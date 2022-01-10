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Россия предупредила о риске столкновений из-за провокаций Украины
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Россия обеспокоена возможными провокациями со стороны Украины, которые способны обострить ситуацию и повысить вероятность столкновений, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков по итогам консультаций США по гарантиям безопасности.
«У нас вызывает беспокойство возможность намеренных провокаций со стороны Украины, которые Киев может проводить самостоятельно, либо в сотрудничестве с западными странами, такими как США. Это может создать ситуацию, когда вероятность столкновений возрастет, и этого необходимо избежать», – приводит слова Рябков ТАСС.
Как подчеркнул дипломат, Россия отнюдь не преследует каких-либо агрессивных намерений в отношении соседнего государства, однако не собирается в ответ на призывы к деэскалации отказываться от учений и перемещений войск по своей территории. «Это те виды деятельности, которые необходимы для поддержания оперативной готовности вооруженных сил в ситуации, когда меняется ландшафт безопасности и меняется к худшему, – пояснил высокопоставленный дипломат. – Но наши действия в этой области отнюдь не являются выражением нашего намерения напасть на Украину или проявить какую-то агрессию».
Замглавы МИД России подверг критике высказывания киевских чиновников о том, что украинские ракеты будут падать на российские города, что украинская армия будет маршировать по Красной площади и что в случае ввода российских войск на Украину будет убито много русских солдат. «Нас беспокоит, что большое количество украинских чиновников – люди абсолютно бесчувственные. Это большая трагедия, которая заключается в том, что люди пользуются такими формулировками для того, чтобы заработать какие-то политические очки. И это говорит о том, что их политическая культура находится на очень низком уровне», – отметил Рябков.
«Мы предлагаем другое решение, другой подход, – подчеркнул заместитель министра иностранных дел России. – Он заключается в полном выполнении требований Минских соглашений и налаживании диалога между Киевом и Донецкой и Луганской областями».
В декабре 2021 года генерал-майор СБУ Василий Вовк предупредил руководство Украины об опасности грез о танках на Красной площади. Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Жители киевской новостройки начали отапливаться дровами
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В Киеве жильцы 16-этажной новостройки отапливают свои квартиры дровами, сообщил портал «Обозреватель».
Первым об этом написал в своем Facebook киевский журналист Владимир Гуцул. «Многоэтажка «на дровах». Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме», – передает РИА «Новости» сообщение Гуцула.
По его словам, к дому не подведены никакие коммуникации, кроме электричества. «Но есть и плюс – от цен на газ и отопление жители дома не зависят. Для них теперь важным показателем является стоимость дров», – сыронизировал он.
Как отмечает «Обозреватель», жители ЖК уверяют, что в доме имеются водопровод и канализация, при этом проводить туда газ и не планировалось.
Как сообщает издание, дом начали строить в 2014 году, квартиры в нем продавались с 2016 года, однако застройщик так и не завершил объект. По документам новостройка находится на земельном участке, который считается приусадебным. Прошлой зимой на дровяное отопление вынуждены были перейти жильцы еще одного ЖК от данного застройщика.
Украинские пользователи в комментариях к посту Гуцула также активно комментировали ноу-хау жильцов многоэтажки.
«Европейская столица!» – написал пользователь Олег Попенко.
«На всех дров не хватит», – отметил Ольховский Александр.
«Возобновляемый источник энергии!» – сыронизировала Sasha Koval.
«В центре Берлина есть дома, в которых сохранились печки, и отапливаются они углем», – заметила Lidiya Burtsewa.
«Это наше будущее...», – добавил Виктор Дяченко.
Ранее сообщалось, что Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд кубометров, это на 9,9 млрд кубометров ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки в апреле этого года.
России пригрозили сравнимыми с рестрикциями против Кубы и КНДР санкциями США
В случае «российского вторжения» на Украину США могут ввести против России санкции, сравнимые с теми, что применяются к Кубе, Сирии, КНДР и Ирану, сообщили источники.
Один из американских чиновников заявил, что в ответ на «вторжение» США с союзниками «немедленно нанесли бы суровые и из ряда вон выходящие убытки для российской экономики, в том числе ее финансовой системе и секторам, которые Кремль оценивает как критически важные», передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
Напомним, Bloomberg сообщило, что Белый дом рассматривает возможность ограничения экспорта высокотехнологичной продукции и микроэлектроники, созданной с применением американских технологий или ПО. Речь может идти о широком списке продукции – от авионики до смартфонов, игровых консолей и телевизоров.
Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
«Спасибо сенаторам Чаку Шамберу и Теду Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», – написал он в своем Twitter.
Как ранее писала Politico, подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Теда Круза о санкциях против «Северного потока – 2», рестрикции будут введены против организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода. Для утверждения законопроекта Сенатом США потребуется 60 голосов. Таким образом, чтобы добиться принятия инициативы верхней палатой, республиканцам необходимо заручиться поддержкой по меньшей мере десяти демократов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
На Украине нашли выгоду от запуска «Северного потока – 2»
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Скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ, заявл киевский политолог Кирилл Молчанов.
Как отметил эксперт, во Франции и Германии, несмотря на риторику их властей в адрес «Северного потока – 2», «спят и видят», чтобы газопровод был введен в строй как можно скорее. «Как только он заработает, цена на газ на биржах сразу упадет, потому что газа будет больше продаваться», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Для европейских потребителей это будет «финансово интересно», подчеркнул Молчанов.
«Я скажу больше, это и Украине, украинскому «Нафтогазу» будет очень на руку, потому что тогда мы сможем газ покупать не по этим котировкам, по тысяче-полторы долларов, а по какой-то более подъемной цене. Тем самым мы сможем снизить тариф для промышленности, для бизнеса», – пояснил политолог.
При этом требования киевских властей продлить договор на транзит российского газа, по его мнению, являются элементом «политической шизофрении». «Когда мы утром говорим, что Россия на нас нападет и это страна-агрессор, а вечером требуем, чтобы страна-агрессор через нас газ поставляла в Европу и платила нам деньги за это. Да, такой паноптикум, биполярочка классическая», – заключил Молчанов.
Ранее в российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
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Украина пригрозила Германии «последствиями» за отказ продавать вооружения
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Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.
Мельник считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».
По его словам, отказ Берлина поставлять вооружения «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
Мельник считает, что «Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», сказал он, призвав Берлин также способствовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.
Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.
На Украине предложили ввести продуктовые талоны
Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что власти страны предложили ввести продуктовые талоны из-за роста цен на продовольствие.
«Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение так называемых продуктовых чеков, как это практикуется в США», – цитирует РИА «Новости» Устенко со ссылкой на Vesti.ua.
По его словам, снижение или отмена НДС на продукты может привести к дополнительным бюджетным расходам на администрирование налогов и повредит конкуренции между производителями и продавцами, поэтому необходимо поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Ранее в конце декабря украинские производители хлеба, масла, молочной продукции, мяса птицы и яиц заявляли, что стремительный рост цен на газ может привести к коллапсу их отраслей и дефициту продуктов в стране.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению».
По данным украинского госстата, в прошлом году инфляция на потребительском рынке достигла 9,4%, причем продукты подорожали на 10,6%, алкоголь и сигареты – на 9,8%. Значительно выросли и тарифы на услуги ЖКХ: на газ – на 73,5%, электроэнергию – на 34,8%, канализацию – на 20,1%, горячую воду и отопление – на 10,6%.
США выразили готовность договориться с Россией о неразмещении ракет на Украине
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США не собираются размещать наступательные ракетные вооружения на Украине, договоренности с Россией по этому вопросу возможны, сообщил представитель администрации США высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, «Россия заявляет, что чувствует угрозу в перспективе размещения на Украине наступательных ракетных систем», но «у США нет намерений так поступать». Вашингтон считает, что «это один из вопросов», по которому стороны, «возможно, придут к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства», передает РИА «Новости».
Кроме того, представитель американской администрации, комментируя заявления российской стороны о том, что «учения США и НАТО угрожают ее безопасности», отметил готовность США «изучить возможность взаимных ограничений масштабов учений, включая (полеты) стратегических бомбардировщиков вблизи территорий друг друга, а также сухопутных маневров». Представитель администрации также заявил, что на предстоящих переговорах с Россией вопрос сокращения учений может обсуждаться, но это должно быть «взаимным», США «ждут ответных ограничений».
Кроме того, в Белом доме опровергли сообщения, что США на предстоящих переговорах с Россией в Женеве будут обсуждать возможность сокращения американского военного присутствия в странах Европы: «Мы видели сообщения о других вещах, которые США якобы готовы обсуждать, такие как численность своих войск (в Европе). Я хотел бы прояснить, что этот вопрос не стоит на повестке дня».
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
Также в США считают, что «не России решать за другие страны, с кем они могут состоять в союзных отношениях», сказал он, комментируя требование со стороны Москвы предоставить гарантии безопасности от НАТО. Представитель американской администрации подчеркнул, что среди российских требований присутствуют те, с которыми США «никогда не намерены согласиться».
Напомним, на следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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В Киеве в небо подняли флаг Казахстана
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В центре Киева подняли большой флаг Казахстана в знак солидарности с населением страны.
«В небо над центром Киева подняли флаг Казахстана – в знак поддержки народа этой страны и для привлечения внимания к происходящим там событиям», – сообщило агентство «Укринформ» в своем Telegram-канале.
Также опубликованы фото, на которых видно, что флаг был поднят при помощи дронов.
Как вы относитесь к решению отправить российских миротворцев в рамках миссии ОДКБ в Казахстан?
Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.
Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы России совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.
Украина объявила требования России к НАТО неправомерными
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования России к США и НАТО по гарантиям безопасности.
Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».
Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД России Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».
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Украинские пограничники отказались пустить в страну российского актера за посещение Крыма
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пустили в страну российского актера театра и кино за посещение Крыма, сообщили в пресс-центре погранслужбы, не указав имени актера.
«34-летний гражданин РФ прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время проведения необходимых мер контроля пограничники контрольно-пропускного пункта «Киев» установили, что россиянин, являющийся актером театра и кино, нарушал порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма. Там он участвовал в съемках российского сериала», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что гражданин России во время беседы с пограничниками отрицал свое пребывание в Крыму, а также отметил, что направлялся на Украину для участия в съемках. По данным источников «Украинской правды», речь идет о российском актере Вячеславе Чепурченко, который участвовал в съемках сериала «Гурзуф» в Крыму. Актеру запретили въезд на Украину на ближайшие три года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.
Напомним, 21 декабря минувшего года президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что Соединенные Штаты могут подтолкнуть власти Украины к нападению на Крым. 7 декабря Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили «восстановление суверенитета» Украины над Крымом. В декабре и ноябре 2021 года артиллеристы ВСУ провели несколько учений вблизи границы с Крымом.
Экс-аналитик ЦРУ призвал не повторять на Украине допущенные с Грузией ошибки
Запад неправильно понимал интересы России и сигналы Москвы, это привело к росту напряженности вокруг Украины, заявил бывший глава отдела аналитики по России ЦРУ Джордж Биб.
Биб счел «фундаментальной аналитической ошибкой» сравнение России с СССР и мнение о том, что Россия стремится «к конфронтации с демократическими странами». По его словам, у России, скорее, «довольно традиционная одержимость своей безопасностью», страна не раз переживала иностранные вторжения, поэтому «крайне последовательно» хочет отодвинуть потенциальных противников от границ, передает ТАСС со ссылкой на Figaro.
Экс-аналитик ЦРУ напомнил про Карибский кризис 1962 года и посоветовал вместо «безоговорочных красных линий» действовать «посредством компромисса». Биб перечислил «сигналы», которые на Западе «не понимали»: размещение войск на границе, демонстрация неприемлемости сближения Украины с НАТО и ее стратегического партнерства с США, испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре.
Биб считает положительным сигналом предложение Москвы провести прямые переговоры. Он призвал не подходить к анализу поведения России с точки зрения столкновения идеологий. Такой подход позволяет «украинским националистическим группам, чьи мотивы редко продиктованы демократическими соображениями», манипулировать Западом, их «безрассудные действия» могут спровоцировать военный конфликт, сказал он.
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
В качестве примера он привел события в Грузии. Биб отметил, что в 2008 году Грузию поддерживали Европа и США, в результате Михаил Саакашвили начал боевые действия в Южной Осетии – «предпринял попытку аннексировать отколовшуюся республику, все закончилось войной», которой на Западе «не ожидали».
Напомним, обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман заявила, что президент России Владимир Путин в точности реализовал все задачи, поставленные им в ходе «мюнхенской речи» еще в 2007 году, однако западные оппоненты России – в первую очередь США – оказались не готовы к такому ходу вещей.
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В Киеве призвали Зеленского забыть о «возвращении» Крыма
Украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским должны забыть о возвращении Крыма и Донбасса, заявил экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко.
«Нам пора признать, что Крым в ближайшие десятилетия не вернется. Зеленскому надо признать для себя, что за его каденцию невозможно вернуть Крым, и больше не морочить себе голову», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
Кроме того, он заявил, что в Донбассе царит «русский дух» и более 80% жителей «хотят в Россию».
Ранее в ходе ежегодного обращения к Верховной раде Зеленский заявил, что «возвращение» Крыма должно стать главной целью и философией Украины. Президент Украины утверждает, что нынешний киевский режим «борется не за гектары, а за своих граждан» на полуострове.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В Госдуме согласились с заявлением на Украине о выгоде запуска «Северного потока – 2»
Быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден, так как это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный на Украине газ, прокомментировал заявление украинского политолога Кирилла Молчанова первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
«При увеличении поставок газа в Европу цена упадет. Конечно, запуск «Северного потока – 2» крайне выгоден не только для украинских потребителей, но и для европейских», – рассказал он RT.
Он также выразил удивление, что «до сих пор немецкий регулятор тянет с разрешением на запуск «Северного потока – 2».
Ранее киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.
В российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту России Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».
Власти Украины осудили насилие в ходе беспорядков в Казахстане
МИД Украины осудил применение насилия в ходе беспорядков в Казахстане и выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этой страны, говорится в заявлении ведомства.
«Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский МИД.
Отмечается, что сейчас важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, чтобы гарантировать соблюдение прав человека.
Напомним, массовые протесты в Казахстане начались в начале 2022 года. Сначала причиной недовольства граждан стало повышение цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики. В беспорядках принимали участие мародеры и боевики.
В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.
Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление.
Всего за время беспорядков погибли 164 человека. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане достигла почти 212 млн долларов.
На Украине вступил в силу закон о штрафах за сексизм в рекламе
Изменения в закон Украины о рекламе, которые усиливают ответственность за дискриминацию по признаку пола, вступили в силу. За указание желаемого пола и возраста в вакансии работодателя смогут оштрафовать на 65 тыс. гривен.
Согласно документу, «для работодателей за указание в объявлениях о вакансиях пола и возраста предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения», – говорится в документе на сайте Верховной рады.
Так, с 8 января по 30 сентября 2022 года штраф будет составлять 65 тыс. гривен (2,3 тыс. долл.), а с 1 октября 2022 года – 67 тыс. гривен (2,4 тыс. долл.). «Запрещается в объявлениях (рекламе) о вакансиях указывать ограничения по возрасту кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования о предпочтении одного из полов, а также требовать от трудоустраиваемых лиц предоставления сведений о личной жизни», – добавили в ведомстве.
В законе дается определение дискриминационной рекламы по признаку пола, а также установлен запрет на содержание дискриминационных утверждений или изображений в рекламе.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, к 2025 году в Нидерландах из удостоверений личности исчезнет упоминание о мужском и женском поле. Однако графа сохранится в загранпаспортах, «чтобы соответствовать требованиям Евросоюза (ЕС), который не уступил призывам сторонников недопущения сексуальной дискриминации».
Позже стало известно, что в Бельгии тоже решили убрать определения «мужчина» и «женщина» в паспорте. До этого в Германии начали признавать третий пол – кроме мужчин и женщин там теперь есть так называемые интерсексуалы.