтинга.
Рябков не исключил действий ВМФ России в случае провокаций США
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Российская сторона в случае провокаций с американской стороны может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков в интервью RTVI ответил на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе, он заявил, что не намерен ничего подтверждать или исключать, передает ТАСС.
«В американской стилистике опциональность политики внешней, военной – это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег. Президент России [Владимир Путин] многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского ВМФ, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США», – добавил замминистра.
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва не желает подобного развития событий, по этой причине дипломаты двух стран должны договориться.
Рябков также заявлял, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
Он отмечал, что в Конгрессе США сейчас царит «тотальная антироссийская истерия», там не поддерживаются начинания, касающиеся налаживания отношений с Москвой.
США обещали отреагировать в случае развертывания сил России в Латинской Америке
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан прокомментировал возможность развертывания российских сил в Латинской Америке.
Салливан заявил, что США собираются «реагировать решительно», если Россия «будет двигаться в этом направлении». По его словам, эта тема не обсуждалась в Женеве 10 января, передает ТАСС.
Напомним, в Женеве прошли переговоры замглавы МИД России Сергея Рябкова и замгоссекретаря США Венди Шерман. Рябков заявлял СМИ, что Москва может провести мероприятия по линии ВМФ в ответ на провокации США. При этом он отказался подтверждать или исключать возможность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе.
Эксперт: Москва и Тегеран рассмотрят возможность создания военного альянса
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«На предстоящей в Москве встрече президенты России и Ирана могут продвинуться в диалоге о двустороннем военном альянсе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Раджаб Сафаров. Ранее в МИД РФ сообщили о планах российского лидера провести «инвентаризацию» диалога с Тегераном.
«Теоретически Тегеран ничего не ограничивает от вступления в военный союз с Москвой, хотя сделать на практике это будет непросто. Закон запрещает размещение на иранской территории любых иностранных войск. Однако прямого запрета на членство в военных блоках нет – и этот факт наверняка будет учитываться в ходе беседы Путина и Раиси», – прогнозирует гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.
Перемены в геополитической реальности могут подтолкнуть обе стороны к сближению в оборонной сфере, полагает эксперт. «Чтобы сообща ограничить в Евразии действия американцев, которые, образно говоря, расталкивают всех локтями, Москва может сделать интересное предложение Тегерану, над которым тот всерьез задумается», – сказал Сафаров.
Обсудить в ходе визита расширение военно-технического сотрудничества было бы удачным шагом для Москвы, а что касается Тегерана, то он нуждается во многих видах вооружений, поскольку Исламская республика остается «под гнетом санкций», добавил аналитик. «За счет помощи Москвы Иран может нивелировать проблемы в военно-техническом плане. Исламская республика имеет законное право обеспечивать свою безопасность – так же, как и Россия уже свободна от всяких международных обязательств в этом смысле. Таким образом, сотрудничество может включать и продажу любого вида современного вооружения, не исключая ракеты», – резюмировал собеседник.
В пятницу глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин совместно с иранским коллегой Эбрахимом Раиси во время визита в РФ проведет «инвентаризацию» всей нашей повестки дня».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чуть ли не главной целью визита господина Раиси в Москву, по некоторым данным, является российское оружие. В ходе октябрьского визита в Россию глава иранского Генштаба Мохаммад Багери, по слухам, обозначил готовность заключить масштабные контракты, включая покупку многоцелевых Су-35. Отдельным вопросом стоит перспектива покупки Ираном российской системы С-400. Однако в экспертной среде не было консенсуса на предмет того, готова ли Россия эту систему продать.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что в случае новых провокаций со стороны Вашингтона Москва начнет тесное военное сотрудничество с Тегераном.
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Лавров: Запад зарвался
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Запад зарвался, требуя от России «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.
«Когда от нас требуют на своей территории войска направлять в казармы, а параллельно американцы, канадцы, англичане на постоянной основе практически расположились под видом ротации (ротация такая условная) и в Прибалтике, и в других странах Севера Европы, когда создаются базы и на Черном море, и на Украине создают базы англичане – они строят базу на Азовском море – нас это категорически не может устроить. Это неприемлемый подход. Так что время, которое было выбрано (для требования от Запада юридически обязывающих гарантий безопасности – прим. ВЗГЛЯД), просто отражает период, когда Запад зарвался, давайте прямо говорить», – передает его слова ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.
Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их.
Сатановский сравнил намерение США «разоблачить» планы России с телеграммами Остапа Бендера
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«США просто нечего сказать России на переговорах, поэтому они и гнут свою линию, как им кажется, резонную», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя намерение США рассказать прессе о «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Каждый своим умом решает, какие основания ему нужны для обострения отношений. В конце концов, у США есть свои методы, исходя из которых они определяют всех остальных на планете, в том числе и нас. Чего вы еще хотите от американских политтехнологов?» – считает политолог Евгений Сатановский.
«Фантазия у них бурная, так что можно ожидать чего угодно. Головы их политиков переполнены какой-то странной информацией о России. Та же идея о перекрытии доступа к американским смартфонам выглядит бредово. От этого, наверное, в их представлении, девицы стройными колоннами пойдут в Кремль свергать власть. Это тоже отражение американской действительности. Кто знает, что они еще придумают?» – задает риторический вопрос эксперт.
«Если в США выделяют деньги на отслеживание инопланетян и летающих тарелок, то чего мы от этих людей хотим по российскому направлению? Это ведь не сказка, а реальность бюджетирования военного разведывательного ведомства», – рассказал Сатановский.
«Они все это делают в период переговоров с Россией, потому что им нечего сказать, – уверен собеседник. – Российская сторона им задала очень конкретные вопросы и темы, а конкретных ответов они давать не хотят и не могут. Если это так, то что они могут ответить? По Ильфу и Петрову что ли – «грузите апельсины бочках» или «графиня изменившимся лицом бежит пруду», как писал Остап Бендер? Гнут какую-то свою линию и, как им кажется, резонную».
В пятницу советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время США расскажут прессе о том «сценарии», который якобы приготовила Россия, чтобы выдвинуть обвинения в адрес Украины.
«Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова», – сказал Салливан, добавив, что у Белого дома «будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов». Он сказал, что речь может идти о «фабрикации» оснований, чтобы обвинить Украину в «подготовке неизбежной атаки на российские силы на востоке».
Салливан также подчеркнул, что санкции – «лишь часть» мер, которые будут направлены против России «в случае потенциального вторжения на Украину». «Я не буду говорить, что санкции – это инструмент, который решает все проблемы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он заявил, что «есть другие инструменты», которые «касаются интересов и возможностей в сфере безопасности» России. Салливан заявил, что цель США и союзников – «не ввязываться в эскалационную спираль, а в том, чтобы найти выход», соответствующий их принципам и интересам. США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией, которые укрепят безопасность Европы, заявил он.
Салливан сказал, что США будут в контакте с союзниками и Россией, чтобы определиться с дальнейшими действиями после серии встреч в Европе, и готовы как к продолжению дипломатического взаимодействия, так и к развитию событий по конфронтационному сценарию.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось.
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В Польше рассказали о «дьявольском плане» США против России
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Американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта, заявил Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости».
«Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
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«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
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Лавров озвучил план действий на случай отказа от предложений России по гарантиям безопасности
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Если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, Москва будет принимать решение о дальнейших действиях с учетом всех факторов безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Если наши предложения будут отвергнуты, когда это произойдет, если это произойдет, – буду менее пессимистичен – мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту», – передает его слова ТАСС.
Лавров напомнил, что президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции уже говорил, что РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».
«Гадать о том, как сейчас пытаются это (ответ на предложения России по гарантиям безопасности – прим. ВЗГЛЯД) сделать наши коллеги на Западе, я не стану. Я считаю это контрпродуктивным», – отметил глава МИДа.
Кроме того, министр объяснил, почему Россия именно сейчас выдвинула проблему нерасширения НАТО.
«Накопилось. Накопилось за период после 90-х годов, когда обещания, дававшиеся о нерасширении НАТО о непродвижении военной инфраструктуры на восток, неразмещении существенных боевых сил на территории новых членов, они просто были грубейшим образом выброшены в корзину нашими западными друзьями», – пояснил Лавров.
По его словам, НАТО «в течение пяти волн расширения» подошла вплотную к границам России, сейчас альянс активно осваивает в военном плане территории, наращивает сухопутные силы, авиацию, масштаб учений на Черном море возрос многократно.
Ранее глава МИД заявил, что Россия ожидает от США и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности, «по каждому нашему пункту в обоих документах получить реакцию». Лавров добавил, что перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США.
При этом Лавров заподозрил США и НАТО в желании «замотать» процесс по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
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Лукашевич предупредил о действиях России, если не будет ответа по гарантиям безопасности
Россия будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Если мы не услышим конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», – цитирует Лукашевич РИА «Новости».
По словам политика, любые попытки задерживать переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или доведение его до степени бессмысленного обмена позициями чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств.
Напомним, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
МИД России в конце 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В США опубликован новый список санкций против России
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Влиятельный американский сенатор-республиканец Марко Рубио предложил законопроект о введении новых санкций в отношении российского руководства и лично президента России Владимира Путина на случай обострения ситуации вокруг Украины, сообщает пресс-служба законодателя.
«Законопроект предполагает введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина», – передает РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что ограничения предлагается ввести также против других представителей российского руководства.
В частности, Рубио предлагает обязать разведку каждые 20 дней отчитываться Конгрессу о том, нарушила ли Россия территориальную целостность Украины, а если такое произойдет, то в течение десяти дней ввести санкции против российского руководства – премьер-министра, главы минобороны и лично Путина – «заблокировать их собственность и визы».
В пресс-службе добавили, что эти же меры предлагаются в отношении российских бизнесменов, затронутых санкциями от 2017 года.
Другой мерой предлагается «запретить операции с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, добывающем и аэрокосмическом секторах» и ввести санкции против SWIFT, если не будет прекращено обслуживание российских банков, попавших под действие законопроекта, говорится в сообщении.
Немедленно ввести санкции Рубио требует и против «Северного потока – 2». Кроме того, проект не будет вынесен на отдельное голосование, а, вероятней всего, будет добавлен к другой санкционной инициативе, исходящей от сенатора-демократа Роберта Менендеса. Инициативы во многом перекликаются, например оба сенатора предлагают санкции против российского руководства и экономических институтов, а также ставят вопрос о прекращении обслуживания попавших под санкции учреждений системой SWIFT.
Рубио предлагает ввести санкции, «если Россия нарушит территориальную целостность Украины», Менендес – «для сдерживания российской агрессии против Украины». Санкционный проект однопартийца Рубио сенатора Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2» накануне не получил необходимой поддержки законодателей и был отклонен.
В пятницу в Минфине заявили, что Россия сможет выдержать возможные санкции США на вторичный рынок госдолга.
Ранее Лавров назвал предложение сенаторов США ввести новые санкции против России нервным срывом.
Кроме того, глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
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Премьера Эстонии возмутили переговоры России и США
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Каллас в беседе с французской газетой Figaro призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается (...) Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», – пояснила она.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с США: «Российские претензии просто возмутительны!».
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
После этого Литва усмотрела в политике России попытку «построить Советский Союз 2.0».
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США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам»
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Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении», заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями, как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым.
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Посол в США оценил угрозу «калечащих» санкций против России
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Призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что Россию «не запугать рестрикциями». При этом он подчеркнул, что у Москвы нет «никаких агрессивных намерений в отношении Украины», а заявления о «плане нападения» стали «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов», результатом «их психического расстройства», передает РИА «Новости».
Посол предположил, что политики США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». «Причем за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», – сказал он.
Антонов видит в этом неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения. Он посоветовал Конгрессу США добиваться «двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса», а не выдвигать угрозы в адрес России. Антонов подчеркнул, что Москва «против конфронтации» и стремится к «выстраиванию равноправных прагматических отношений между Россией и США». По его словам, «политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз», иначе «проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях». Россия ждет от США и их союзников аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу европейской безопасности, сообщил Антонов.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
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Белый дом отреагировал на задержание в России атаковавших США хакеров
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Вашингтон приветствует задержание властями России хакеров, которые использовали вирусы-вымогатели, заявила высокопоставленный официальный представитель администрации США.
«Мы приветствуем сообщения о том, что Кремль принимает меры в правоохранительной сфере для противодействия распространению вирусов-вымогателей со своей территории», – приводит слова сотрудницы американской администрации ТАСС.
При этом она выступила с утверждением, что речь идет о «первых и очень важных шагах». Официальный представитель американской администрации отметила, что Соединенные Штаты рассчитывают на «продолжение подобных действий в будущем».
«Президент [США Джо Байден] верит в дипломатию. Президент Байден и президент [России Владимир] Путин в июне прошлого года сформировали группу экспертов от Белого дома и Кремля по вирусам-вымогателям. Как мы заявляли и как подтверждала российская сторона, мы предоставляли информацию россиянам по этому каналу, включая информацию об атаках на важнейшую американскую инфраструктуру», – сказала сотрудница администрации США.
Говоря о задержании хакеров, она отметила: «С нашей точки зрения, это не относится к тому, что происходит с Россией и Украиной. Я не говорю о том, каковы мотивы Кремля, но мы довольны этими первоначальными действиями». «Как заявлял президент, киберпреступники упорны. И мы продолжим принимать меры, чтобы помешать и противодействовать им, осуществляя дипломатическое взаимодействие, как это было с Россией, с союзниками и партнерами по всему миру», – подчеркнула представитель администрации США.
Напомним, в пятницу оперативники ФСБ задержали «полный состав преступного сообщества REvil» – хакеров, которые несколько лет терроризировали преимущественно американские компании. У 14 членов группировки по 25 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Липецкой областях изъяли: 426 млн рублей, 600 тыс. долларов, 500 тыс. евро и 20 премиум-автомобилей, купленных на краденные деньги.
«Основанием для разыскных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование», – сообщили в ФСБ.
Суд арестовал задержанных участников хакерской группы REvil до 13 марта.
Американист Дмитрий Дробницкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что поимка хакеров – это хорошая новость, особенно после «жестких переговоров с США». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поимка хакеров по просьбе США скажется на отношениях с Вашингтоном.