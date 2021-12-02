В Кремле заявили о невозможности переговоров Украины с Россией

Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Говорится о том, что нужны прямые переговоры с Россией с тем, чтобы остановить войну в Донбассе. Тут тоже очень много противоречий... они делают так, что какие-то переговоры с Россией невозможны. Делают они это каким образом? Они просто не выполняют минские договоренности и ранее достигнутые понимания, имеются в виду «Париж» и другие. Вводятся законы: закон о русском языке, коренных народов, о временном политическом устройстве», – цитирует его РИА «Новости».

Песков также отметил, что Украина настойчиво пытается представить Россию стороной конфликта в Донбассе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.

В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.