Молдавскую участницу «Евровидения» затравили за поездку в Россию

Молдавскую участницу «Евровидения» Тиру затравили за поездку в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Певица сообщила в соцсетях, что получила множество оскорблений, передает ТАСС. Пользователи призывали экстрадировать артистку и лишить ее молдавского гражданства.

«Невежество – это не просто, когда человек чего-то не знает, невежество – это когда человек ничего не знает о твоей жизни, о твоих обстоятельствах, о твоем выборе, твоих чувствах, твоем пути, но при этом считает себя вправе выносить тебе приговор. И особенно показательно, что большинство этих «смелых людей» приходят с аккаунтов без имени, без фотографии, без лица», – подчеркнула Тира.

Поклонники поддержали исполнительницу. Они призвали не использовать семейные поездки в качестве повода для политической травли.

Напомним, румынская певица Паула Селинг подверглась резкой критике за фразу на русском языке во время молдавского отбора на «Евровидение».

Власти Молдавии обнародовали список из более чем 20 нежелательных российских исполнителей.

Министерство иностранных дел России призвало россиян отказаться от посещения этой республики из-за дискриминационных мер.