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Блинкен обвинил Россию в «невыполнении перемирия» в Донбассе
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
«Есть ряд обязательств, которые обе стороны взяли на себя по Минским соглашениям. Прекращение огня не выполняется Россией, вывоз тяжелого вооружения не выполняется Россией», – цитирует его РИА «Новости».
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров во время встречи с Блинкеном заявил, что Россия готова к тому, чтобы восстановить канал диалога с США по Украине.
«Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая «нормандский формат» (Россия, Украина, Франция, ФРГ), восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы», – сказал глава российского МИД.
В Стокгольме 2-3 декабря проходит Совет министров иностранных дел ОБСЕ.
Ранее в Кремле заявили, что Украина, не выполняя минские договоренности, делает какие-то переговоры с Россией невозможными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава. В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина придерживается политики мирного урегулирования проблемы Донбасса и не планирует проводить наступательные действия в регионе.
Нуланд озвучила Киеву альтернативу «нормандскому формату»
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Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует представителя Вашингтона РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности.
«Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства
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Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.
Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.
«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.
При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Зеленскому турки припомнили шутку «Эрдоган – усатый таракан»
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Миниатюры, в которых президент Украины Владимир Зеленский выступал в роли юмориста на сценах в различных шоу, где высмеивал президента Турции Реджепа Эрдогана и даже называл его «усатым тараканом», стали поводом для обсуждения турецкими читателями портала Haber7.
Читатели портала также комментировали заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности внести вклад в решение конфликта между Москвой и Киевом, пишет «Московский комсомолец».
«Посмотрите на сценки Зеленского о Турции. Тогда вы увидите «дружбу», – писал один из читателей.
В ответ комментатор получил замечание, что уже многое успело измениться, а Зеленский даже распорядился отдавать тендеры турецким строительным компаниям.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал отношения между Украиной и Турцией прекрасными.
Напомним, глава Турции заявил о готовности страны принять участие в решении кризиса между Россией и Украиной. Он отметил, что планы в этом направлении представители Турции готовы обсуждать с Москвой и Киевом.
В Кремле комментировать заявление Эрдогана не стали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу.
Канада пригрозила России международной изоляцией и крахом экономики
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Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для Globe and Mail выразил мнение, что Россию якобы ожидает международная изоляция и крах экономики в случае «военной агрессии» на Украине.
По мнению канадского дипломата, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а «более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» якобы сделает Россию «международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», передает РИА «Новости».
При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев «в этой драке». «США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», – считает политик.
По его мнению, Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России».
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
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Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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ФСБ задержала агентов СБУ
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Сотрудники ФСБ задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о стратегических объектах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта.
«Задержаны два агента Службы безопасности Украины – Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г. р., и его сын Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 г. р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры», – рассказали ТАСС в ЦОС.
В ФСБ сообщили, что «задержанные сознались в том, что завербованы действующим сотрудником управления СБУ в Тернопольской области полковником Коваликом Василием Васильевичем, 1973 г. р., который поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в сумме 10 тыс. долларов».
В автомобиле задержанных обнаружено короткоствольное и автоматическое оружие, а также средства индивидуальной защиты, которые направлены на экспертизу.
Также в ФСБ сообщили, что был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, направленный в Россию для совершения теракта, Александр Цилык 1998 года рождения, передает РИА «Новости».
«Житель Киевской области Цилык... дал признательные показания, что был завербован и действовал по указанию подполковника Кириловца Максима Леонидовича, 1988 г.р., начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины», – говорится в сообщении.
Сообщается, что теракт планировалось совершить путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Для оборудования схронов и переправки в Россию взрывчаток задержанный в сопровождении Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек границу России.
Цилык был задержан с поличным со средствами поражения при следовании к месту преступления, отметили в пресс-службе.
Между тем ранее украинские диверсанты планировали совершить подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота.
По данным ФСБ, старший офицер Главного управления разведки украинского министерства обороны, капитан 1-го ранга Сергей Швиденко с Украины координировал подготовку и курировал диверсионную группу, направленную на территорию России.
Швиденко был взят под стражу в июле 2021 года. Его вина была полностью доказана. Мужчина дал подробные признательные показания об организации диверсий в России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Николай Сподар, возглавлявший оперативный отдел «Юг» ГУР МО Украины.
Швиденко был приговорен к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
В Крыму в 2016 году задержали членов диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех сотрудников ГУР МО Украины: полковника Дмитрия Штыбликова, подполковника Алексея Стогния, капитана 2-го ранга Глеба Шаблия, подполковника Алексея Бессарабова и агента спецслужбы Владимира Дудки. Они «по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России».
Россию и Германию обвинили в затягивании пуска «Северного потока – 2»
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Россия и Германия нарочно «затягивают» открытие «Северного потока – 2» благодаря приостановке сертификации газопровода, написал в статье для издания «Главред» эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский.
По его мнению, Москва может делать это из «корыстных побуждений». «Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение», – передает РИА «Новости» слова Землянского.
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Украинский эксперт считает, что текущая ситуация на газовом рынке в Европе якобы «устраивает» Газпром. «Для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле, плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке», – заключил автор публикации.
Ранее правительство Германии попросило Конгресс США не вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2», поскольку они могут ослабить доверие к Соединенным Штатам.
В США пообещали продолжить вводить санкции против «Северного потока – 2» в соответствии с американским законом «О защите энергетической безопасности Европы» (PEESA). В Вашингтоне включение судна федеральной земли ФРГ Мекленбург – Передняя Померания в список санкций назвали «роковым сигналом».
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США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги»
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Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности ввести против Москвы новые санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину, Псаки отметила: «Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России», передает ТАСС.
«Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты», – заявила Псаки. «Мы сделаем это в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками. Сейчас мне больше нечего анонсировать», – добавила она.
Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что американская сторона «поддерживает прямые контакты и с украинцами, и с россиянами». «Мы ясно выражали наши опасения относительно враждебной риторики и сообщений о наращивании сил в районе границы», – сказала Псаки.
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
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Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Зеленский пообещал украинским детям возможность «купить жизнь» в стране
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, оговорился и заявил, что у подрастающего поколения будет возможность купить жизнь в стране.
В Раде Зеленский говорил о сбережении средств для следующих поколений за счет использования недр. Вероятно, президент собирался сказать, что дети в будущем смогут потратить деньги на приобретение собственного жилья («власного житла») в стране.
Однако Зеленский ошибся и сказал, что у них будет возможность потратить средства на покупку «собственной жизни» («власного життя») на Украине.
Ранее Зеленский оговорился, сообщая о планах провести военные парады в рамках празднования 30-летия независимости страны, и указал, что мероприятия пройдут «и в Одессе, и в Украине».
Суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России
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Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов, говорится в постановлении суда.
«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», – приводит выдержку из документа ТАСС.
В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.
Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.
Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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СБУ раскрыла доступ к материалам по делу о санкциях против Медведчука
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Служба безопасности Украины (СБУ) предоставила сторонам разрешение на ознакомление с материалами дела об обжаловании санкций против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, говорится в сообщении, размещенном на сайте Кассационного административного суда.
«Во время заседания представитель третьего лица - Службы безопасности Украины – сообщил о том, что СБУ дала согласие на ознакомление сторон по делу с документами, имеющими гриф «Для служебного пользования», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В ходе заседания, на котором рассматривалось дело по жалобе Медведчука на решение президента Владимира Зеленского ввести санкции в отношении главы партии, суд начал исследование доказательств. Рассмотрение жалобы будет продолжено 9 февраля 2022 года в 15.00.
Напомним, Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде.
Украина попросила ЕС о выделении финансовой помощи
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Киев начал переговоры с Еврокомиссией (ЕК) о новом пакете финансовой помощи на сумму не менее 1,2 млрд евро, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца.
«Мы запросили у Еврокомиссии долгосрочную, макрофинансовую программу, чтобы обеспечить устойчивое финансирование в ближайшие годы», – приводит ТАСС слова уполномоченного, которого цитирует Bloomberg.
Как сообщается, объем помощи будет зависеть от того, сколько именно денег будет нужно Киеву, однако, учитывая имеющиеся обязательства Украины, составит не менее 1,2 млрд евро. Какими условиями может сопровождаться выделение нового транша, Буца не уточнил.
Напомним, в понедельник посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал от правительства Германии выплаты репарации за утраченные во время Второй мировой войны культурные ценности. Кроме того, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский анонсировал поступление нового транша от МВФ в размере около 700 млн долларов. После этого стало известно, что Украина вышла на третье место в мире по долгам перед МВФ.
В октябре ЕК завершила выплату Украине предыдущего пакета финансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере 600 млн евро Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19. Первая выплата была осуществлена без выполнения каких-либо конкретных условий со стороны Украины. Для выдачи второго транша в октябре 2022 года перед Киевом поставили задачу по выполнению восьми конкретных мер, изложенных в меморандуме. Они, в частности, касаются мер в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления государственными предприятиями.
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Столтенберг: Украина не может рассчитывать на гарантии от НАТО
Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Необходимо различать партнеров и членов альянса. Украина, как ценный партнер НАТО, может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку, тогда как в отношении членов альянса речь (в случае угрозы – прим. ВЗГЛЯД) идет о гарантиях безопасности и коллективной обороне», – цитирует Столтенберга РИА «Новости».
Ранее Столтенберг напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
Эксперт: Экс-акционеры ЮКОСа получат от России только уши дохлого осла
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«Решение американского суда говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах», – сказал газете ВЗГЛЯД финансовый аналитик Александр Разуваев. Ранее суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России.
«Если американский суд рассматривал это дело с точки зрения справедливости, то возможности что-то там словить у экс-акционеров ЮКОСа просто не было», – рассказал член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Он напомнил, что ЮКОС обанкротился в 2007 году и долгое время его бывшие акционеры сидели тихо. «Все прекрасно понимали, что банкротство компании было осуществлено в рамках закона, а активы были проданы по справедливым ценам с учетом их долговых обязательств, – отметил эксперт. – Всё дальнейшее разбирательство, включая иск против России на 50 млрд долларов – это скрытая санкция со стороны Запада». Разуваев также добавил, что ЮКОС никогда не стоил 50 млрд долларов.
По мнению эксперта, есть два объяснения того, почему суд США прислушался к России. «Либо западная финансовая система не такая политизированная, как мы считаем, и там еще осталась справедливость. Эта версия вызывает у меня больше доверия. Либо Запад все-таки идет с нами на какой-то компромисс», – предположил Разуваев.
Он также отметил профессиональное мастерство российских юристов, которые занимались этим вопросом. «Позитивное решение в отношении России говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах. А бывшие акционеры компании наверняка будут продолжать судиться и всячески ставить нам палки в колеса. Но в лучшем случае они получат только уши дохлого осла», – подытожил Разуваев.
В четверг апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года, удовлетворившей ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства по взысканию с России 50 млрд долларов.
В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.
Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.
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