Ушел из жизни российский режиссер-документалист Негашев

Tекст: Валерия Городецкая

«Сегодня, 18 сентября 2026 года, ушел из жизни режиссер-постановщик, сценарист и продюсер, член Союза кинематографистов России Георгий Александрович Негашев (1947 – 2026)», – приводит РИА «Новости» заявление организации.

В Союзе подчеркнули, что кинематографист оказал огромное влияние на развитие киноиндустрии в Екатеринбурге и популяризацию документального кино в стране. Коллеги и друзья навсегда сохранят светлую память о талантливом авторе и замечательном человеке.

Георгий Негашев родился 7 декабря 1947 года в Свердловске. После окончания Ленинградского института культуры он работал режиссером на местной телерадиокомпании. Позднее он возглавлял Западно-Сибирскую и Свердловскую киностудии, а с 1996 года руководил Открытым фестивалем документального кино «Россия». За свою карьеру мастер снял более 40 фильмов, многие из которых удостоены престижных наград.

В марте текущего года в больнице скончался декан режиссерского факультета ВГИК Олег Шухер.

В декабре прошлого года в Киеве умер советский и украинский режиссер Вячеслав Криштофович.

В октябре 2025 года скончалась второй режиссер фильмов Эльдара Рязанова и Владимира Меньшова Наталья Овчинникова.