Глава ДНР допустил возможность возобновления боевых действий со стороны Киева

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5 декабря, воскресенье | Последнее обновление — 14:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью
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В XX веке Россию ждала куда более трудная, масштабная и жестокая война, чем во времена Наполеона. И чтобы победить в ней, требовалось напрячь все силы сильного и упрямого народа.
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Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц.
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Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет.
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Глава ДНР допустил возможность возобновления боевых действий со стороны Киева
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Перспектива возобновления полномасштабных военных действий со стороны Киева реальна, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
«Что касается возможного возобновления полномасштабных боевых действий, увы, эта перспектива достаточно реальна, с учетом того, что мы слышим в заявлениях не только со стороны Украины, но и западных партнеров», – цитирует РИА «Новости» Пушилина.
По его словам, количество вооружения, личного состава, которое стянуто в зону конфликта, говорит о том, что Украина готова. «Будет ли политическое решение – посмотрим. Со своей стороны, конечно, готовимся... наши подразделения находятся в тонусе. Не только сейчас, но и на протяжении всего конфликта мы ожидаем от Украины чего угодно», – добавил глава ДНР.
Также он отметил, что ДНР готовит разные варианты относительно возможного обращения к России в связи с обострением на линии соприкосновения в Донбассе.
«Мы будем реагировать по ситуации, по-разному все может происходить», – сказал Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве». Глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.
В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.
Захарова рассказала о разработанной США спецоперации против России
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Власти США разработали план по проведению спецоперации, направленной на ухудшение обстановки вокруг Украины, а ответственность будет переложена на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Российские вооруженные силы на российской территории – законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть озабочена агрессивными действиями не России, а США», – цитирует Захарову «Коммерсантъ».
По ее словам, основу составляют провокационные действия США вблизи российских границ, сопровождаемые обвинениями в адрес Москвы. Захарова назвала происходящее классической западной тактикой.
Ранее американская газета Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Россия в начале 2022 года якобы планирует нападение на Украину, будет задействовано до 175 тыс. военных.
В Москве обвинения отвергли, заявляя, что страна никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии России – лишь предлог для размещения большого количества техники НАТО у границ России.
В Киеве и Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская техника передвигается только лишь по территории России и никому не угрожает.
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Стало известно о напряженном споре Лаврова и Блинкена из-за Украины
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Между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Стокгольме произошел напряженный спор из-за ситуации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, спор завязался 1 декабря во время неформального ужина, на котором присутствовали члены Совета министров иностранных дел ОБСЕ. В ходе него Лавров заявил, что события на Украине в 2014 году являются с точки зрения России государственным переворотом. Министр также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они «подавляют инакомыслие и угрожают России», сообщили источники.
Блинкен в ответ на это заявил, что «силы, лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу, обстреляли мирных демонстрантов в Киеве и убили более 100 человек». Также он добавил, что после этого Янукович бежал в Россию. Глава Госдепа также назвал НАТО «оборонным альянсом», передает «Коммерсант».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман оценила переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Стокгольме как «очень сердечные, профессиональные и прямолинейные».
Напомним, Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США объяснил ему суть Минских соглашений. Глава МИД России добавил, что «одержимость» завязать все Минские договоренности на действиях и поведении России присутствует у всех стран НАТО.
Украинский вертолет Ми-8 нарушил белорусскую границу
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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
«Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска «Новая Рудня» Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», – приводит РИА «Новости» комментарий белорусских пограничников.
Поясняется, что «украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 метров пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 километра на территорию Беларуси».
Отмечается, что инцидент произошел при проведении Украиной учений на границе с Белоруссией.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной.
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Захарова нашла в публикации Bild про Украину фашистский топоним
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.
В своем сообщении в Telegram-канале Захарова отметила, что Германия неустанно подтверждает истину: «все новое – это хорошо забытое старое». Как отметила дипломат, статья немецкого издания представляет собой «пропаганду, замешанную на идеологии», уничтожающую здравый смысл.
Разбор публикации официальный представитель российского внешнеполитического ведомства начала с обозначения Львова на карте «вторжения» России на Украину, где город обозначен как «Лемберг». «Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» – указала дипломат.
Далее Захарова отметила, что карту восточной Украины авторам «прислали, похоже, с Банковой» (по адресу: Банковая улица, 11, находится офис президента Украины), так как Днепропетровск на схеме обозначен «Днiпро», хотя пять лет назад был переименован при «декоммунизации».
По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что «чего-то не хватает», они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, «источник вдохновения» – недавняя публикация Washington Post со схожей картой «в увязке с мнимым вторжением России на Украину». «Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили», – подчеркнула она.
Как пояснила официальный представитель МИД, первая фаза, которую Bild называет «Юг», заключает в себе нападение на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Однако, по ее словам, немецкие журналисты «не догадываются», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Говоря о второй фазе «Северо-восток», где украинская обороноспособность, по мнению Bild, ослабляется под ударами баллистических ракет, Захарова указала, что с этим «с успехом» справляется сам киевский режим.
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«Третья – «Киев» – предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись «примерно до линии Коростень-Умань» российская армия «принудит Киев к капитуляции». Умань – место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?», – написала дипломат. Она подчеркнула, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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США назвали способ избежать «катастрофического насилия» на Украине
Избежать «катастрофического и трагического насилия на Украине» можно благодаря дипломатическому взаимодействию, заявил посол США в России Джон Салливан.
«Вы видели заявление госсекретаря Блинкена о необычном военном усилении российских военных на границе с Украиной. Мы считаем, что имеют место дестабилизирующие действия внутри страны», – заявил Салливан в беседе с РБК.
По его словам, власти страны надеются, что насилие можно будет предотвратить благодаря дипломатическому взаимодействию. Он напомнил о встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Сергея Лаврова 2 декабря, где политики обсуждали этот вопрос.
Дипломат добавил, что, по поручению президента США Джо Байдена, он, несмотря на разногласия, готов строить стабильные отношения с Москвой.
Также Салливан оценил предложение снять взаимные дипломатические ограничения с Россией. В частности, речь шла о предложении заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
«Мы говорили на тему дипломатических отношений и о размере наших посольств много раз, и не только мы, правительства США и России вовлечены в дискуссии по этому вопросу. Но это не так просто – сказать, что мы отменим все ограничения», – отметил Салливан.
При этом американский дипломат подчеркнул, что не знает, какие именно ограничения имел в виду Рябков. Он заверил, что США привержены стабилизации в работе с российским правительством и приведению американского дипломатического присутствия к паритету с российским в США.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Пушков заподозрил журналистов Bild в желании «повоевать с Россией»
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал немецкий журнал Bild за публикацию карты гипотетического нападения России на Украину.
«У американских и германских журналистов давно чешутся руки – уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» Вот и готовят для этого нужную атмосферу, как готовили перед войнами против Ирака или Ливии, навязчиво эксплуатируя тему якобы готовящейся «агрессии России против Украины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее в МИД обратили внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы статьи Bild использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post. Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину
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Россия не представляет угрозы для какой-либо страны и имеет суверенное право развертывать войска на национальной территории, при этом «истерические оценки» официальных лиц США о якобы готовящемся вторжении на Украину в прошлом уже оказывались ложными, заявило российское посольство в Вашингтоне.
«Россия не представляет угрозы какой-либо стране. Развертывание российских войск на национальной территории – наше суверенное право. Это никого не касается. Именно НАТО и его государства-члены опрометчиво передвигают свои вооруженные силы и военную инфраструктуру к российским границам», – говорится в заявлении, опубликованном на странице российского посольства в соцсети Facebook.
«Прошлой весной истерические оценки американских официальных лиц о якобы подготовке Россией вторжения на Украину оказались ложными», – напомнили российские дипломаты. «Все, что нужно сейчас сделать Вашингтону, – заставить правительство [президента Украины Владимира] Зеленского выполнять Минские соглашения», – подчеркнули в посольстве.
Заявление российских дипломатов было опубликовано в ответ на запрос вашингтонского бюро британского издания Financial Times, журналисты которой попросили прокомментировать появившиеся ранее в американских СМИ предупреждения официальных лиц США о том, что Москва якобы планирует масштабное вторжение на Украину с участием до 175 тыс. военнослужащих в начале следующего года.
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Накануне в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Порошенко призвал Запад ввести «адские санкции» против России
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Депутат Рады и экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Запад должен составить список «адских санкций» против России на случай «военной агрессии».
«[Президент России Владимир] Путин должен понимать, что в случае усиления военной агрессии против Украины он получит солидарный отпор всего мира. Украине нужно летальное оборонительное вооружение, а для Кремля – список «адских» санкций, которые будут введены в случае наступления», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Он высказал мнение, что Киев не нуждается в солдатах НАТО «на линии фронта с Россией», так как за время нахождения Порошенко у власти Украина якобы создала «одну из самых эффективных и сильных армий на континенте». «Мы способны защитить свою землю сами, но нам безусловно нужно оборонительное оружие и «адские» санкции против России сегодня, если агрессия будет продолжаться», – заявил он в эфире итальянского телеканала Sky TG24.
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Глава ДНР предложил Украине начать диалог «о соседстве»
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Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донецку, Луганску и Киеву необходимо начать диалог «о соседстве».
«Нам (руководству провозглашенных республик Донбасса и с президенту Украины Владимиру Зеленскому) в любом случае стоило бы сесть и говорить о соседстве, речь уже не об одном государстве», – приводит слова Пушилина РИА «Новости».
Глава ДНР отметил, что с избранием Зеленского президентом была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с представителями ДНР и ЛНР, «хотя понимали, что США не даст ему это сделать». «Если так посмотреть, может у него и были на каком-то этапе такие планы, но никто не дал», – добавил Пушилин в прямом эфире YouTube-канала Соловьев Live.
Ранее глава ДНР назвал сложившуюся в Донбассе ситуацию «одной из самых серьезных» с 2014-2015 годов. Он заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться за помощью не только к России, но и к Белоруссии.
В субботу председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вручил партбилеты главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. В пятницу власти Донецкой народной республики направили Украине предложения по стабилизации ситуации.
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В Европарламенте призвали остановить «Северный поток – 2» в случае конфликта России и Украины
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В случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной правительство Германии должно немедленно свернуть проект «Северный поток – 2», заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
По его мнению, якобы «угроза для Украины в свете недавнего развертывания российских войск на границе реальна», передает ТАСС со ссылкой на газету Bild am Sonntag.
«Эта ситуация вызывает очень большую обеспокоенность, не исключена эскалация конфликта на востоке Украины», – заявил он.
Вебер отметил, что сложившаяся обстановка является «испытанием для НАТО и западного сообщества». «Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если предпримет что-то против Украины», – подчеркнул он.
Евродепутат отметил, если Россия применит оружие в регионе, в таком случае «газопроводу «Северный поток – 2» конец, его ввод в эксплуатацию исключен».
Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
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Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных»
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе одна из самых серьезных с 2014-2015 годов, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Да война, да очередное обострение, одно из самых серьезных с 2014-2015 годов по количеству техники, личного состава стянутого и той истерии, которая звучит из Киева», – заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».
Ранее власти ДНР направили Украине предложения по стабилизации ситуации.
До этого сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться не только к России, но и к Белоруссии за помощью.
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На Украине опровергли нарушение авиапространства Белоруссии
Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», – заявил Демченко агентству УНН.
Он также заявил, что Украина «не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу.
Глава Пентагона заявил о приверженности США «защите» Украины
Соединенные Штаты привержены «защите суверенной территории Украины», готовы поддерживать оборонительный потенциал Тайваня и противостоять любой силовой угрозе населению остров, заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней. Мы привержены защите суверенной территории Украины», – приводит ТАСС ответ Остина на вопрос о том, считает ли он возможным вторжение России на Украину на фоне публикаций западных СМИ у якобы наращивании РФ сил около границы с соседней страной.
Глава Пентагона не дал прямого ответа на вопрос, как США намерены обеспечить эту защиту с учетом того, что Украина не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. «Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию, – сказал Остин. – Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали».
Министр обороны Соединенных Штатов также заявил, что США «привержены <…> поддержке способности Тайваня защищать себя и сохраняют за собой право противостоять любому принуждению силой, которое будет угрожать народу Тайваня».
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
Накануне в МИД заявили, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и обвинению в этом России. В четверг глава Пентагона призвал Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Днем ранее в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги». В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
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Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью
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Если Украину оставить наедине со своей совестью, Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Если ее (Украину) оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», – приводит его слова ТАСС.
Ранее замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Военному атташе Украины вручили ноту протеста из-за нарушения границы Белоруссии
Минобороны Белоруссии вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Белоруссии, сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.
«5 декабря 2021 года в департамент международного военного сотрудничества министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, – говорится в сообщении, передает ТАСС.
В ноте указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве украинским вертолетом Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.
«Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины», – добавили в ведомстве.
Совокупность данных фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Белоруссии на южном направлении, уверены в министерстве обороны.
Ранее госпогранкомитет Белоруссии заявил, что во время учений украинские пилоты, управлявшие военным вертолетом Ми-8, нарушили белорусскую границу. Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что информация о незаконном пересечении украинским Ми-8 белорусской границы не соответствует действительности.
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