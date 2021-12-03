Власти ДНР направили Украине предложения по стабилизации ситуации

Глава МИД Донбасса Наталья Никонорова заявил, что Киеву были направлены предложения по стабилизации ситуации в регионе.

«Наша основная цель – вернуть Украину в рамки переговоров, в рамки мирного дипломатического урегулирования процесса», – сказала она в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

Предложенный вариант должен помочь прекратить обстрелы, которые до сих пор продолжаются. Изменено предложение, касающееся координационного механизма, созданного для контроля за перемирием в Донбассе.

По словам Никоноровой, близятся новогодние праздники, а сторона Украины может как раз использовать предложение как мирную победу в качестве пиара.

Ранее о предложении высказывался пресс-секретарь делегации ДНР Владислав Московский в своем Telegram-канале. Он отмечал, то инициатива включает официальное опровержение Киевом заявлений о разрешении украинским силовикам вести огонь, запуск механизма верификации и предотвращения нарушений перемирия.

«Принятие данного заявления позволит стабилизировать ситуацию и вернуться к предметному диалогу на треке безопасности», – считает Московский.

Ранее сообщалось, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о готовности в случае ухудшения ситуации в Донбассе обратиться не только к России, но и к Белоруссии за помощью.