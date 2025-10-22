Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.6 комментариев
Умерла Наталья Овчинникова – второй режиссер фильмов Рязанова и Меньшова
Второй режиссер в картинах таких киномастеров, как Эльдар Рязанов, Владимир Меньшов, Ролан Быков и другие – Наталья Овчинникова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.
«На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Натальи Михайловны Овчинниковой (26.08.1950 - 19.10.2025), – сказано в посте его Telegram-канала.
Наталья Овчинникова родилась 26 августа 1950 года, в 1984 году окончила киноведческий факультет ВГИКа. С 1970 года работала на «Мосфильме» помощником и ассистентом кинорежиссера. В 2004 году получила должность второго режиссера.
В творческой биографии Овчинниковой – работа с выдающимися режиссерами, среди которых Василий Ордынский («Хождение по мукам»); Эльдар Рязанов («Старики– разбойники»); Ролан Быков («Чучело»); Михаил Швейцер («Мертвые души»); Владимир Меньшов («Москва слезам не верит»); Светлана Дружинина («Принцесса цирка») и другие.