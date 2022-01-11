|
|
США предложили повестку переговоров России и НАТО в Брюсселе
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Постоянный представитель Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит выступила с утверждением, что сквозными темами переговоров России с США в Женеве, с НАТО в Брюсселе и с ОБСЕ в Вене станут снижение военных рисков, военная транспарентность и контроль над вооружениями.
«Сквозными темами серии из трех этапов переговоров станут вопросы снижения военных рисков, военная транспарентность, контроль над вооружениями. Встреча в Женеве носила очень узкий характер, далее (на заседании Совета Россия – НАТО 12 января) формат будет расширяться, чтобы собрать членов НАТО за столом, и затем он станет еще шире, когда мы отправимся в Вену», – приводит слова постпреда США при НАТО ТАСС.
Смит подчеркнула, что позиция стран альянса в преддверии переговоров на заседании Совета Россия – НАТО едина. «Мы не испытываем ни оптимизма, ни пессимизма. США и НАТО готовы к открытым и осмысленным переговорам с Россией», – сказала она.
«Я могу отметить высокий уровень единства и сплоченности среди союзников, – добавила постпред. – У нас 30 союзников, есть множество различных взглядов, но по всем существенным вопросам я чувствую сплоченность и консенсус в альянсе».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
По словам Смит, ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по расширению альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года».
«Я могу сказать, что ни одна страна НАТО не готова отступить и обсуждать с Россией политику открытых дверей (или расширения) НАТО», – заявила Смит.
«Когда мы говорим за столом с союзниками [по НАТО], всем становится ясно, что этот альянс не намерен откатываться назад во времени в совершенно иную эпоху, к совершенно другому альянсу, который был меньше и оставлял гораздо меньший след в истории. Мы должны соответствовать современному миру», – заявила постпред США при НАТО, отвечая на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что Североатлантическому альянсу пора «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».
В мае 1997 года Россия и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий». При этом в 1999 году в альянс вступили Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, а в 2020 году – Северная Македония. НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику «открытых дверей».
Смит в очередной раз заверила, что страны НАТО «не намерены обсуждать Украину без Украины». Однако сразу после этого добавила, что украинская тема станет для НАТО важной темой в Совете Россия – НАТО, где Киев не представлен.
«Завтра будет еще одна возможность для дипломатии. Наш главный сигнал остается неизменным – мы хотим добиться полного выполнения Минских соглашений и отвода российских войск. Если Россия использует конфронтацию, будут серьезные последствия», – повторила постпред США при НАТО позицию Брюсселя и Вашингтона по этому вопросу.
-
Смит также добавила, что организация не отказывается от решений саммита в Бухаресте 2008 года, на котором альянс сделал заявление о готовности в будущем принять в свои ряды Украину и Грузии, не называя при этом сроков.
«В Бухаресте НАТО сделала очень конкретное заявление по политики открытых дверей и в особенности по расширению в направлении Украины и Грузии, это вопрос не если, а когда. По этой теме переговоров не будет», – сказала дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад занять жесткую позицию в диалоге с Россией и быть готовыми к внедрению «превентивного пакета» санкций. Он также заявил о неизменность евроатлантического курса Украины, подчеркнув, что «никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с альянсом».
Накануне замглавы МИД Сергей Рябков после консультаций с США в Женеве исключил возможность использования темы Украины для торга с Россией. При этом дипломат предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Рябков вновь призвал НАТО отказаться от освоения территории государств, вступивших в альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия ответила на требование США «вернуть войска в казармы»
|
|
Россия не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной, сообщило российское посольство в США.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
-
В посольстве России также отметили, что страна и дальше продолжит проводить учения на собственной территории, поскольку это является «нашим выбором» и отвечает интересам безопасности.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Погребинский предположил формулу договоренностей России и США по Украине
|
|
«Украина должна утвердить свой внеблоковый статус – это будет хорошим итогом диалога России и США по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Ранее в США выразили несогласие с ограничением на прием новых стран в НАТО.
«Если бы власть в Киеве и сам Зеленский были сильными и могли бы как-то воздействовать на Верховную раду, то США с их помощью вышли бы из консультаций с Россией с помощью формулы, приемлемой для всех сторон», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, формула состоит в том, что Вашингтон мог бы договориться с Киевом о внесении в конституцию Украины поправки, утверждающей внеблоковый статус страны. «Такой шаг Штаты, получившие по сути ультиматум от России по нерасширению НАТО, посчитали бы хорошим выходом из положения. А Украина открыла бы себе путь к возобновлению полноценного экономического сотрудничества с Россией», – пояснил эксперт.
Собеседник подчеркнул: такая схема, также предполагающая предоставление Донбассу автономии и права вето по внешнеполитическим вопросам, возможна, если Зеленский уйдет с поста, уступив его тому президенту, на которого США сочли бы возможным положиться.
«Все должно пройти под контролем США. Но одного американского посольства в Киеве мало, в реализации этой инициативы должны участвовать все политические силы Украины. Зеленский же разругался со всеми, с кем только можно: с Медведчуком, с Ахметовым, с Порошенко», – напомнил политолог.
«Украина должна стать многовекторной в хорошем смысле. Тогда возможно все: автономия Донбасса, нейтральный статус страны. Но это будет осуществимо уже при другом президенте Украины», – подытожил Погребинский.
В понедельник российское посольство в США заявило, что Москва не согласна с требованием первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман «вернуть свои войска» в казармы и пояснить, в чем цель учений у границы с Украиной.
«Мы не понимаем логику замгоссекретаря США, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе», – говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности заявила, что власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО.
Замглавы МИД Александр Грушко в преддверии заседания Совета Россия – НАТО пообещал, что Москва будет добиваться от НАТО конкретной предметной реакции на российский проект соглашения о гарантиях безопасности.
Дипломат отметил: Россия ожидает от диалога с НАТО серьезный глубокий разговор «по ключевым, фундаментальным проблемам европейской безопасности, которые в течение многих лет «заматывались» странами НАТО, рассматривались как несущественные, как проявление недоверия со стороны России «миролюбивому» характеру НАТО и его деятельности».
«Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», – добавил он.
Ранее замглавы Рябков утверждал, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
При этом в Киеве заявили, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по поводу стратегической стабильности являются «неблагоприятным звоночком» для Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова указала на ущерб США от некомпетентности Псаки
|
|
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки неоднократно подставляла власти США своими некомпетентными заявлениями, заявила представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Россия 1».
«Это человек (Псаки), который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», – передает ее слова РИА «Новости».
Захарова прокомментировала также переговоры России с США и НАТО по гарантиям безопасности.
«Работа продолжается, она будет продолжена завтра, мы нацелены на достижение результатов в виде и самого переговорного процесса, и договоренностей, о которых мы заранее информировали с точки зрения изложения нашей позиции, не вижу повода для тревоги», – сказала дипломат.
Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что завершившиеся в Женеве консультации России и Соединенных Штатов носили формат серьезной, деловой и откровенной дискуссии для уточнения позиций, а не переговоров в обычном понимании.
В МИД не увидели оснований для обсуждения провала диалога с США
|
|
Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков по итогам консультаций с США в Женеве.
«Сейчас нет оснований говорить о том, какие системы и в каком количестве могут быть развернуты, это незамедлительно будет воспринято, как новая угроза со стороны России. Мы работаем на результат, который должен быть достигнут дипломатическим путем», – приводит ТАСС ответ замминистра на соответствующий вопрос.
«Зачем же нам сейчас уподобляться коллегам с той стороны, которые все время [угрожают], что обрушат наш рынок, отключат от [системы] SWIFT, то еще что-то расскажут нам про несертификацию «Северного потока – 2», – отметил Рябков.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
-
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бывший разведчик назвал главные международные угрозы для России в 2022 году
|
|
Серьезное военное столкновение США и России вряд ли возможно. Однако есть вероятность того, что Киев сможет втянуть их в ограниченный конфликт. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД бывший разведчик-нелегал, профессор МГИМО Андрей Безруков, комментируя выход аналитического доклада с прогнозами на 2022 год.
«Этот доклад отличает большая конкретика во всем. Более того, практически по каждой из ключевых проблемных зон в нем есть хороший, достаточно полный, но при этом читабельный и короткий прогноз», – рассказал соавтор доклада, полковник Службы внешней разведки в отставке, профессор МГИМО Андрей Безруков.
Профессор также напомнил, что прежние прогнозы авторов доклада обладали высокой степенью вероятности. «Если вы посмотрите на последнюю страницу доклада, то увидите перечень прогнозов на 2021 год, где анализируется то, что удалось предсказать. За прошлый год сделанные прогнозы осуществились практически полностью», – указал политолог.
По мнению эксперта, одной из главных тем 2022 года станет развитие российско-американских отношений. В докладе, в частности, указывается, что Вашингтон и Москва подошли к опасной черте и сейчас между ними идет значимый позиционный торг. Авторы полагают, что в случае его провала возможен вооруженный конфликт.
«Серьезное военное столкновение вряд ли возможно по желанию одной из сторон. Об этом свидетельствует, в частности, недавнее совместное заявление пяти ядерных держав о недопустимости гонки вооружений и предотвращении ядерной войны», – уточнил Безруков.
«Тем не менее, не исключено втягивание России и США третьей стороной в ограниченный конфликт. Сейчас речь идет по сути только об Украине. Очевидно, что заинтересованные в таком конфликте страны потеряют свои позиции на фоне стратегических договоренностей о стабильности между Россией и США. Им выгодно играть на противоречиях сторон», – полагает собеседник.
«Но есть общее понимание, что нестабильность ведет к очень существенным издержкам, поэтому ни Вашингтон, ни Москва не допустят, чтобы их втянули в серьезную схватку. Тем более, когда они находятся в стадии активных переговоров, – считает Безруков. – Может быть, и удастся спровоцировать на какие-то отдельные действия, но они будут достаточно быстро погашены, потому что никто не хочет большого конфликта».
Еще одной важной темой 2022 года станет запуск газопровода «Северный поток – 2», полагает аналитик. «Под давлением стран Запада проект уже давно стал объектом торга. Вокруг него постоянно выясняют между собой отношения Германия и США, а также разные группы внутри этих стран», – отметил эксперт.
«Однако я считаю, что в конце концов «Северный поток – 2» будет запущен. По двум причинам. Во-первых, газопровод нужен немецкой промышленности, иначе ей будет сложно конкурировать с американцами, в результате чего Берлину придется платить за энергию гораздо больше, а немцы умеют считать деньги. Во-вторых, «Северный поток – 2» в общем-то строился на деньги европейцев. Так что весь крупный промышленный сектор Европы заинтересован в его запуске не меньше, чем Газпром», – считает Безруков
Во вторник в пресс-центре ТАСС состоялась презентация ежегодного аналитического доклада МГИМО «Международные угрозы 2022. Перехват инициативы». Его авторами, помимо Безрукова, стали советник консалтингового агентства МГИМО «Евразийские стратегии» Михаил Мамонов, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, директор Лаборатории анализа международных процессов этого института Николай Силаев, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.
Также среди авторов главный редактор журнала «Международные процессы» Андрей Байков, научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Адлан Маргоев, научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов Артем Соколов, директор Центра экспертизы санкционной политики этого же вуза Екатерина Арапова, старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС Игорь Денисов, заместитель директора Института международных исследований МГИМО Александр Чечевишников, и.о. директора Института международных исследований МГИМО Максим Сучков и научные сотрудники и эксперты института Ольга Ребро, Андрей Баклицкий, Елена Маслова и Никита Неклюдов.
В докладе описаны ключевые геополитические тренды наступившего года, включая обострение отношений России и Запада, кризис на Украине и вероятность политической дестабилизации этой республики, усиление влияния Пекина и его отношения с Тайванем, сценарии пандемии и «зеленая сделка» ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
The New York Times заявила о победе Кремля в переговорах между США и Россией
Газета The New York Times назвала переговоры между Россией и США, проходившие 10 января в Женеве, победой Кремля из-за выхода на первый план проблемы расширения НАТО.
Специалист по России Кадри Лийк отметила, что США были серьезно подготовлены к переговорам, что стало сигналом для России. Отмечается, что даже без уступок со стороны США переговоры можно считать победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО, которое уже давно вызывает раздражение у Путина, передает Рамблер со ссылкой на публикацию в The New York Times.
Напомним, ранее Москва выдвигала требование сократить военное присутствие НАТО до уровня начала 1990-х, а также отказаться от размещения вооруженных сил в бывших странах СССР.
В Вашингтоне высказались о готовности начать разговор на тему установления «взаимных ограничений на масштабы военных учений с повышением их прозрачности».
Позже глава российской делегации в Женеве Сергей Рябков оценил уровень подготовки США к переговорам.
На прошедшем брифинге он заявил, что Москва пока не знает ответа на вопрос о продолжении диалога с США по гарантиям безопасности. Это станет известно позже.
Ранее сообщалось, что российская делегации находилась 9 и 10 января в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда.
Стало известно о «твердолобой» позиции США по Украине в НАТО
США сохраняют твердолобую позицию по Украине и не хотят обсуждать без Киева тему вступления этой страны в НАТО, сообщил источник в кругах, близких к переговорам.
Источник рассказал, что «из сопряженных аспектов можно отметить их (США) твердолобую позицию по Украине, мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем», передает РИА «Новости».
Он указал, что Москва призывает Вашингтон не уходить от ответственности по невступлению Украины в НАТО, подчеркнув, что именно в США принимают такие решения.
Ранее данный источник заявил, что России нужен конкретный ответ на озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО, увиливания неинтересны.
Напомним, Россия «разжевала» США свои предложения по безопасности в Женеве.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины, призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
1 января президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог указал на ключевой момент в переговорах между Россией и Западом
|
|
«Ключевые вопросы будут обсуждаться на заседании Совета Россия – НАТО. Если там удастся найти формулу, позволяющую США и альянсу сохранить лицо и при этом подтвердить нерасширение НАТО, то это будет успех», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги консультации России и США по гарантиям безопасности в Женеве.
«Американцы хорошо подготовились к этой встрече, заняв достаточно последовательную позицию. Они изначально ставили вопрос таким образом, что обсуждать проблемы, касающиеся Украины, нельзя без участия Киева, а обсуждать вопрос о нерасширении НАТО на восток нельзя без участия членов альянса. Поэтому они попытались главное внимание переключить на двустороннюю повестку», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, в этой сфере действительно наметились определенные точки соприкосновения. «В частности, это касается вопроса о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, то есть фактического возвращения к Договору РСМД, и, может быть, каких-то аспектов военно-технического сотрудничества США и Украины», – пояснил эксперт.
«Но основные российские требования касаются общеевропейской безопасности – нерасширения НАТО и отвода американских сил и вооружений с территории стран бывшего Советского Союза, – указал политолог. – Эти вопросы, по всей видимости, переносятся на заседание Совета Россия – НАТО, которое состоится 12 января. Понятно, что американская точка зрения здесь определяющая, но формально американцы сделали все для них правильно, решив не обсуждать за спиной своих партнеров болезненные вопросы».
«Российская позиция по гарантиям безопасности сформулирована весьма жестко. Сейчас важно понять, является ли эта жесткость тактикой, ставящей целью вынудить партнеров пойти на серьезное обсуждение наших требований, или стратегией, где наша дипломатия действует по принципу «все или ничего», – отметил собеседник. – Пока это не очень понятно, ведь дипломатия предполагает определенную гибкость и в какой-то мере даже отказ от изначальных требований с тем, чтобы найти возможный компромисс. Так что предстоящие переговоры с НАТО будут, пожалуй, самым главным индикатором успеха или провала российско-американского диалога».
«Первым признаком провала может быть отсутствие договоренностей о полноценном возобновлении работы Совета Россия – НАТО, поскольку без этих линий коммуникации вести переговоры очень трудно. Другим признаком может быть формально-протокольный характер последующей встречи России с представителями ОБСЕ, поскольку этот механизм просто не сможет нормально работать, если не будет достигнута договоренность между Москвой и НАТО», – предполагает Кортунов.
«Политика – это искусство возможного. США не могут, условно говоря, расписаться кровью и дать обязательства России в том, что НАТО больше не будет расширяться. Тем более, что следующий президент может легко отказаться от данных Байденом обещаний. Так что это действительно трудная задача», – отметил эксперт.
«Но, с другой стороны, все понимают, что Украину принимать в альянс тоже никто не хочет. Поэтому если здесь можно найти какую-то взаимоприемлемую формулу, которая позволит США и Североатлантическому альянсу сохранить лицо и при этом подтвердить то, что расширения не произойдет, то можно считать это успехом. Если же такую формулу найти не удастся, то дело плохо – это утянет за собой все остальные вопросы нашего возможного сотрудничества», – заключил Кортунов.
В понедельник первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после завершившихся в Женеве российско-американских консультаций о гарантиях безопасности заявила, что власти Соединенных Штатов не согласны с предложениями об ограничении на прием новых стран в НАТО.
«Мы были тверды, возражая на предложения [России] о [гарантиях] безопасности, которые просто являются для США непроходными. Мы никому не позволим прекратить политику открытых дверей в НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двустороннего сотрудничества с суверенными странами, которые хотят работать с США», – приводит слова американского дипломата ТАСС.
В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не видит оснований обсуждать какие-либо варианты ответа на возможную неудачу консультаций с Вашингтоном по безопасности, работа идет на достижение результата дипломатическим путем.
Ранее замглавы Рябков утверждал, что России нужны железобетонные, юридически значимые гарантии, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Украина заявила о недопустимости условий со стороны России о членстве страны в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США признали бесполезность борьбы с «Северным потоком – 2»
Гипотетическое блокирование запуска газопровода «Северный поток – 2» не нанесет ущерба российской экономике, заявил эксперт Крис Миллер в колонке для Foreign Affairs.
«Некоторые члены Конгресса зациклены на блокировании газопровода «Северный поток – 2» – мере, в результате которой экономические издержки для России будут почти нулевыми. Если «Северный поток – 2» закроют, Россия просто продолжит поставлять газ в Европу по существующим маршрутам», – передает РИА «Новости» его слова.
Миллер добавил, что уже сейчас существует избыток пропускной мощности газопроводов, из-за чего объем продаж российского газа в Европу останется неизменным.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
А канцлер Олаф Шольц и глава МИД Германии Анналена Бербок выступили с прямо противоположных позиций по вопросу о судьбе газопровода «Северный поток – 2». Шольц заявил, что сертификация оператора «Северного потока – 2» никакого отношения к политике не имеет. Бербок же сказала, что «при нынешнем положении дел одобрить работу газопровода не представляется возможным». Однако позднее Бербок заявила, что достигла консенсуса с канцлером по теме «Северного потока – 2».
Россия «разжевала» США предложения по безопасности
|
|
Россия на переговорах в Женеве по гарантиям безопасности «разжевала» США свои предложения, чтобы не было каких-то недопониманий, заявил источник в кругах, близких к переговорам.
«На переговорах российская делегация «разжевала» наше предложение. Чтобы каких-то недопониманий не возникло», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По его словам, России нужен конкретный ответ на ее озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО.
«Всякие увиливания нам не интересны», – подчеркнул собеседник агентства.
«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе», – добавил источник.
Напомним, 1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Москва исключила возможность использования Украины для торга с Россией
|
|
Россия не пытается торговаться, не стремится обменять «угрозу вторжения» на Украину на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах, у России нет никакого намерения «вторгаться» на Украину, этот вопрос не может быть использован для торга, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я с интересом прочитал материал Питера Бейкера, где говорится, а по сути утверждается, что Россия [якобы] хочет торговаться, она [якобы] хочет обменять свою «угрозу» против Украины на большую гибкость со стороны США и Запада на переговорах. Но это не так. У нас нет никакого намерения вторгаться на Украину, и, таким образом, торговаться [в этой ситуации] нечем», – заявил Рябков в ходе выступления, которое опубликовано на YouTube-канале «RT на русском».
Дипломат выразил надежду, что ситуация на Украине изменится. «Во-первых, что правительство в Киеве начнет осмысленную работу по взаимодействию с людьми из Донецка и Луганска, над выполнением Минских соглашений <…>. Я также ожидаю, что власти в Киеве будут соблюдать соглашение о прекращении огня, которое за несколько дней до Нового года было достигнуто, но не продержалось долго из-за новых, возобновленных провокаций со стороны сил безопасности Украины», – подчеркнул замминистра.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков после завершения прошедших в Женеве консультаций с США по гарантиям безопасности предупредил о возможности провокаций со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений. Он также сообщил, что Россия продолжит проводить учения на своей территории по соображениям безопасности на фоне «активнейшего освоения» странами НАТО территории Украины и других государств, расположенных в непосредственной близости от границ РФ.
-
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия отвергла утверждения США о дезинформации по встрече в Женеве
|
|
Россия решительно отвергает утверждения американской администрации о возможном распространении дезинформации по двусторонним консультациям в Женеве, говорится в заявлении посольства РФ в США.
В российской дипломатической миссии обратили внимание на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, по словам которой, Соединенные Штаты готовятся к тому, что Россия якобы будет распространять дезинформацию об обязательствах, связанных с двусторонними консультациями в Женеве, посвященными вопросам гарантий безопасности. «Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности», – указывается в заявлении, которое было размещено на странице посольства России в соцсети Facebook.
«В свою очередь ожидаем взаимной открытости и с американской стороны, – указали в российском посольстве. – Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям. Тем более, что такой подход свидетельствует о деградации культуры ведения переговоров».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки допустила возможность распространения российской стороной дезинформации о принятых Соединенным Штатами обязательствах, связанных с двусторонними консультациями в Женеве по гарантиям безопасности.
Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Евросоюз получил от США заверения, что без активного участия Брюсселя на переговорах Вашингтона и Москвы по вопросам безопасности ничего не будет согласовано. В минувшую субботу США заявили о приверженности принципу «ничего по Украине без Украины» и «ничего по Европе без Европы», пообещав уведомить партнеров о результатах переговоров с Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Россия оспаривает неприкасаемые 30 лет принципы НАТО
Политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов прокомментировал российско-американские переговоры в Женеве, выразив мнение, что Москва оспаривает принципы организации европейской безопасности с центральной ролью НАТО, которые 30 лет считались непререкаемой аксиомой.
«… речь идет о попытках решить наиболее принципиальные вопросы европейской безопасности со времени переговоров об объединении Германии. Тогда были заложены принципы (центральная роль евроатлантических институтов, прежде всего НАТО), которые сейчас Москва оспаривает. Поскольку 30 лет они считались непререкаемой аксиомой, ее пересмотр без резкой встряски невозможен», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в своем Telegram-канале, комментируя российско-американские переговоры в Женеве по гарантиям безопасности.
«Есть два уровня, мягко говоря, разночтений. А точнее – полной нестыковки позиций. Оба касаются, собственно, предмета переговоров. Первый: в США дело представляется так, что разговор идет об Украине и, соответственно, смысл встреч – предотвращение якобы почти неминуемого российского вторжения в эту страну. Для России смысл процесса – не украинский вопрос, а как раз принципы европейской безопасности, пересмотр того, что было принято после холодной войны. Украина – жизненно важное, но лишь одно из проявлений большой проблемы итогов противостояния второй половины ХХ века», – считает Лукьянов.
«Второй: американцы готовы обсуждать проблемы технического рода, что-то в духе контроля над обычными вооружениями, известного со времен холодной войны. Где какие ограничения на размещение тех или иных видов подразделений и техники можно согласовать. Российское требование – политические переговоры о стратегии, основах взаимоотношений. Только после них имеет смысл обсуждать конкретные вопросы. В противном случае мелкие коррекции не решат главной проблемы, а только усугубят ее. Громкая и бескомпромиссная позиция Москвы – вероятно, способ не допустить именно этой технократизации переговоров, сохранить их в политической плоскости. Цель США – противоположная», – отметил эксперт.
-
«Пока эти противоречия выглядят неразрешимыми. Надо отметить, что официальные комментарии американской делегации более сдержанны, хлопанья дверями пока не наблюдается. Это можно считать признаком того, что варианты сближения позиций будут еще обсуждаться. С другой стороны, разрыв в восприятии столь велик, что может потребоваться новая и достаточно опасная эскалация, чтобы заставить стороны реально искать оригинальные форматы договоренностей», – считает Лукьянов.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.
Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Посол США не счел провальными переговоры с Россией по гарантиям безопасности
|
|
Переговоры России и США в Женеве по гарантиям безопасности не были провальными, однако этот провал может наступить, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
«Дискуссия [в Женеве] развернулась вокруг вопросов, некоторые из которых ранее не были охвачены в процессе обсуждения, ведущегося в рамках диалога по стратегической стабильности. Но, как я и сказал, это была продуктивная дискуссия», – передает слова Салливана ТАСС.
Дипломат опроверг утверждение, что переговоры являются провалом. «В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого – непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», – сказал дипломат в интервью.
При этом посол заявил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен. «Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор», – напомнил он.
Россия и США 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Байден собирается спрогнозировать «вторжение» России на Украину с помощью синоптиков
|
|
Администрация главы Белого дома Джо Байдена наняла группу метеорологов, чтобы попытаться установить сроки якобы планируемого российского вторжения на территорию Украины, сообщают СМИ.
Период вторжения зависит от погоды, сообщили источники New York Times, передает РИА «Новости».
Отмечается, что перемещать тяжелые транспортные средства удобнее по хорошо подмороженной земле, а мартовская весенняя оттепель создает грязевую трясину.
По мнению собеседников издания, России пришлось отложить «наступление» из-за относительно мягкой земли.
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман выразила мнение, что Россия могла бы доказать отсутствие намерения «вторгаться» на Украину путем возвращения войск в казармы.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.