Пушилин не исключил обращения к России на фоне обострения в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения к Москве за помощью в случае полномасштабного силового сценария в отношении самопровозглашенной республики.

Пушилин, отвечая в эфире «России 24» на вопрос о том, будет ли он обращаться к России за помощью в случае полномасштабного силового сценария, заявил, что «мы будем действовать исходя из ситуации», в ДНР, безусловно, рассчитывают на свои силы, «но с учетом того, что Украина привлекает, и все больше привлекает, еще и внешние силы – мы это прекрасно видим, количество учений только со странами НАТО, США и в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, в планах на следующих год, еще более серьезное увеличение, – поэтому, конечно же, придется тяжело в любом случае», передает РИА «Новости».

Отвечая на утончающий вопрос о том, не исключает ли он, что придется обращаться за помощью к Москве, Пушилин сказал: «Не исключаю».

Между тем в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики в четверг из минометов обстреляли подконтрольное Народной милиции самопровозглашенной республики село Сокольники.

Огонь велся с позиций в районе подконтрольного Киеву села Крымское из минометов калибром 120 миллиметров.

«Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено», – заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе якобы не выполняется Россией.

В Кремле заявляли, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-либо переговоры с Россией невозможными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.

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