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Глава ДНР заявил о готовности обратиться за помощью к Белоруссии
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Самопровозглашенная ДНР в случае ухудшения в Донбассе может обратиться не только к России, но и к Белоруссии, будем действовать по ситуации, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия1».
«Безусловно, мы сделаем все возможное, и предпримем все шаги с нашей стороны. Мы, конечно же, рассчитываем на себя. Но как будут разворачиваться события – будем действовать по ситуации. Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии – заявления Александра Григорьевича (Лукашенко) мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», – приводит РИА «Новости» слова Пушилина.
При этом Пушилин заявил, что «по перечню тех признаков, явных и скрытых, мы видим, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, если Запад решит «развязать войну» в Донбассе или на границе с Россией, и «ясно, на чьей стороне будет воевать Беларусь».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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В МИДе назвали «красную линию» для России по Украине
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Вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Риге встречу министров иностранных дел стран – членов альянса.
«Вступление Украины в НАТО для нас, и мы об этом говорим давно, «красная линия». Продолжение втягивания Киева в военную орбиту альянса, де-факто начавшееся освоение НАТО военной инфраструктуры этой страны, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с Россией чреваты серьезными негативными последствиями, дестабилизацией военно-политической обстановки в Европе», – приводятся слова Захаровой на сайте МИДа.
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Дипломат напомнила, что после окончания холодной войны России неоднократно давались заверения, что юрисдикция и военные силы НАТО не продвинутся ни на дюйм в восточном направлении.
«Все эти обещания были забыты и не выполнены. Итог – нынешнее печальное состояние европейской безопасности», – заявила представитель МИД.
«В адрес нашей страны звучали обвинения в том, что мы якобы что-то делаем у натовских границ, угрожаем перемещением своих вооруженных сил на своей же территории. Хотя – если посмотреть на вещи реально – это именно НАТО приблизилось к нам. Это у наших границ наращивается натовская военная инфраструктура, проводятся масштабные учения», – подчеркнула Захарова.
По ее словам, единственный вариант разрешения сложившейся ситуации – совместная разработка долгосрочных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости к территории России.
Ранее Владимир Путин заявил, что если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
В Кремле заявили, что Украина, не выполняя Минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией
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У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
«Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.
Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.
Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.
В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции экономик России и Белоруссии.
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Оставшиеся без еды солдаты ВСУ начали воровать скот у жителей Донбасса
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Украинские силовики в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района воруют домашний скот у местных жителей в связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«В связи с отсутствием подвоза воды и пищи на позиции боевики 2-го батальона 79-й бригады продолжают террор населения села Нижнетеплое. Нами отмечается, что командиром батальона отданы указания боевикам о врезке в водопровод, вследствие чего давление воды стало недостаточным для снабжения жилого массива, а вчера водоснабжение села Нижнетеплое было полностью прекращено», – цитирует Филипоненко «Луганский информационный центр».
По данным источника оборонного ведомства ЛНР, «в адрес главы администрации села регулярно поступают жалобы о воровстве домашнего скота».
«Данные факты рассмотрены в администрации населенного пункта, и в настоящее время решается вопрос о направлении материалов в правоохранительные органы», – сообщил Филипоненко.
Ранее в ЛНР сообщили, что руководитель одного из подразделений ВСУ заставляет гражданских, задержанных за незначительные нарушения, рыть окопы.
Киев заявил об отсутствии планов наступления в Донбассе
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Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба перед встречей с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме.
«Мы не намерены проводить наступательные действия в Донбассе. Украина привержена мирному урегулированию конфликта», – приводит его слова украинское издание «Европейская правда».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
МИД Украины: Лукашенко после заявления о Крыме «сжег мосты» в отношениях с Киевом
Белорусский президент Александр Лукашенко своим заявлением о готовности посетить Крым «сжег мосты» в отношениях с Киевом, сделав Белоруссию враждебной страной, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Лукашенко ранее заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, это подтвердит его будущая поездка на полуостров.
«Это небольшая, но очень важная деталь гораздо большей картины. Что достигается таким образом? Этим заявлением Лукашенко существенно сжег все мосты в отношениях с Украиной, сделав Беларуссию страной, враждебной для Украины», – заявил Кулеба в интервью латышскому новостному порталу «Sargs.lv», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует поехать в Крым, якобы договоренность с российским коллегой Владимиром Путиным есть, а поездка будет означать признание Крыма российским.
Стало известно о полетах «Байрактар» над подконтрольной Киеву частью Донбасса
Украинская армия на постоянной основе применяет беспилотники Bayraktar на подконтрольной Киеву части Донбасса, а при необходимости готова использовать и противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Александр Павлюк.
«Байрактары» постоянно работают в Донбассе, но постоянно работают, как определено нашими соглашениями, не заходя на неподконтрольную территорию. Для ведения разведки, наблюдения за деятельностью противника. машина, которая при соответствующих погодных условиях, позволяет полностью контролировать деятельность противника», – заявил Павлюк в интевью «Радио Свобода*» (признано СМИ-иноагентом в РФ), передает ТАСС.
Комментируя информацию о применении украинскими военнослужащими комплекса Javelin в Донбассе, он сказал, что никогда не сообщает о действиях подразделений Вооруженных сил Украины. При этом Павлюк подтвердил, что Украина имеет на вооружении Javelin. «Подразделения постоянно изучают варианты действий. При необходимости мы готовы их применить», – добавил командующий.
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Лукашенко заявил о «море могил мигрантов» на польско-белорусской границе
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Большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе, но польские власти скрывают эту информацию и никого туда не пускают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
При этом, по его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.
«Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы», – отметил президент Белоруссии.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
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Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной
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В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе Белоруссии с Украиной, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», – рассказал Лукашенко РИА «Новости».
Он рассказал, что учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев». «Первый этап, потом через месяц – второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», – добавил Лукашенко.
Кроме того, он рассказал, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тыс. служащих, еще на пять тыс. человек при необходимости.
«У нас сейчас 65 тыс., ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам «прикрывать» юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить», – сообщил белорусский президент.
Он обратил внимание, что в целом на данный момент Минск не планирует существенно увеличивать численность своих вооруженных сил. В этой связи он также напомнил о совместной белорусско-российской региональной группировке войск. «Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тыс., а это сколько надо будет. Если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного (военного) округа (ВС России)», – добавил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.
Лавров попросил у США разъяснений слов о невыполнении Россией минских соглашений
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что ждет от американского коллеги разъяснений его слов «о пунктах Минских соглашений, которые должна выполнять Россия».
«Мне будет очень интересно услышать пояснения Тони тех заявлений, которые он сделал только что на пленарном заседании, назвав пункты минских соглашений, которые должна выполнять Россия. Я с нетерпением жду разъяснений и надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы США будут исповедовать по урегулированию на Украине», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Накануне в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
США и Британия ввели новые санкции против физлиц и госдолга Белоруссии
Соединенные Штаты объявили санкции в отношении 20 физических лиц в Белоруссии, говорится в заявлении американского министерства финансов.
В их число попал сын президента страны Дмитрий Лукашенко, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Также санкции введены против 12 юридических лиц Белоруссии.
Минфин ввел запрет для своих граждан на операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря, на срок более 90 дней.
Ведомство пояснило, что фигуранты новых санкций якобы участвовали в организации нелегальной миграции в ЕС, а также финансово поддерживали «режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».
Также введен запрет на обращение этих бумаг на территории США, сообщает РИА «Новости».
Санкции также ввело британское правительство, рестрикции направлены против «Беларуськалия» и ряда белорусских граждан.
При этом США, Канада, Британия и ЕС призвали Белоруссию освободить 900 политзаключенных и вступить в диалог с оппозицией.
Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.
Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.
Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.
Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.
В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.
Лукашенко о возвращении Тихановской в Белоруссию: У нее уже «другие мужья»
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая теперь проживает в Литве, не хочет возвращаться в страну, «она в шоколаде» и у нее уже «другие мужья», заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма», – заявил Лукашенко в ответ на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию, передает РИА «Новости».
Он добавил, что Тихановская «в шоколаде сейчас».
«Зачем ей в Белоруссию? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», – отметил политик.
Лукашенко добавил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской «сидят цээрушники».
«Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик», – заключил президент.
Между тем оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку: «Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали».
По словам Лукашенко, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно». Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что «там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку – это третий этап».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом.
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Лукашенко назвал сфальсифицированными итоги выборов президента Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги президентских выборов в Польше, были сфальсифицированы, голоса были «накручены».
«Вы же знаете, как победил (Анджей) Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили», – цитирует РИА «Новости» слова Лукашенко. Отвечая на вопрос, сфальсифицированы ли были выборы, он сказал: «Абсолютно».
«(В Польше – прим.ВЗГЛЯД) мощная оппозиция, сейчас Дональд Туск туда попал, в Гражданскую платформу. Это ПиС, Право и Справедливость. У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда, троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем», – заявил Лукашенко.
По словам белорусского президента, когда оппозиция вышла на улицы, «американцы топнули – стоп, пусть побудут, следующие вы, поскольку Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина».
«Только они не «пылят», они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Белоруссией. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват», – отметил Лукашенко.
При этом Лукашенко считает, что «с приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся».
«Поляки непростой народ – они заставят любого политика делать то, что им выгодно. Это люди, которые в отличие от русских и белорусов, умеют считать копейку», – считает Лукашенко.
Президентские выборы в Польше состоялись в прошлом году. Победу одержал глава Польши Анджей Дуда с небольшим перевесом, вторым стал представитель оппозиции Рафал Тшасковский. Оппозиция требовала признать результаты выборов президента недействительными. Протесты касались, в частности, привлечения государственных финансов и общественного телевидения в избирательную кампанию Дуды.
На своей инаугурации Анджей Дуда заявил, что Польша будет помогать Украине в отстаивании интересов в ОБСЕ и в восстановлении контроля над Крымом и Донбассом.
Пушилин не исключил обращения к России на фоне обострения в Донбассе
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.
Пушилин, отвечая в эфире «России 24» на вопрос о том, будет ли он обращаться к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария, заявил, что «мы будем действовать исходя из ситуации», в ДНР, безусловно, рассчитывают на свои силы, «но с учетом того, что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы – мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США и в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующих год, еще более серьезное увеличение, – поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае», передает РИА «Новости».
Отвечая на утончающий вопрос о том, не исключает ли он, что придется обращаться за помощью к Москве, Пушилин сказал: «Не исключаю».
Между тем в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики в четверг из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной республики село Сокольники.
Огонь велся с позиций в районе подконтрольного Киеву села Крымское из минометов калибром 120 миллиметров.
«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», – заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе якобы не выполняется Россией.
В Кремле заявляли, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
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Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным.
По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов, передает РИА «Новости».
«Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», – сказал белорусский президент.
Также Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году поступила в МГУ. По его словам, она свободно сдала единый экзамен, приехала, «документы положила и ее приняли».
«Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало», – заявил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково.