Россия предупредила о риске столкновений из-за провокаций Украины

Россия обеспокоена возможными провокациями со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам консультаций США по гарантиям безопасности.

«У нас вызывает беспокойство возможность намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно, либо в сотрудничестве с западными странами, такими как США. Это может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастет, и этого необходимо избежать», – приводит слова Рябков ТАСС.

Как подчеркнул дипломат, Россия отнюдь не преследует каких-либо агрессивных намерений в отношении соседнего государства, однако не собирается в ответ на призывы к деэскалации отказываться от учений и перемещений войск по своей территории. «Это те виды деятельности, которые необходимы для поддержания оперативной готовности вооруженных сил в ситуации, когда меняется ландшафт безопасности и меняется к худшему, – пояснил высокопоставленный дипломат. – Но наши действия в этой области отнюдь не являются выражением нашего намерения напасть на Украину или проявить какую-то агрессию».

Замглавы МИД России подверг критике высказывания киевских чиновников о том, что украинские ракеты будут падать на российские города, что украинская армия будет маршировать по Красной площади и что в случае ввода российских войск на Украину будет убито много русских солдат. «Нас беспокоит, что большое количество украинских чиновников – люди абсолютно бесчувственные. Это большая трагедия, которая заключается в том, что люди пользуются такими формулировками для того, чтобы заработать какие-то политические очки. И это говорит о том, что их политическая культура находится на очень низком уровне», – отметил Рябков.

«Мы предлагаем другое решение, другой подход, – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России. – Он заключается в полном выполнении требований Минских соглашений и налаживании диалога между Киевом и Донецкой и Луганской областями».

В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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